రాగి పిండితో కరకరలాడే "అప్పాలు" - పాకం పట్టే పనిలేకుండా చేసుకోవచ్చు - 20 రోజులు నిల్వ!
- రాగి పిండితో ఎప్పుడూ ఇడ్లీ, దోశలే చేసుకుని తింటున్నారా? - ఓసారి ఇలా అప్పాలు ట్రై చేయండి, అద్భుతంగా ఉంటాయి!
Published : December 27, 2025 at 11:59 AM IST
Ragi Appalu Recipe: కాల్షియం పుష్కలంగా లభించే ఆహార పదార్థాల్లో రాగి ముందు వరుసలో ఉంటుంది. అందుకే నేటి జనరేషన్ అంతా రాగి పిండిని పలు రకాలుగా ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా ఇడ్లీ, దోశ, జావ, సంగటి అంటూ ఎన్నెన్నో వెరైటీలు చేస్తున్నారు. మరి, మీరు ఎప్పుడైనా రాగి పిండితో తియ్యని, కరకరలాడే అప్పాలు చేసుకున్నారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ట్రై చేయండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి. సుమారు 20 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి. ఇక వీటిని మొదటి సారి చేసేవారు కూడా పర్ఫెక్ట్గా చేస్తారు. లేట్ చేయకుండా కమ్మని, కరకరలాడే రాగి అప్పాలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు - పావు కప్పు
- యాలకులు - 4
- రాగి పిండి - ఒకటిన్నర కప్పులు
- గోధుమపిండి - అర కప్పు
- నువ్వులు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- ఉప్పు - చిటికెడు
- బెల్లం తురుము - 1 కప్పు
తయారీ విధానం:
- ముందుగా ఎండు కొబ్బరిని ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పావు కప్పు కొలతగా పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- మిక్సీజార్లోకి ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు, యాలకులు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి తీసుకోవాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి రాగి పిండి, గోధుమపిండి, గ్రైండ్ చేసిన కొబ్బరి పొడి, నువ్వులు, ఉప్పు వేసి ఓసారి పదార్థాలు మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి బెల్లం తురుము, అర కప్పు నీళ్లు పోసి మీడియం ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ కరిగించుకోవాలి.
- పాకం అవసరం లేకుండా బెల్లం పూర్తిగా కరిగినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- కలిపి పెట్టుకున్న రాగి పిండి మిశ్రమంలోనికి కరిగించిన బెల్లం నీటిని వడకట్టి పోసుకుని కలుపుకోవాలి.
- నీటిని పూర్తిగా వడకట్టిన తర్వాత మరీ సాఫ్ట్గా, మరీ గట్టిగా కాకుండా మీడియంగా కలుపుకుని మూత పెట్టి ఓ పావుగంట సేపు పక్కన పెట్టాలి.
- అనంతరం పిండిని మరోసారి కలిపి చిన్న చిన్న ఉండలు చేసుకోవాలి. బటర్ పేపర్ లేదా ప్లాస్టిక్ కవర్ మీద లైట్గా నెయ్యి అప్లై చేసుకుని ఓ ఉండను ఉంచి చేతి వేళ్ల సాయంతో అప్పాల సైజ్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ప్రిపేర్ చేసుకున్న అప్పాలు వేసుకోవాలి.
- ఇలా కడాయికి తగినట్లుగా వేసినాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి రెండు వైపులా తిప్పుతూ క్రిస్పీగా వేయించుకోవాలి.
- అప్పాలు క్రిస్పీగా వేగి గోల్డెన్ కలర్లోకి మారినాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి.
- మిగిలిన ఉండలను కూడా ఇలానే ప్రెస్ చేసుకుని నూనెలో వేసి వేయించాలి.
- ఇలా అన్నింటినీ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాక చల్లారనిచ్చి అనంతరం గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే సుమారు 20 రోజుల పాటు నిల్వ ఉండే రాగి అప్పాలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- రాగి, గోధుమపిండి, బెల్లం వంటి వాటిని కొలిచి తీసుకోవడానికి ఒకటే కప్పును వాడాలి. అలాగే రాగి, గోధుమ పిండిని కలిపి ఎంత తీసుకుంటే దాని సగానికి బెల్లం తీసుకోవాలి.
- బెల్లం పాకం అవసరం లేదు. కేవలం కరిగించుకుని వడకట్టి కలుపుకుంటే సరి.
- రాగి పిండిని కలపడానికి బెల్లం నీరు సరిపోలేదంటే మామూలు నీటిని లైట్గా చిలకరించుకుని కలుపుకుంటే సరి.
- అప్పాలను చేతితో ప్రెస్ చేయడం రాకపోతే పూరీ ప్రెస్ సాయంతో వత్తుకుని ఆయిల్లో వేసి కాల్చుకోవాలి.
