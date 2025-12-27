ETV Bharat / offbeat

రాగి పిండితో కరకరలాడే "అప్పాలు" - పాకం పట్టే పనిలేకుండా చేసుకోవచ్చు - 20 రోజులు నిల్వ!

- రాగి పిండితో ఎప్పుడూ ఇడ్లీ, దోశలే చేసుకుని తింటున్నారా? - ఓసారి ఇలా అప్పాలు ట్రై చేయండి, అద్భుతంగా ఉంటాయి!

Ragi Appalu Recipe
Ragi Appalu Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 27, 2025 at 11:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ragi Appalu Recipe: కాల్షియం పుష్కలంగా లభించే ఆహార పదార్థాల్లో రాగి ముందు వరుసలో ఉంటుంది. అందుకే నేటి జనరేషన్​ అంతా రాగి పిండిని పలు రకాలుగా ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా ఇడ్లీ, దోశ, జావ, సంగటి అంటూ ఎన్నెన్నో వెరైటీలు చేస్తున్నారు. మరి, మీరు ఎప్పుడైనా రాగి పిండితో తియ్యని, కరకరలాడే అప్పాలు చేసుకున్నారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ట్రై చేయండి. సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటాయి. సుమారు 20 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి. ఇక వీటిని మొదటి సారి చేసేవారు కూడా పర్ఫెక్ట్​గా చేస్తారు. లేట్​ చేయకుండా కమ్మని, కరకరలాడే రాగి అప్పాలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Ragi Appalu Recipe
Ragi Appalu Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు - పావు కప్పు
  • యాలకులు - 4
  • రాగి పిండి - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • గోధుమపిండి - అర కప్పు
  • నువ్వులు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఉప్పు - చిటికెడు
  • బెల్లం తురుము - 1 కప్పు
Ragi Appalu Recipe
Ragi Appalu Recipe (ETV Bharat)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా ఎండు కొబ్బరిని ముక్కలుగా కట్​ చేసుకుని పావు కప్పు కొలతగా పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు, యాలకులు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసి తీసుకోవాలి.
  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి రాగి పిండి, గోధుమపిండి, గ్రైండ్​ చేసిన కొబ్బరి పొడి, నువ్వులు, ఉప్పు వేసి ఓసారి పదార్థాలు మొత్తం కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి బెల్లం తురుము, అర కప్పు నీళ్లు పోసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ కరిగించుకోవాలి.
Ragi Appalu Recipe
Ragi Appalu Recipe (Getty Images)
  • పాకం అవసరం లేకుండా బెల్లం పూర్తిగా కరిగినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • కలిపి పెట్టుకున్న రాగి పిండి మిశ్రమంలోనికి కరిగించిన బెల్లం నీటిని వడకట్టి పోసుకుని కలుపుకోవాలి.
  • నీటిని పూర్తిగా వడకట్టిన తర్వాత మరీ సాఫ్ట్​గా, మరీ గట్టిగా కాకుండా మీడియంగా కలుపుకుని మూత పెట్టి ఓ పావుగంట సేపు పక్కన పెట్టాలి.
Ragi Appalu Recipe
Ragi Appalu Recipe (Getty Images)
  • అనంతరం పిండిని మరోసారి కలిపి చిన్న చిన్న ఉండలు చేసుకోవాలి. బటర్​ పేపర్​ లేదా ప్లాస్టిక్​ కవర్​ మీద లైట్​గా నెయ్యి అప్లై చేసుకుని ఓ ఉండను ఉంచి చేతి వేళ్ల సాయంతో అప్పాల సైజ్​లో ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ప్రిపేర్​ చేసుకున్న అప్పాలు వేసుకోవాలి.
  • ఇలా కడాయికి తగినట్లుగా వేసినాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి రెండు వైపులా తిప్పుతూ క్రిస్పీగా వేయించుకోవాలి.
Ragi Appalu Recipe
Ragi Appalu Recipe (Getty Images)
  • అప్పాలు క్రిస్పీగా వేగి గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారినాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి.
  • మిగిలిన ఉండలను కూడా ఇలానే ప్రెస్​ చేసుకుని నూనెలో వేసి వేయించాలి.
  • ఇలా అన్నింటినీ ప్రిపేర్​ చేసుకున్నాక చల్లారనిచ్చి అనంతరం గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే సుమారు 20 రోజుల పాటు నిల్వ ఉండే రాగి అప్పాలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Ragi Appalu Recipe
Ragi Appalu Recipe (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • రాగి, గోధుమపిండి, బెల్లం వంటి వాటిని కొలిచి తీసుకోవడానికి ఒకటే కప్పును వాడాలి. అలాగే రాగి, గోధుమ పిండిని కలిపి ఎంత తీసుకుంటే దాని సగానికి బెల్లం తీసుకోవాలి.
  • బెల్లం పాకం అవసరం లేదు. కేవలం కరిగించుకుని వడకట్టి కలుపుకుంటే సరి.
  • రాగి పిండిని కలపడానికి బెల్లం నీరు సరిపోలేదంటే మామూలు నీటిని లైట్​గా చిలకరించుకుని కలుపుకుంటే సరి.
  • అప్పాలను చేతితో ప్రెస్​ చేయడం రాకపోతే పూరీ ప్రెస్​ సాయంతో వత్తుకుని ఆయిల్​లో వేసి కాల్చుకోవాలి.

నోరూరించే "సొరకాయ కోడిగుడ్డు కర్రీ" - రుచికి ఇంటిల్లిపాదీ ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

టేస్టీ టేస్టీగా "బీట్​రూట్ యాపిల్​ జ్యూస్" - ఇలా తయారు చేయండి - ఎన్నో సమస్యలకు చెక్!

TAGGED:

RAGI APPALU MAKING
RAGI APPALU RECIPE
TASTY AND CRUNCHY RAGI APPALU
రాగి అప్పాలు ఎలా చేయాలి
RAGI APPALU RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.