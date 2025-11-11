ఎన్నడూ తినని రుచితో "ముల్లంగి టమోటా పచ్చడి" - కూరలు పక్కన పెట్టి తినేస్తారు!
ముల్లంగి, టమోటాతో ఇలా పచ్చడి చేసి చూడండి - వేడివేడి అన్నంలో వేసి తింటే 'ఆహా' అనాల్సిందే!
Radish Tomato Pachadi : ముల్లంగి, టమోటాలను వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. అలా కాకుండా ఈసారి ఈ రెండింటిని ఉపయోగించి ముల్లంగి టమోటా పచ్చడి ట్రై చేయండి? ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఈ రెసిపీ చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. వేడివేడి అన్నంలో కాస్త నెయ్యితో పాటు ఈ పచ్చడి వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలూ ఎక్కువగానే తింటారు.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ముల్లంగి - 250 గ్రాములు
- టమోటాలు - 3
- పచ్చిమిర్చి - 15
- ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- మెంతులు - చిటికెడు
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
- ధనియాలు - 2 టీ స్పూన్లు
- శనగపప్పు - 2 టీ స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- చింతపండు - కొద్దిగా
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- నువ్వులు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- తాలింపు గింజలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 2
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
- ఇంగువ - చిటికెడు
- కరివేపాకు - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ముందుగా 250 గ్రాముల ముల్లంగి తీసుకొని రెండు చివరలను కట్ చేయాలి. ఆ తర్వాత పీలర్తో లైట్గా పొట్టు తీసి చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే 15 పచ్చిమిర్చి, మూడు టమోటాలను తరిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత చిటికెడు మెంతులు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు వేయాలి. అలాగే రెండు టీ స్పూన్ల ధనియాలు, రెండు టీ స్పూన్ల శనగపప్పు యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి దోరగా వేయించాలి.
- అలాగే పచ్చిమిర్చి, ముల్లంగి ముక్కలు వేసి బాగా వేగనివ్వాలి. ముల్లంగి ముక్కలు వేగిన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నువ్వులు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- అదేవిధంగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా చింతపండు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి బాగా కలిపి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి టమోటా ముక్కలను మగ్గనివ్వాలి. టమోటా ముక్కలు మగ్గిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చల్లారనివ్వాలి.
- అనంతరం చల్లారిన పదార్థాలను మిక్సీజార్లో వేసి మరి మెత్తగా కాకుండా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పచ్చడిని గిన్నెలో వేయాలి.
- మరోవైపు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ తాలింపు గింజలు వేసి వేయించాలి. ఇందులో రెండు ఎండుమిర్చి ముక్కలు, ఆరు కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు, చిటికెడు ఇంగువ, కొద్దిగా కరివేపాకు ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత తాలింపును రెడీ చేసుకున్న పచ్చడిలో వేసి కలపాలి.
- అంతే ముల్లంగి టమోటా పచ్చడి రెడీ అయినట్లే!
