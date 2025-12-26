పెద్దవాళ్లు చలికాలంలో చేసుకునే "ముల్లంగి రోటి చట్నీ" - మీరూ ఓ సారి ఇలా ట్రై చేయండి!
అద్దిరిపోయే ముల్లంగి రోటి చట్నీ - చేయడం చాలా సింపుల్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 26, 2025 at 2:49 PM IST
RADISH CHUTNEY RECIPE : అమ్మమ్మలు, నానమ్మల కాలంలో చలికాలంలో ఎక్కువగా ముల్లంగి చట్నీ చేసేవారు. ఈ చట్నీ తయారీ చాలా ఈజీ కొత్త వాళ్లు కూడా చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. రోటి పచ్చళ్లు ఇష్టపడే వారు చలి ఎక్కువగా ఉన్న ఈ సమయంలో ఇక్కడ ఇచ్చిన పద్ధతిలో ముల్లంగి చట్నీ ట్రై చేసి చూడండి. పైగా ఈ చట్నీలోకి పోపు అవసరం లేకుండానే తినేయొచ్చు. మీరు కావాలనుకుంటే పోపు కలిపి తీసుకోవచ్చు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం! ఎంతో కమ్మగా ఉంటే ముల్లంగి చట్నీ ఓ సారి ట్రై చేసి చూడండి.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- వేరుశనగలు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - 1 స్పూన్
- ధనియాలు - 3 స్పూన్లు
- నువ్వులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - 6
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ముల్లంగి - పావు కేజీ
- టమోటా - 3
- చింతపండు - నిమ్మకాయ సైజు
- వెల్లుల్లి - 6
- ఉల్లిపాయ - 1
- కొత్తిమీర - 1 చిన్న కట్ట
తాలింపులోకి :
- నూనె - 1 స్పూన్
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- మినపగుండ్లు - అర స్పూన్
- శనగపప్పు - 1 స్పూన్
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- ఎండుమిర్చి - 1
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని వేరుశనగలు లో ఫ్లేమ్లో ఐదారు నిమిషాలు వేయించాలి. ఆ తర్వాత జీలకర్ర, ధనియాలు వేయించాలి. ఆ తర్వాత నువ్వులు వేసుకుని వేయంచి పక్కకు తీసుకోవాలి.
- ఇపుడు అదే కడాయిలో నూనె వేసుకుని పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, ఉప్పు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ముల్లంగి ముక్కలు వేసుకుని కలుపుతూ ఐదారు నిమిషాలు వేయించి 3 మీడియం సైజు టమోటా ముక్కలు చేసుకుని వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత చింతపండు వేసుకుని కలిపి స్టవ్ కట్టేయాలి.
- ఇపుడు ముందుగా వేయించిన వేరుశనగలు, జీలకర్ర, ధనియాలు రోట్లోకి లేదా మిక్సీలోకి వేసుకుని దంచుకోవాలి. ఆ తర్వాత వెల్లుల్లి, ఉడికించిన చింతపండు వేసుకుని దంచుకోవాలి. ఆ తర్వాత ముల్లంగి, టమోటా, పచ్చిమిర్చి వేసుకుని దంచుకోవాలి. మిక్సీలో వేస్తున్నట్లయితే పల్స్ ఇస్తూ దంచుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయను పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి. కచ్చాపచ్చగా దంచుకుని ఆ తర్వాత కొత్తిమీర కూడా వేసుకుని దంచుకోవాలి.
- ఇలా రెడీ చేసుకున్న చట్నీలోకి మీరు అవసరమైతే తాలింపు కూడా వేసుకోవచ్చు. ముందుగా స్టవ్ పై గిన్నె పెట్టుకుని నూనె వేసుకోవాలి. నూనె వేడెక్కగానే ఆవాలు, జీలకర్ర, మినపగుండ్లు, శనగపప్పు, కరివేపాకు, ఎండుమిర్చి వేసుకోవాలి. చిటపటలాడగానే స్టవ్ కట్టేసి చట్నీలో కలుపుకోవాలి.
