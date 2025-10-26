ETV Bharat / offbeat

చూస్తుంటేనే నోరూరిపోయే "ముల్లంగి పప్పుచారు" - టేస్ట్​ అద్భుతం! - వేడివేడిగా తింటే అదుర్స్​!

ముల్లంగితో ఇలా చారు చేసుకోండి - వేడివేడి అన్నంలో అద్భుతంగా ఉంటుంది!

Mullangi Pappu Charu
Mullangi Pappu Charu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 26, 2025 at 3:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Radish Pappu Charu in Telugu : దుంపకూరల్లో ముల్లంగి కూడా ఒకటి. దీనితో కర్రీ లేదా ఫ్రై చేస్తుంటారు. అలా కాకుండా ఓసారి పప్పుచారు చేశారంటే సూపర్​గా ఉంటుంది. ఈ పద్ధతిలో చేస్తే తినే కొద్ది తినాలనిపిస్తుంది. మరి ఈ రెసిపీ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

"మునగాకు నువ్వుల పచ్చడి" రెసిపీ - నోటికి కొత్త రుచి కావాలంటే ఇలా ట్రై చేయండి!

Mullangi Pappu Charu
ముల్లంగి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కందిపప్పు - అర కప్పు
  • పసుపు - కొద్దిగా
  • నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ముల్లంగి - 2
  • చింతపండు - 30 గ్రాములు
  • ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 12
  • ఇంగువ - కొంచెం
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఉల్లిపాయ ముక్కలు - ముప్పావు కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • బెల్లం - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • టమోటాలు - 2
Mullangi Pappu Charu
వెల్లుల్లి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో అర కప్పు కందిపప్పు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 30 నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • అలాగే మరో గిన్నెలో 30 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా వాటర్ పోసి నానబెట్టాలి. ఆ తర్వాత చింతపండు రసాన్ని తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అదేవిధంగా రెండు ముల్లంగి కడిగి పొట్టు తీసి మీడియం సైజు ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • మరోవైపు ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, టమోటాలు కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Mullangi Pappu Charu
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • ముందుగా కుక్కర్​లో 30 నిమిషాల పాటు నానబెట్టిన అర కప్పు కందిపప్పు వేయాలి. ఇందులో ఒకటిన్నర కప్పు నీళ్లు, కొద్దిగా పసుపు, ఒక టీ స్పూన్ నూనె వేసి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఐదు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉంచాలి.
  • విజిల్స్ అయిపోయాక పప్పును పప్పు గుత్తితో మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి.
Mullangi Pappu Charu
కందిపప్పు (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఎండుమిర్చి ముక్కలు వేసి బాగా ఫ్రై చేయాలి.
  • ఇందులోనే అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, 12 వెల్లుల్లిరెబ్బలు, కొద్దిగా ఇంగువ, కొంచెం కరివేపాకు వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత తరిగి పెట్టుకున్న ముప్పావు కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి నాలుగు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి.
  • అనంతరం ముల్లంగి, టమోటా ముక్కలు వేసి మరో నాలుగు నిమిషాల పాటు వేయించాలి.
Mullangi Pappu Charu
కరివేపాకు (Getty Images)
  • నాలుగు నిమిషాల తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం యాడ్ చేయాలి. అలాగే పావు టీ స్పూన్ పసుపు, కొద్దిగా నీరు పోసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత అర కప్పు చింతపండు రసం కలిపి నాలుగు నిమిషాల పాటు మరగనివ్వాలి.
  • ఇప్పుడు రుబ్బి పెట్టుకున్న కందిపప్పు, అర కప్పు నీళ్లు, కాస్తా కొత్తిమీర తరుగు వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత 12 నిమిషాల పాటు మూతపెట్టి మరగనివ్వాలి.
  • 12 నిమిషాల తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ బెల్లం, కొంచెం కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి మరో 2 నిమిషాల పాటు ఉంచి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే ఘుమఘుమలాడే ముల్లంగి పప్పుచారు సిద్ధంగా ఉంటుంది!

ఇంట్లో ఇడ్లీలు మిగిలాయా? - ఇలా "చాట్" చేసుకోండి - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

నోరూరించే "బంగాళదుంప కాలీఫ్లవర్ మసాలా కర్రీ" - ఉల్లి, వెల్లుల్లి లేకుండానే సూపర్ టేస్ట్!

TAGGED:

RADISH PAPPU CHARU
ముల్లంగి పప్పు చారు తయారీ
RADISH SAMBAR IN TELUGU
MULLANGI SAMBAR PREPARE
MULLANGI PAPPU CHARU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

భారత్​పై చేసే ఏ యుద్ధంలోనైనా పాకిస్థాన్ ఓడిపోతుంది : అమెరికా CIA మాజీ అధికారి

ఓలా, ఉబర్‌ సంస్థలకు పోటీగా కేంద్రం 'భారత్‌ ట్యాక్సీ'- త్వరలో సేవలు ప్రారంభం!

అర్చకులు లేకుండానే ఆరాధన- 36 గంటలపాటు నో వాటర్- ఛఠ్‌ పూజ ప్రత్యేకతలు ఇవే!

కర్నూలు ప్రమాద ఘటనకు కారణం - బస్సు ముందు భాగమే ముంచింది

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.