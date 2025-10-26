చూస్తుంటేనే నోరూరిపోయే "ముల్లంగి పప్పుచారు" - టేస్ట్ అద్భుతం! - వేడివేడిగా తింటే అదుర్స్!
ముల్లంగితో ఇలా చారు చేసుకోండి - వేడివేడి అన్నంలో అద్భుతంగా ఉంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 26, 2025 at 3:07 PM IST
Radish Pappu Charu in Telugu : దుంపకూరల్లో ముల్లంగి కూడా ఒకటి. దీనితో కర్రీ లేదా ఫ్రై చేస్తుంటారు. అలా కాకుండా ఓసారి పప్పుచారు చేశారంటే సూపర్గా ఉంటుంది. ఈ పద్ధతిలో చేస్తే తినే కొద్ది తినాలనిపిస్తుంది. మరి ఈ రెసిపీ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కందిపప్పు - అర కప్పు
- పసుపు - కొద్దిగా
- నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- ముల్లంగి - 2
- చింతపండు - 30 గ్రాములు
- ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 2
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 12
- ఇంగువ - కొంచెం
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు - ముప్పావు కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - 2
- ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- బెల్లం - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- టమోటాలు - 2
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో అర కప్పు కందిపప్పు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 30 నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- అలాగే మరో గిన్నెలో 30 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా వాటర్ పోసి నానబెట్టాలి. ఆ తర్వాత చింతపండు రసాన్ని తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అదేవిధంగా రెండు ముల్లంగి కడిగి పొట్టు తీసి మీడియం సైజు ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, టమోటాలు కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ముందుగా కుక్కర్లో 30 నిమిషాల పాటు నానబెట్టిన అర కప్పు కందిపప్పు వేయాలి. ఇందులో ఒకటిన్నర కప్పు నీళ్లు, కొద్దిగా పసుపు, ఒక టీ స్పూన్ నూనె వేసి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఐదు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉంచాలి.
- విజిల్స్ అయిపోయాక పప్పును పప్పు గుత్తితో మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఎండుమిర్చి ముక్కలు వేసి బాగా ఫ్రై చేయాలి.
- ఇందులోనే అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, 12 వెల్లుల్లిరెబ్బలు, కొద్దిగా ఇంగువ, కొంచెం కరివేపాకు వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత తరిగి పెట్టుకున్న ముప్పావు కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి నాలుగు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి.
- అనంతరం ముల్లంగి, టమోటా ముక్కలు వేసి మరో నాలుగు నిమిషాల పాటు వేయించాలి.
- నాలుగు నిమిషాల తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం యాడ్ చేయాలి. అలాగే పావు టీ స్పూన్ పసుపు, కొద్దిగా నీరు పోసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత అర కప్పు చింతపండు రసం కలిపి నాలుగు నిమిషాల పాటు మరగనివ్వాలి.
- ఇప్పుడు రుబ్బి పెట్టుకున్న కందిపప్పు, అర కప్పు నీళ్లు, కాస్తా కొత్తిమీర తరుగు వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత 12 నిమిషాల పాటు మూతపెట్టి మరగనివ్వాలి.
- 12 నిమిషాల తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ బెల్లం, కొంచెం కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి మరో 2 నిమిషాల పాటు ఉంచి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే ఘుమఘుమలాడే ముల్లంగి పప్పుచారు సిద్ధంగా ఉంటుంది!
