వారెవ్వా అనిపించే "ముల్లంగి పచ్చడి" - ఎన్నడూ తినని సరికొత్త రుచిని ఆస్వాదిస్తారు!
ముల్లంగి, పచ్చికొబ్బరితో ఇలా పచ్చడి చేసి చూడండి - వేడివేడి అన్నంలో వేసి తింటే ఆహా అనాల్సిందే!
Published : December 21, 2025 at 1:16 PM IST
Radish Chutney Making in Telugu : ముల్లంగితో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. వీటితో ఎలాంటి వంటకాలు చేసినా భలే రుచికరంగా ఉంటాయి. అయితే మీరు ఇప్పటి వరకు ట్రై చేయని అద్దిరిపోయే ఒక కాంబినేషన్ పచ్చడి ఉంది. అదే పచ్చికొబ్బరి, ముల్లంగితో నోరూరించే పచ్చడి. ఇది ఎన్నడూ తినని రుచిలో సరికొత్తగా, భలే కమ్మగా ఉంటుంది. అలాగే ముల్లంగి అంటే నచ్చనివాళ్లూ ఇలా పచ్చడి చేసి పెట్టారంటే ఇష్టంగా తింటారు.
ఒక్కసారి ఇది వేసి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసిపెట్టమని అడుగుతారు. పిల్లలు కూడా ఈ పచ్చడితో రోజు తినే దానికంటే నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తారు. పైగా దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్. బిగినర్స్ కూడా ఈ పద్ధతిలో మంచి రుచికరమైన పచ్చడిని తయారు చేసుకుని తృప్తిగా తినేయొచ్చు. మరి ఈ వెరైటీ టేస్టీ ముల్లంగి పచ్చడిని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ముల్లంగి ముక్కలు - 1 కప్పు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పచ్చిమిర్చి - 4
- చింతపండు - 30 గ్రాములు
- పసుపు - 1 టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఎండుమిర్చి - 5
- ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - పావు కప్పు
- ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
- మినపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో ముల్లంగి, పచ్చికొబ్బరి, నాలుగు పచ్చిమిర్చిని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే మరో గిన్నెలో 30 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
- ఇంకోవైపు మిక్సీ జార్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న పావు కప్పు పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు, కప్పు ముల్లంగి ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. ఇందులోనే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, నానబెట్టిన చింతపండు వేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ మినపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసి వేయించాలి.
- ఇందులోనే ఎండుమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చడిని యాడ్ చేసి కలిపి మూత పెట్టాలి. అనంతరం మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి.
- ఈ మిశ్రమం బాగా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే నోరూరించే ముల్లంగి పచ్చడి మీ ముందుంటుంది!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ పచ్చడిగా మారుతుంది!
- మీరు ముల్లంగి పచ్చడిని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే ముల్లంగితో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
