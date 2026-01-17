ETV Bharat / offbeat

నోరూరించే "రాగి బెల్లం పొంగల్" - చల్లారినా గట్టి పడదు, టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది!

రాగులు, బెల్లంతో సింపుల్​గా చేసుకునే స్వీట్ రెసిపీ - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

Ragi Vella Pongal
Ragi Vella Pongal (ETV Abhiruchi)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 17, 2026 at 1:56 PM IST

2 Min Read
Finger Millet Jaggery Pongal : ఇండ్లలో వివిధ రకాల తీపి పదార్థాలు చేస్తుంటారు. అయినా ఇంటిల్లిపాదీ కొత్తగా ఏదైనా చేయమని అడుగుతుంటారు. అందుకే మీ కోసం అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఒక స్పెషల్ స్వీట్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే నోరూరించే రాగి బెల్లం పొంగల్. ఇలా చేశారంటే ఇది చల్లారిన తర్వాత కూడా గట్టి పడకుండా మంచి రుచికరంగా ఉంటుంది. కొత్తగా చేసేవారు కూడా ఈ పద్ధతిలో చాలా సింపుల్​గా చేసి హ్యాపీగా తినేయొచ్చు. కమ్మగా ఉండే ఈ పొంగల్​ను ఇంట్లో వాళ్లందరూ ఒకటికి రెండు కప్పులు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

Ragi Vella Pongal
రాగులు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రాగులు - ఒక కప్పు
  • బెల్లం - ఒక కప్పు
  • పెసరపప్పు - పావు కప్పు
  • జీడిపప్పు - 15
  • బాదం - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కిస్​మిస్ - 2 టేబుల్ స్పూన్
  • యాలకుల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • పచ్చకర్పూరం - చిటికెడు
  • నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
Ragi Vella Pongal
పెసరపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో కప్పు రాగులను తీసుకొని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి 20 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. ఇరవై నిమిషాల తర్వాత రాగులను కుక్కర్​లో వేసి తగినన్ని వాటర్ యాడ్ చేసి మూతపెట్టి ఒక విజిల్ వచ్చేవరకు ఉడికించాలి.
  • అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో పావు కప్పు పెసరపప్పు వేసి వేయించాలి. అనంతరం పెసరపప్పను మిక్సీజార్​లో వేసి గ్రైండ్ చేయాలి.
Ragi Vella Pongal
నెయ్యి (Getty Images)
  • ఇదే పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల బాదం, 15 జీడిపప్పు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కిస్​మిస్ వేసి వేయించి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇందులోనే సరిపడా నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు పెసరపిండి మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా వేస్తూ ఉండలు లేకుండా కలిపి ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత ఉడికించిన రాగులు యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి.
Ragi Vella Pongal
బెల్లం (Getty Images)
  • అనంతరం కప్పు బెల్లం, ఒక టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి, చిటికెడు పచ్చకర్పూరం వేసి మిక్స్ చేయాలి. ఈ మిశ్రమం ఉడికిన తర్వాత ముందుగా వేయించిన డ్రై ఫ్రూట్స్ యాడ్ చేసి మరో ఐదు నిమిషాల పాటు కలపాలి.
  • ఐదు నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే తియ్యతియ్యని రాగి బెల్లం పొంగల్ సిద్ధంగా ఉంటుంది!
Ragi Vella Pongal
డ్రైఫ్రూట్స్ (Getty Images)
  • మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ట్రై చేసి చూడండి.
  • మీరు ఈ రాగి బెల్లం పొంగల్​ను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే రాగులు, బెల్లంతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

