వేసవిలో చలువ చేసే "రాగి మాల్ట్" - ఇలా ఈజీగా చేసుకోండి!

- ఇలా ప్రిపేర్ చేస్తే పిల్లలు కూడా ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు - ఒకటికి రెండు గ్లాసులు తాగుతారు!

Published : April 15, 2026 at 3:36 PM IST

Raagi Ambali : ఎండలు మండిపోతున్నాయి. కాసేపు అలా బయటకు వెళ్లొస్తే బాడీ డీ-హైడ్రేట్ అయిపోతోంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో శరీరానికి తగినంత వాటర్ కంటెంట్ అందించడం చాలా అవసరం. కానీ, కొందరు ఎక్కువగా నీళ్లు తీసుకోలేరు. అందుకే ఇటు రుచికీ, అటు ఆరోగ్యానికి సరిపడే రాగి మాల్ట్​ను తీసుకుంటే అద్భుతంగా ఉంటుంది. మరి, దీన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి? ఇందుకోసం ఎలాంటి పదార్థాలు కావాలి? అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రాగి పిండి
  • మజ్జిగ
  • ఉప్పు
  • పచ్చిమిర్చి
  • ఉల్లిపాయలు
  • కొత్తిమీర
  • జీలకర్ర
  • బెల్లం

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఒక గిన్నెలో రెండు చెంచాల రాగి పిండిని తీసుకుని, అర కప్పు నీటిలో ఉండలు లేకుండా మెత్తగా కలుపుకోవాలి.
  • ఈ లోపు స్టవ్ మీద మరో గిన్నె పెట్టి, అందులో రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసి బాగా మరిగించాలి. నీరు మరుగుతున్నప్పుడు, సిద్ధం చేసుకున్న రాగి మిశ్రమాన్ని అందులో పోస్తూ గరిటెతో తిప్పుతూ ఉండాలి.
  • సుమారు 10 నిమిషాల పాటు తక్కువ మంట మీద ఉడికించాలి. ఇలా చేయడం వల్ల పిండి పచ్చి వాసన పోతుంది. మిశ్రమం చిక్కబడే వరకు ఇలాగే కుక్ చేసుకోవాలి
  • ఆ తర్వాత స్టౌ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • అందులో చిక్కటి మజ్జిగ, తగినంత ఉప్పు వేసి చక్కగా కలుపుకోవాలి
  • అనంతరం సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, మరింత సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, జీలకర్ర పొడి వేసుకొని కలుపుకోవాలి. అంతే, అద్దిరిపోయే రాగి మాల్ట్ సిద్ధమైపోతుంది
  • దీన్ని పెద్దలు ఇష్టంగా తాగుతారు. అయితే పిల్లలు ముఖం చిట్లించొచ్చు. అందుకే వారికోసం చిన్న ఛేంజ్ చేస్తే సరిపోతుంది

పిల్లల కోసం ఇలా తయారు చేయండి :

  • రాగి పిండిని నీటిలో కలిపి, చిక్కబడే వరకు ఉడికించాలి.
  • పిల్లలు స్వీట్​గా ఉంటే తాగుతారు కాబట్టి బెల్లం వేయండి. వీలైతే తాటి బెల్లం వాడితే ఇంకా మంచిది. చక్కెర మాత్రం వాడకూడదు.
  • అందులో సువాసన కోసం కొద్దిగా యాలకుల పొడి, ఒక స్పూన్ నెయ్యి కలిపితే ఇంకా బాగుంటుంది. పిల్లల మెదడు అభివృద్ధికి నెయ్యి చాలా తోడ్పడుతుంది.
  • మరిన్ని పోషకాలు కావాలంటే బాదం, జీడిపప్పు పొడిని కూడా కాస్త యాడ్ చేసుకోవచ్చు.

ఎన్నో ప్రయోజనాలు:

  • రాగుల్లో అద్భుతమైన క్యాల్షియం నిల్వలు ఉన్నాయి. వీటి వల్ల ఎముకలు బలంగా పెరుగుతాయి.
  • అంతేకాదు ఐరన్ కూడా పుష్కలం దీని వల్ల రక్తహీనత దరిచేరదు. ఇక జీర్ణాశయానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. తిన్న ఆహారాన్ని సులభంగా జీర్ణం చేస్తుంది
  • బరువు తగ్గాలని కోరుకునే వారికి రాగి మాల్ట్ మంచిది. ఇందులో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది. ఎక్కువ సేపు ఆకలి వేయదు.
  • డయాబెటిస్ ఉన్నవారు బెల్లం, పాలు లేకుండా దీన్ని తీసుకోవడం మంచిది. ఇది చాలా సురక్షితంందా రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను క్రమబద్ధీకరిస్తుంది.
  • ఒంట్లో వేడిని తగ్గించి శరీరాన్ని తాజాగా ఉంచుతుంది.
  • పిల్లలకు పొద్దున పూట పాలు, బెల్లంతో మిక్స్ చేసిన వేడి రాగి మాల్ట్ ఇస్తే మంచి శక్తి లభిస్తుంది. పెద్దలు మధ్యాహ్నం సమయంలో మజ్జిగ కలిపిన రాగి అంబలి తాగితే జీర్ణక్రియ బాగుంటుంది

