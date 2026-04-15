వేసవిలో చలువ చేసే "రాగి మాల్ట్" - ఇలా ఈజీగా చేసుకోండి!
- ఇలా ప్రిపేర్ చేస్తే పిల్లలు కూడా ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు - ఒకటికి రెండు గ్లాసులు తాగుతారు!
Published : April 15, 2026 at 3:36 PM IST
Raagi Ambali : ఎండలు మండిపోతున్నాయి. కాసేపు అలా బయటకు వెళ్లొస్తే బాడీ డీ-హైడ్రేట్ అయిపోతోంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో శరీరానికి తగినంత వాటర్ కంటెంట్ అందించడం చాలా అవసరం. కానీ, కొందరు ఎక్కువగా నీళ్లు తీసుకోలేరు. అందుకే ఇటు రుచికీ, అటు ఆరోగ్యానికి సరిపడే రాగి మాల్ట్ను తీసుకుంటే అద్భుతంగా ఉంటుంది. మరి, దీన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి? ఇందుకోసం ఎలాంటి పదార్థాలు కావాలి? అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- రాగి పిండి
- మజ్జిగ
- ఉప్పు
- పచ్చిమిర్చి
- ఉల్లిపాయలు
- కొత్తిమీర
- జీలకర్ర
- బెల్లం
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఒక గిన్నెలో రెండు చెంచాల రాగి పిండిని తీసుకుని, అర కప్పు నీటిలో ఉండలు లేకుండా మెత్తగా కలుపుకోవాలి.
- ఈ లోపు స్టవ్ మీద మరో గిన్నె పెట్టి, అందులో రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసి బాగా మరిగించాలి. నీరు మరుగుతున్నప్పుడు, సిద్ధం చేసుకున్న రాగి మిశ్రమాన్ని అందులో పోస్తూ గరిటెతో తిప్పుతూ ఉండాలి.
- సుమారు 10 నిమిషాల పాటు తక్కువ మంట మీద ఉడికించాలి. ఇలా చేయడం వల్ల పిండి పచ్చి వాసన పోతుంది. మిశ్రమం చిక్కబడే వరకు ఇలాగే కుక్ చేసుకోవాలి
- ఆ తర్వాత స్టౌ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- అందులో చిక్కటి మజ్జిగ, తగినంత ఉప్పు వేసి చక్కగా కలుపుకోవాలి
- అనంతరం సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, మరింత సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, జీలకర్ర పొడి వేసుకొని కలుపుకోవాలి. అంతే, అద్దిరిపోయే రాగి మాల్ట్ సిద్ధమైపోతుంది
- దీన్ని పెద్దలు ఇష్టంగా తాగుతారు. అయితే పిల్లలు ముఖం చిట్లించొచ్చు. అందుకే వారికోసం చిన్న ఛేంజ్ చేస్తే సరిపోతుంది
పిల్లల కోసం ఇలా తయారు చేయండి :
- రాగి పిండిని నీటిలో కలిపి, చిక్కబడే వరకు ఉడికించాలి.
- పిల్లలు స్వీట్గా ఉంటే తాగుతారు కాబట్టి బెల్లం వేయండి. వీలైతే తాటి బెల్లం వాడితే ఇంకా మంచిది. చక్కెర మాత్రం వాడకూడదు.
- అందులో సువాసన కోసం కొద్దిగా యాలకుల పొడి, ఒక స్పూన్ నెయ్యి కలిపితే ఇంకా బాగుంటుంది. పిల్లల మెదడు అభివృద్ధికి నెయ్యి చాలా తోడ్పడుతుంది.
- మరిన్ని పోషకాలు కావాలంటే బాదం, జీడిపప్పు పొడిని కూడా కాస్త యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
ఎన్నో ప్రయోజనాలు:
- రాగుల్లో అద్భుతమైన క్యాల్షియం నిల్వలు ఉన్నాయి. వీటి వల్ల ఎముకలు బలంగా పెరుగుతాయి.
- అంతేకాదు ఐరన్ కూడా పుష్కలం దీని వల్ల రక్తహీనత దరిచేరదు. ఇక జీర్ణాశయానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. తిన్న ఆహారాన్ని సులభంగా జీర్ణం చేస్తుంది
- బరువు తగ్గాలని కోరుకునే వారికి రాగి మాల్ట్ మంచిది. ఇందులో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది. ఎక్కువ సేపు ఆకలి వేయదు.
- డయాబెటిస్ ఉన్నవారు బెల్లం, పాలు లేకుండా దీన్ని తీసుకోవడం మంచిది. ఇది చాలా సురక్షితంందా రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను క్రమబద్ధీకరిస్తుంది.
- ఒంట్లో వేడిని తగ్గించి శరీరాన్ని తాజాగా ఉంచుతుంది.
- పిల్లలకు పొద్దున పూట పాలు, బెల్లంతో మిక్స్ చేసిన వేడి రాగి మాల్ట్ ఇస్తే మంచి శక్తి లభిస్తుంది. పెద్దలు మధ్యాహ్నం సమయంలో మజ్జిగ కలిపిన రాగి అంబలి తాగితే జీర్ణక్రియ బాగుంటుంది
