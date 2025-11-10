ETV Bharat / offbeat

పిల్లలు ఇష్టంగా తినే "పోహా బైట్స్" - తక్కువ టైమ్​లో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

రెగ్యులర్ స్నాక్స్​ను మించిన టేస్ట్ - ఇలా చేస్తే టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది!

Poha Bites
Poha Bites (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 12:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Poha Bites Prepare : ఈవెనింగ్ టైమ్​లో పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ రుచికరమైన స్నాక్స్ తినడానికి ఇష్టపడుతుంటారు. ఈ నేపథ్యంలోనే అప్పటికప్పుడు ఇంట్లో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. రోజూ ఒకేలా కాకుండా ఇందులోనూ కాస్త వెరైటీ స్నాక్ ఏదైనా ఉంటే బాగుంటుందని చాలా మంది గృహిణులు అనుకుంటారు. అలాంటి వారికోసమే క్విక్ అండ్ ఈజీగా చేసుకునే ఒక స్పెషల్ స్నాక్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే సూపర్ టేస్టీ, క్రిస్పీ పోహా బైట్స్. ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఒకటికి రెండు కమ్మగా, కడుపునిండా తింటారు. వీటిని ఎవరైనా చాలా సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి ఈ ఇన్​స్టంట్ పోహా బైట్స్​కి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

పచ్చికొబ్బరితో నోరూరించే "దోసెలు' - పప్పులు నానబెట్టకుండానే సరికొత్తగా, రుచికరంగా!

Poha Bites
అటుకులు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అటుకులు - 1 కప్పు
  • బంగాళదుంపలు - 2
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • కరివేపాకు - కొంచెం
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • కారం - అర టీ స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • గరంమసాలా పొడి - పావు టీ స్పూన్
  • నిమ్మరసం - 2 టీ స్పూన్లు
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీ స్పూన్
  • బియ్యప్పిండి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
Poha Bites
కారం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా రెండు బంగాళదుంపలను కడిగి గ్రేటర్​తో తురిమి పెట్టుకోవాలి. అలాగే రెండు ఉల్లిపాయలు, రెండు పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, కరివేపాకును సన్నగా కట్ చేసి ఉంచాలి.
Poha Bites
జీలకర్ర (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో కప్పు అటుకులను వేసి ఓసారి శుభ్రంగా కడగాలి. ఇందులో బంగాళదుంప తురుము, సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కరివేపాకు యాడ్ చేయాలి.
  • అదేవిధంగా తరిగిన పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, అర టీ స్పూన్ కారం, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేయాలి. అలాగే పావు టీ స్పూన్ గరం మసాలా, రెండు టీ స్పూన్ల నిమ్మరసం, ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేయాలి. ఇందులోనే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల బియ్యప్పిండి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా వేడి నూనె పోసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Poha Bites
బియ్యప్పిండి (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత పిండిని చిన్నచిన్న ముద్దలుగా చేసి కడాయికి సరిపడా వేయాలి.
  • ఇప్పుడు వీటిని రెండు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేసి ఆ తర్వాత అటుఇటు టర్న్ చేస్తూ లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్​లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
Poha Bites
బంగాళదుంపలు (Getty Images)
  • అంతే వేడివేడి పోహా బైట్స్​ తయారైనట్లే!
  • ఈ పోహా బైట్స్​ను టమోటా కెచప్​లో లేదా మీకు నచ్చిన చట్నీతో తిన్నారంటే సూపర్ అనాల్సిందే!

తియ్యని "వెన్న ఉండలు" - ఇలా చేస్తే నోటికి రుచిగా, టేస్టీగా!

క్యాటరింగ్ స్టైల్, కర్రీ పాయింట్లలో "దోసకాయ పప్పు రెసిపీ" - ఈ సింపుల్ ట్రిక్స్ మీ కోసం!

TAGGED:

EASY SNACKS RECIPE IN TELUGU
పోహా బైట్స్ తయారీ విధానం
QUICK SNACK POHA BITES
POHA RICE FLOUR BITES
POHA BITES RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

కెరీర్​లో ఉన్నతంగా రాణించాలంటే? - ఈ నిజాలు అంగీకరించాలట!

రూ.50వేల పెట్టుబడితో పుట్టగొడుగుల సాగు- ఏటా రూ.7 కోట్ల రాబడి- యువ రైతు సక్సెస్ స్టోరీ!

ప్రభాస్​తో స్పెషల్​ ప్రాజెక్ట్​లో పనిచేస్తాను : రష్మిక మంధాన

మజిల్​లాస్​ను 'రివర్స్' చేయవచ్చా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.