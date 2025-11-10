పిల్లలు ఇష్టంగా తినే "పోహా బైట్స్" - తక్కువ టైమ్లో అప్పటికప్పుడు రెడీ!
రెగ్యులర్ స్నాక్స్ను మించిన టేస్ట్ - ఇలా చేస్తే టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది!
Poha Bites Prepare : ఈవెనింగ్ టైమ్లో పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ రుచికరమైన స్నాక్స్ తినడానికి ఇష్టపడుతుంటారు. ఈ నేపథ్యంలోనే అప్పటికప్పుడు ఇంట్లో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. రోజూ ఒకేలా కాకుండా ఇందులోనూ కాస్త వెరైటీ స్నాక్ ఏదైనా ఉంటే బాగుంటుందని చాలా మంది గృహిణులు అనుకుంటారు. అలాంటి వారికోసమే క్విక్ అండ్ ఈజీగా చేసుకునే ఒక స్పెషల్ స్నాక్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే సూపర్ టేస్టీ, క్రిస్పీ పోహా బైట్స్. ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఒకటికి రెండు కమ్మగా, కడుపునిండా తింటారు. వీటిని ఎవరైనా చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి ఈ ఇన్స్టంట్ పోహా బైట్స్కి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- అటుకులు - 1 కప్పు
- బంగాళదుంపలు - 2
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- ఉల్లిపాయలు - 2
- కరివేపాకు - కొంచెం
- పచ్చిమిర్చి - 2
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- కారం - అర టీ స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
- గరంమసాలా పొడి - పావు టీ స్పూన్
- నిమ్మరసం - 2 టీ స్పూన్లు
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీ స్పూన్
- బియ్యప్పిండి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఈ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా రెండు బంగాళదుంపలను కడిగి గ్రేటర్తో తురిమి పెట్టుకోవాలి. అలాగే రెండు ఉల్లిపాయలు, రెండు పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, కరివేపాకును సన్నగా కట్ చేసి ఉంచాలి.
- ఇంకోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో కప్పు అటుకులను వేసి ఓసారి శుభ్రంగా కడగాలి. ఇందులో బంగాళదుంప తురుము, సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కరివేపాకు యాడ్ చేయాలి.
- అదేవిధంగా తరిగిన పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, అర టీ స్పూన్ కారం, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేయాలి. అలాగే పావు టీ స్పూన్ గరం మసాలా, రెండు టీ స్పూన్ల నిమ్మరసం, ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేయాలి. ఇందులోనే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల బియ్యప్పిండి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా వేడి నూనె పోసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత పిండిని చిన్నచిన్న ముద్దలుగా చేసి కడాయికి సరిపడా వేయాలి.
- ఇప్పుడు వీటిని రెండు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేసి ఆ తర్వాత అటుఇటు టర్న్ చేస్తూ లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే వేడివేడి పోహా బైట్స్ తయారైనట్లే!
- ఈ పోహా బైట్స్ను టమోటా కెచప్లో లేదా మీకు నచ్చిన చట్నీతో తిన్నారంటే సూపర్ అనాల్సిందే!
