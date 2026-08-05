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ఒక్క నిమిషం లేటైతే గంటసేపు బాధపడతా - అర్జెంటుగా పెళ్లి చేసేయండి!

- రకరకాల కారణాలతో పెరిగిపోతున్న హడావిడి పెళ్లిళ్లు! - అవసరాల్లో పిల్లలు.. భయాల్లో పెద్దలు!!

Quick Marriages
Quick Marriages (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 5, 2026 at 10:55 AM IST

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MARRIAGE : అప్పట్లో జగపతిబాబు హీరోగా "పెళ్లైన కొత్తలో" అనే ఒకసినిమా వచ్చింది. అందులో వేణుమాధవ్​ది సాఫ్ట్​వేర్​ ఇంజినీర్ పాత్ర. మ్యారేజ్ బ్యూరోకి వెళ్లి "అర్జెంటుగా నాకు పెళ్లికావాలి. టైమ్ అస్సలే లేదు. ఒక్క నిమిషం లేటైతే.. గంటసేపు బాధపడతా" అంటుంటాడు. సేమ్ ఇదే సీన్ ఇప్పుడు కనిపిస్తోంది. NRIలతోపాటు RIలు కూడా సంబంధం కుదరడమే ఆలస్యం.. వెంటనే పెళ్లి జరిగిపోవాలని పట్టుబట్టే వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. వీలైతే రోజుల్లో, లేదంటే వారాల్లోనే తంతు ముగిసిపోవాలని పోరుపెడుతున్నారు! ఇలాంటి పెళ్లిళ్లు చేయడానికి "క్విక్‌ మ్యారేజెస్‌" పేరుతో ప్రత్యేకంగా బ్యూరోలు కూడా పుట్టుకొచ్చాయంటే పరిస్థితి ఎలా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ ధోరణి ఎందుకు పెరుగుతోంది? అంటే.. పలు రకాల కారణాలు కనిపిస్తున్నాయని ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్​ నిపుణులు, బ్యూరోలు, మానసిక నిపుణులు చెబుతున్నారు.

విదేశంలో ఉద్యోగం. సెలవులు లేవు అని కారణం చెప్పేవారు కొందరు. చాలా సంబంధాలు చూశాం ఇది కూడా జారిపోతుందేమో అని త్వరపడేవారు ఇంకొందరు. ప్రేమ, కుటుంబ అవసరాలు ఇంకొందరివి. నగర జీవనశైలి, జాబ్ ప్రెజర్స్ కారణంగా ఫ్యామిలీకి దూరంగా ఉండేవారు కూడా ఈ జాబితాలో చేరుతున్నారట. ఇలా రకరకాల కారణాలతో వెంటనే పెళ్లి జరిగిపోవాలనే వారి సంఖ్య పెరుగుతోందట.

బంధువుల ఒత్తిడి :

పెళ్లిళ్ల విషయంలో ఇంటి వారికన్నా బంధువుల ఒత్తిడి ఎలా ఉంటుందో అందరికీ తెలిసిందే. "పెళ్లెప్పుడు?" అంటూ విసిగిస్తుంటారు. అలాంటి వారి పోరు పడలేక త్వరగా పెళ్లి చేసుకునేవారు కూడా ఎంతో మంది ఉన్నారు. దాంతోపాటు నా వయసు మిత్రులందరికీ పెళ్లిళ్లు అయిపోయాయి, కాబట్టి నేను వెనకపడొద్దు అనే భావన కూడా యువతలో పెరుగుతోందట.

డాక్టర్ల పరిస్థితి ఇలా.. ఇంజినీర్ల పరిస్థితి అలా!

పెళ్లి విషయంలో డాక్టర్లు ఒకరకమైన పరిస్థితి ఫేస్ చేస్తున్నారు. ఇంజినీర్లు మరో రకమైన పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వైద్య విద్య చదివిన అమ్మాయిలు అబ్బాయిలకన్నా ఎక్కువగా ఉన్నారు. ఇంజనీరింగ్ విషయానికి వస్తే ఇది రివర్స్ లో ఉంది. ఇక్కడ అబ్బాయిల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంది. దీంతో "డాక్టర్ సంబంధమే కావాలట డాక్టర్" అన్నట్టుగా చాలా మంది వైద్య సంబంధాలనే చూస్తున్నారట. అలాంటి వారు తమ సామాజిక వర్గంలో దొరకడం కొందరికి కష్టంగా మారిందట. అబ్బాయిల విషయంలోనూ ఇదే సీన్ కనిపిస్తోందట. దాంతో సాఫ్ట్​వేర్​ ఇంజినీర్ సంబంధం దొరికితే వెంటనే జైకొడుతున్నారట.

ఎంతైనా ఇస్తాం :

ఇలా పలు రకాల కారణాలతో వెంటనే పెళ్లి సెట్​ చేయాలని బ్యూరోల వెంటపడుతున్నారట. మంచి సంబంధం అనిపిస్తే, వదులుకోకూడదని భావిస్తున్నారట. మళ్లీ అలాంటి సంబంధాలు దొరకడం చాలా కష్టమని, సాధ్యమైనంత త్వరగా ఫిక్స్ చేసుకునేందుకు చూస్తున్నారట. ఇందుకోసం ఎంతైనా ఇచ్చేందుకు కొందరు వెనుకాడట్లేదట.

రెండువైపులా పదును :

అయితే, ఇది రెండువైపులా పదునున్న వ్యవహారంగా మారిందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మంచి సంబంధం మిస్సైతే మళ్లీ దొరక్కపోవచ్చు అనే భావన సహజమైందే. అలాగని తొందరపడి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోకపోతే తర్వాత ఇబ్బందులు రావచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి, అన్నీ కనుక్కుని ఓకే చెప్పడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.

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