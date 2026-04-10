పేరుకే "పూరీ కుర్మా" - చపాతీలు, బగారా రైస్లోకి అద్దిరిపోతుంది!
అద్దిరిపోయే వంటకం కుర్మా - వంట రాకపోయినా ఈజీగా చేసేస్తారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 10, 2026 at 3:55 PM IST
PURI KORMA Recipe : ఇంటికి బంధువులు వచ్చినపుడు లేదా కిట్టీ పార్టీటైంలో పూరీలు ఎక్కువగా చేస్తుంటారు. అందులోకి ఆలుగడ్డలో ఇలా కుర్మా ట్రై చేశారంటే అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ కుర్మా పూరీల్లోకి మాత్రమే కాకుండా చపాతీలు, బంగా రైస్లోకి ఎంతో బాగుంటుంది.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- బంగాళాదుంపలు - అరకేజీ
- బీన్స్ - గుప్పెడు
- క్యారెట్లు - 3
- ఉల్లిపాయలు - అర కేజీ
- పచ్చిమిర్చి - 8
- టమోటాలు - పావు కేజీ
- గ్రీన్ పీస్ - అర కప్పు
- జీడిపప్పు పలుకులు - 50 గ్రాములు
- గసగసాలు - 10 గ్రాములు
- తెల్ల నువ్వులు - 30 గ్రాములు
- ఎండు కొబ్బరి - అర చెక్క
- దాల్చిన చెక్క - కొద్దిగా
- లవంగాలు - 4
- నూనె - 120గ్రాములు
- షాజీరా - 1 స్పూన్
- యాలకులు - 4
- బిర్యానీ ఆకు - 2
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- ఉప్పు - కొద్దిగా
- పసుపు - అర స్పూన్
- అల్లం, వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- కారం - 1 స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- వెజ్ మసాలా - అర స్పూన్
- పంచదార - 1 స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా అరకేజీ బంగాళాదుంపలు పొట్టు తీసుకుని ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలి. గుప్పెడు బీన్స్, 3 క్యారెట్లు ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. స్టవ్ వెలిగించి కుక్కర్లో నీళ్లు పోసి మీడియం ప్లేమ్లో 3 విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- అర కేజీ ఉల్లిపాయలను సన్నగా, పొడవుగా కట్ చేసుకుని 6పచ్చిమిర్చి, పావు కేజీ టమోటాలను కట్ చేసుకోవాలి. గుప్పెడు గ్రీన్ పీస్ వేడి నీళ్లలో నానబెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు జీడిపప్పు పలుకులు, గసగసాలు, తెల్ల నువ్వులు, ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు మిక్సీలోకి తీసుకుని కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ఓ గిన్నె పెట్టుకోవాలి. 120గ్రాముల నూనె పోసుకోవాలి. ఇపుడు షాజీరా, యాలకులు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, బిర్యానీ ఆకు వేసుకుని వేయించాలి.
- ఆవాలు వేసుకుని ఆ తర్వాత పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయ ముక్కలు రంగు మారిన తర్వాత వేడి నీళ్లలో నానబెట్టుకున్న గ్రీన్ పీస్ వేసుకోవాలి.ఆ తర్వాత కరివేపాకు వేసుకుని కలపాలి.
- ఇపుడు కొద్దిగా ఉప్పు, పసుపు వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత అల్లం, వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని కలపాలి. పచ్చి వాసన పోయిన తర్వాత టమోటా ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఇపుడు గ్రైండ్ చేసిన జీడిపప్పు, గసగసాల మిశ్రమం వేసుకోవాలి.
- ఐదారు నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో బాగా కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా కారం వేసుకుని కాసిన్ని నీళ్లు పోసుకుని మగ్గించాలి.
- ఆ తర్వాత ఉప్పు రుచి చూసుకుని వేసుకోవాలి. ఇపుడు ధనియాల పొడి వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత ఉడికించుకున్న బంగాళాదుంప ముక్కలు, క్యారెట్, బీన్స్ ముక్కలు వేసుకుని కలపాలి. చివరగా వెజ్ మసాలా, గరం మసాలా వేసుకుని కలపాలి.
- 1 స్పూన్ పంచదార కూడా వేసుకుంటే రుచులన్నీ అడ్జస్ట్ అవుతాయి. కొద్దిగా కొబ్బరి పొడి వేసుకుని కలిపి రెండు, మూడు నిమిషాల తర్వాత కొత్తిమీర చల్లి దించుకుంటే చాలు! ఎంతో రుచికరమైన బంగాళాదుంప కుర్మా రెడీగా ఉంటుంది. కుర్మా మరీ గట్టిగా అనిపిస్తే నీళ్లు అడ్జస్ట్ చేసుకుని ఉడికించుకోవచ్చు.
