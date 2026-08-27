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వనస్పతి, హైడ్రోజనేటెడ్ కొవ్వులతో 'కల్తీ నెయ్యి' తయారీ - ఇంట్లోనే ఈజీగా కనిపెట్టేయండి!

మార్కెట్లో కల్తీ నెయ్యే ఎక్కువంటున్న 'FSSAI' - కనిపెట్టే కిచెన్ హ్యాక్స్ ఇవే!

నెయ్యి
Ghee (ETV Bahrat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 27, 2026 at 2:08 PM IST

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Ghee Test at Home : ఆహార కల్తీ బయట హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లలో మాత్రమే ఉంటుందనుకుంటే పొరపాటే! మనం ఇంట్లో స్వయంగా వంట చేస్తున్నా, అందులో ఉపయోగించే పదార్థాలు కల్తీవే అని మీకు తెలుసా? ముఖ్యంగా నెయ్యి, తేనె వంటి నిత్యావసరాల విషయంలో కల్తీ జరుగుతోందని FSSAI హెచ్చరిస్తోంది. కూరల రుచిని మార్చేసే నెయ్యి ఎక్కువగా కల్తీ అవుతోందని వెల్లడించింది. 'మార్కెట్లో అమ్మే నెయ్యి అంతా స్వచ్ఛమైనది కాదు. కొన్ని ఉత్పత్తులలో వనస్పతి లేదా హైడ్రోజనేటెడ్ కొవ్వులను కలుపుతున్నారు. ఇది నాణ్యత, ఆరోగ్యం రెండింటినీ ప్రభావితం చేస్తుంది' అని స్పష్టం చేసింది. ఇదే సమయంలో మీరు ఉపయోగించే నెయ్యి స్వచ్ఛమైనదో లేదా కల్తీదో గుర్తించే టిప్స్ జారీ చేసింది.

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భారతీయ వంటకాల్లో నెయ్యి ఉపయోగిస్తుంటారు. స్వచ్ఛమైన నెయ్యిలో పోషక విలువలకు తోడు రుచి ఉంటుంది. అయితే, కల్తీ నెయ్యిలో వనస్పతి లేదా ఇతర తక్కువ నాణ్యత గల కొవ్వులు ఉండవచ్చు. దీంతో పోషక ప్రయోజనాలను తగ్గిపోవడంతోపాటు జీర్ణక్రియను ప్రభావితం చేస్తాయి. దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య ప్రమాదాలను కలిగిస్తాయి. అందుకే నెయ్యి స్వచ్ఛతను తెలుసుకుని కొనుగోలు చేయడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.

కల్తీ నెయ్యి ఎలా గుర్తించాలి?

స్వచ్ఛమైన నెయ్యి, కల్తీ నెయ్యి ఎలా గుర్తించాలో ఇంట్లోనే ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు. ఈ సులభమైన పద్ధతికి ఇంట్లోనే లభించే కొన్ని వస్తువులు అవసరం ఉంటాయి. నిమిషాల వ్యవధిలో ఫలితం తెలుస్తుంది.

కావలసినవి :

  • 1 మి.లీ కరిగించిన నెయ్యి
  • 1 మి.లీ గాఢ హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం (HCl)
  • అర టీస్పూన్ పంచదార
  • ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ లేదా చిన్న గాజు పాత్ర
  • ఇపుడు నెయ్యి స్వచ్ఛతను పరీక్షించడానికి ముందుగా ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్‌లో 1 మి.లీ కరిగించిన నెయ్యి తీసుకోండి. అందులో 1 మి.లీ గాఢ హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం, ఆ తర్వాత అర టీస్పూన్ పంచదార కలపండి. ఈ మిశ్రమాన్ని సుమారు 2 నిమిషాల పాటు బాగా షేక్ చేసి వదిలేయండి. ఇపుడు మిశ్రమం అడుగున చేరి, పొరలుగా విడిపోయేలా వదిలేయండి.
  • మీరు తీసుకున్నది స్వచ్ఛమైన నెయ్యి అయితే రంగులో ఎలాంటి మార్పు కనిపించదు. వనస్పతి లేదా హైడ్రోజనేటెడ్ కొవ్వు కలిసిన కల్తీ నెయ్యి అయితే ఆమ్ల పొర ముదురు ఎరుపు లేదా గులాబీ రంగులోకి మారుతుంది.
  • నెయ్యి రంగు మారిందంటే కల్తీ జరిగిందని అర్థం. ఎందుకంటే ఈ పరీక్ష పూర్తిగా శాస్త్రీయమైన రసాయన శాస్త్రంపై ఆధారపడి ఉంది.
  • హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం చక్కెరను గ్లూకోజ్, ఫ్రక్టోజ్‌గా విడగొడుతుంది. ఈ చక్కెరలు నిర్జలీకరణం చెందినప్పుడు, ఫర్‌ఫ్యూరల్స్ అనే సమ్మేళనాలను ఏర్పరుస్తాయి. వనస్పతి లేదా నువ్వుల నూనెలో ఉండే కొన్ని పదార్థాలతో ఫర్‌ఫ్యూరల్స్ చర్య జరుపుతాయి. ఈ చర్య ఎరుపు లేదా గులాబీ రంగును ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది కల్తీని సూచిస్తుంది.
  • స్వచ్ఛమైన నెయ్యిలో ఈ సమ్మేళనాలు ఉండవు, కాబట్టి రంగులో ఎలాంటి మార్పు ఉండదు.
  1. నెయ్యి కొనుగోలు చేసేటప్పుడు మీరు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
  2. విశ్వసనీయమైన, ధ్రువీకరించిన బ్రాండెడ్ నెయ్యి మాత్రమే కొనుగోలు చేయాలి.
  3. నాణ్యత గుర్తులు, సరైన లేబులింగ్ పరిశీలించాలి.
  4. తక్కువ ధరల్లో లభించే నాణ్యత లేని ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేయొద్దు.
  5. సహజమైన సువాసన, చూడగానే ఆకర్షించే నెయ్యిని ఎంచుకోవాలి.

ఆహార కల్తీ సర్వసాధారణమైపోయిన ఈ రోజుల్లో చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. తక్కువ ధరలు, ప్యాకింగ్ డిజైన్లకు ఆకర్షితులై మోసపోవద్దు అని ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా వెల్లడించింది.

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