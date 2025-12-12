మైదా లేకుండా "పునుగులు" - మరమరాలు, రవ్వ చాలు - నూనె పీల్చవు - 10 నిమిషాల్లో రెడీ!
- అప్పటికప్పుడు పునుగులు తినాలనిపిస్తుందా? - ఇలా మరమరాలతో చేసుకోండి - గంటలపాటు పిండి పులియాల్సిన పనిలేదు!
Punugulu with Maramaralu: ఈవెనింగ్ టైమ్లో మెజార్టీ పీపుల్ ఇష్టంగా తినే స్నాక్ ఐటమ్లో పునుగులు ఒకటి. వేడివేడి పునుగులను టమాటా చట్నీ, ఉల్లిపాయల కాంబినేషన్తో తింటే కిర్రాక్ ఉంటాయి. అయితే పునుగులు చేయాలంటే మైదా కంపల్సరీ. కానీ మైదాతో పనిలేకుండా చేసుకునేలా మీ కోసం పునుగుల రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. దీనికోసం మరమరాలు, బొంబాయి రవ్వ ఉంటే సరిపోతుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. పిండిని గంటలసేపు పులియబెట్టాల్సిన పనిలేదు. మరి, లేట్ చేయకుండా కరకరలాడే పునుగులను ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- మరమరాలు - 2 కప్పులు
- బొంబాయి రవ్వ - అర కప్పు
- పెరుగు - అర కప్పు
- ఉల్లిపాయ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 2
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- బేకింగ్ సోడా - పావు టీస్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా మరమరాలను ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- అవి మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసుకుని ఓ అర నిమిషంపాటు అలానే వదిలేయాలి.
- అనంతరం మరమరాలను గట్టిగా పిండుతూ మిక్సీజార్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు అందులోకి బొంబాయి రవ్వ, పెరుగు, అర కప్పు వాటర్ పోసుకుని వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఉల్లి, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీరను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- మరమరాల మిశ్రమంలోకి ఉల్లి, మిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, అల్లం తరుగు, జీలకర్ర, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, బేకింగ్ సోడా వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- పదార్థాలు అన్నీ కలిసిన తర్వాత పిండి సుమారు ఓ 5 నిమిషాల పాటు ఆపకుండా బీట్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా చేయడం వల్ల పిండి ప్లఫ్ఫీగా అయ్యి పునుగులు టేస్టీగా వస్తాయి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- కాగిన నూనెలో పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుని వేసుకోవాలి.
- కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- పునుగులు రెండు వైపులా క్రిస్పీగా, గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వేగాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. మిగిలిన పిండిని కూడా ఇలానే వేసుకుని కాల్చుకోవాలి.
- ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న వాటిని టమాటా చట్నీతో తింటే కిర్రాక్ ఉంటాయి.
- మరి నచ్చితే మీరు కూడా మరమరాలు, రవ్వతో పునుగులు చేసేయండి.
చిట్కాలు:
- మరమరాలను మరీ ఎక్కువ సేపు నీటిలో ఉంచాల్సిన పనిలేదు.
- ఓ అర నిమిషం పాటు ఉంచి ఆ తర్వాత తీసేస్తే సరి. అప్పటికే నానిపోతాయి.
- పులిసిన పెరుగు అయితే పునుగులు మంచిగా పొంగడంతో పాటు రుచి కూడా బాగుంటుంది.
- మరమరాలు, పెరుగు, రవ్వ వేసి గ్రైండ్ చేసినాక పిండి ఏమైనా లూజ్ అనిపిస్తే కాస్త బియ్యప్పిండి యాడ్ చేసుకుని కలుపుకుంటే సరి.
