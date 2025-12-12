Telangana Panchayat Elections Results2025

మైదా లేకుండా "పునుగులు" - మరమరాలు, రవ్వ చాలు - నూనె పీల్చవు - 10 నిమిషాల్లో రెడీ!

- అప్పటికప్పుడు పునుగులు తినాలనిపిస్తుందా? - ఇలా మరమరాలతో చేసుకోండి - గంటలపాటు పిండి పులియాల్సిన పనిలేదు!

Punugulu with Maramaralu
Punugulu with Maramaralu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 12, 2025 at 1:50 PM IST

2 Min Read
Punugulu with Maramaralu: ఈవెనింగ్​ టైమ్​లో మెజార్టీ పీపుల్​ ఇష్టంగా తినే స్నాక్​ ఐటమ్​లో పునుగులు ఒకటి. వేడివేడి పునుగులను టమాటా చట్నీ, ఉల్లిపాయల కాంబినేషన్​తో తింటే కిర్రాక్​ ఉంటాయి. అయితే పునుగులు చేయాలంటే మైదా కంపల్సరీ. కానీ మైదాతో పనిలేకుండా చేసుకునేలా మీ కోసం పునుగుల రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. దీనికోసం మరమరాలు, బొంబాయి రవ్వ ఉంటే సరిపోతుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. పిండిని గంటలసేపు పులియబెట్టాల్సిన పనిలేదు. మరి, లేట్​ చేయకుండా కరకరలాడే పునుగులను ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Punugulu with Maramaralu
మరమరాలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • మరమరాలు - 2 కప్పులు
  • బొంబాయి రవ్వ - అర కప్పు
  • పెరుగు - అర కప్పు
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • బేకింగ్​ సోడా - పావు టీస్పూన్​
Punugulu with Maramaralu
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా మరమరాలను ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • అవి మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసుకుని ఓ అర నిమిషంపాటు అలానే వదిలేయాలి.
  • అనంతరం మరమరాలను గట్టిగా పిండుతూ మిక్సీజార్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు అందులోకి బొంబాయి రవ్వ, పెరుగు, అర కప్పు వాటర్ పోసుకుని వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
Punugulu with Maramaralu
పెరుగు (Getty Images)
  • ఇలా గ్రైండ్​ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఉల్లి, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీరను సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • మరమరాల మిశ్రమంలోకి ఉల్లి, మిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, అల్లం తరుగు, జీలకర్ర, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, బేకింగ్​ సోడా వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • పదార్థాలు అన్నీ కలిసిన తర్వాత పిండి సుమారు ఓ 5 నిమిషాల పాటు ఆపకుండా బీట్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా చేయడం వల్ల పిండి ప్లఫ్ఫీగా అయ్యి పునుగులు టేస్టీగా వస్తాయి.
Punugulu with Maramaralu
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • కాగిన నూనెలో పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుని వేసుకోవాలి.
  • కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • పునుగులు రెండు వైపులా క్రిస్పీగా, గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​లోకి వేగాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. మిగిలిన పిండిని కూడా ఇలానే వేసుకుని కాల్చుకోవాలి.
  • ఇలా ప్రిపేర్​ చేసుకున్న వాటిని టమాటా చట్నీతో తింటే కిర్రాక్​ ఉంటాయి.
  • మరి నచ్చితే మీరు కూడా మరమరాలు, రవ్వతో పునుగులు చేసేయండి.
Punugulu with Maramaralu
పునుగులు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • మరమరాలను మరీ ఎక్కువ సేపు నీటిలో ఉంచాల్సిన పనిలేదు.
  • ఓ అర నిమిషం పాటు ఉంచి ఆ తర్వాత తీసేస్తే సరి. అప్పటికే నానిపోతాయి.
  • పులిసిన పెరుగు అయితే పునుగులు మంచిగా పొంగడంతో పాటు రుచి కూడా బాగుంటుంది.
  • మరమరాలు, పెరుగు, రవ్వ వేసి గ్రైండ్​ చేసినాక పిండి ఏమైనా లూజ్​ అనిపిస్తే కాస్త బియ్యప్పిండి యాడ్​ చేసుకుని కలుపుకుంటే సరి.

