ETV Bharat / offbeat

మిగిలిన అన్నంతో కరకరలాడే "పునుగులు" - నూనె తక్కువ, రుచి ఎక్కువ!

- మధ్యాహ్నం అన్నం మిగిలిందా? - ఈవెనింగ్ ఇలా 'పునుగులు' చేయండి! - టేస్ట్ అద్దిరిపోతాయి!

Punugulu Recipe with Leftover Rice
Punugulu Recipe with Leftover Rice (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 24, 2025 at 12:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Crispy Punugulu Recipe with Leftover Rice : ఈవెనింగ్ టైమ్​లో మిగతా స్నాక్స్​తో పోల్చితే పునుగులకు ఉండే క్రేజ్ వేరు. సాయంత్రం అయ్యిందంటే చాలు బయట బండ్ల దగ్గర వాటికోసం ఎంతో మంది వెయిట్ చేస్తుంటారు. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ వీటిని చాలా ఇష్టంగా తింటుంటారు. అయితే, నార్మల్​గా అందరూ మైదా, గోధుమపిండి, బియ్యప్పిండి వంటి వాటితో పునుగులను ఎక్కుగా చేసుకుంటుంటారు. కానీ, ఎప్పుడైనా ఇంట్లో మిగిలిన అన్నంతో "పునుగులు" ట్రై చేశారా? లేదు అంటే మాత్రం ఓసారి ట్రై చేయండి.

మధ్యాహ్నం మిగిలిన అన్నంతో సాయంత్రం వేళ ఇలా క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ పునుగులను తయారు చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతాయి. ఇవి నూనెను కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! అలాగే, వీటి తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. అప్పటికప్పుడు తక్కువ పదార్థాలతో ఇన్​స్టంట్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, మిగిలిపోయిన అన్నంతో కరకరలాడే పునుగులను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Punugulu Recipe
అన్నం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అన్నం - రెండు కప్పులు
  • అల్లం - రెండించుల ముక్క
  • పచ్చిమిర్చి - నాలుగైదు
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు (మీడియం సైజ్​వి)
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • శనగపిండి - పది టేబుల్​స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
  • నూనె - వేయించడానికి సరిపడా

అన్నం మిగిలిందా? - కరకరలాడే "మురుకులు" చేయండి! - నూనె కూడా తక్కువే!

Punugulu Recipe
ఉల్లిపాయ తరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా అల్లం పొట్టు తీసి వీలైనంత సన్నగా తురుముకోవాలి. అలాగే, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చీలను చాలా సన్నగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు పిండిని సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ముందుగా మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో మిగిలిన అన్నం, కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని మెత్తని పేస్టులా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
  • అయితే, గ్రైండ్ చేసుకునేటప్పుడు మరీ ఎక్కువ వాటర్ వేయకుండా కాస్త తక్కువగానే వేసి పిండిని కొద్దిగా గట్టిగానే ఉండేలా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
Punugulu Recipe
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఇక్కడ మిగిలిన అన్నం మాత్రమే కాకుండా అప్పటికప్పుడు వండిన రైస్​తో కూడా ఈ పునుగులు రెడీ చేసుకోవచ్చు.
  • ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసుకున్న పిండిని ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని అల్లం తరుగు, సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, సన్నగా కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి తరుగు, కొత్తిమీర, కరివేపాకు తరుగు వేసుకోవాలి.
  • ఆపై శనగపిండిని కూడా యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ చక్కగా కలిసిపోయేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Punugulu Recipe
శనగపిండి (Getty Images)
  • అలా కలిపిన తర్వాత మిశ్రమం గట్టిగా అనిపిస్తే కొద్దికొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ పునుగులకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో కలుపుకోవాలి. ఇలా కలిపేటప్పుడే అందులో జీలకర్రను జత చేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ వేడయ్యాక మంటను తగ్గించి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్న చిన్న పునుగుల్లా వేసుకోవాలి.
Punugulu Recipe
అల్లం (Getty Images)
  • పాన్​లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా కాసేపు కాలనిచ్చి ఆపై అటు ఇటు తిప్పేస్తూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో అన్ని వైపులా మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • అలా వేయించుకున్నాక వాటిని టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్​లోకి తీసుకుని కాసేపు ఉంచి ఆపై వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి.
  • అంతే, మిగిలిన అన్నంతో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "పునుగులు" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతాయి!
  • ఇక వీటిని పల్లీ, టమాటా చట్నీ వంటి వాటితో సర్వ్ చేసుకుని వేడివేడిగా తిన్నారంటే ఆ టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది.

బియ్యప్పిండితో అద్దిరిపోయే "వడలు" - ఇడ్లీ, దోశను మించిన రుచి!

ఆలూ, సగ్గుబియ్యంతో కరకరలాడే "స్టిక్స్​" - పిల్లల ఫేవరెట్​ అయిపోతుంది!

TAGGED:

PUNUGULU RECIPE
CRISPY PUNUGULU RECIPE
HOW TO MAKE PUNUGULU WITH RICE
అన్నంతో కరకరలాడే పునుగులు
LEFTOVER RICE PUNUGULU RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.