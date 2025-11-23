కార్తిక మాసం ముగిసింది - ఈ పంజాబీ స్టైల్ మటన్ కర్రీని ఓ పట్టు పట్టండి
- వారెవ్వా ఏమి టేస్టూ అంటారు! - మసాలా నషాళానికి అంటుతుంది!
Published : November 23, 2025 at 7:34 AM IST
Punjabi style Mutton Curry : కార్తికమాసం ముగిసింది. ఇన్నాళ్లూ నీచు పదార్థాలకు దూరంగా ఉన్న జనాలు, అర్జెంటుగా ఓ పట్టు పట్టడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. పైగా ఇవాళ సండే. మటన్, చికెన్ దుకాణాలన్నీ కిటకిటలాడడం ఖాయం. మీరు కూడా ఈ లిస్టులో ఉంటే తప్పకుండా ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి. ఇంట్లో ఎప్పుడూ చేసే పద్ధతిలో కాకుండా ఈ సారి పంజాబీ స్టైల్ మటన్ కర్రీని ప్రిపేర్ చేయండి. ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇంకా కొత్తగా ఉంటుంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా లాగిస్తారు. మరి, ఈ రెసిపీని తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారీ విధానమేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- అర కిలో మటన్
- 2 టేబుల్ స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు
- 2 టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాల పొడి
- తగినంత ఉప్పు
- 1 టేబుల్ స్పూన్ కశ్మీరీ కారం
- 1 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి -
- పావు స్పూన్ గరం మసాలా
- 2 స్పూన్ల కసూరీ మేథీ
- 4 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్
మ్యారినేట్ కోసం :
- 100 గ్రాముల పెరుగు
- తగినంత ఉప్పు
- పావు స్పూన్ పసుపు
- 2 స్పూన్ల కారం
గ్రేవీ కోసం :
- 1 స్పూన్ సోంపు
- 2 నల్ల యాలకులు
- 4 ఆకుపచ్చ యాలకులు
- 5 లవంగాలు
- అంగుళం దాల్చినచెక్క
- 10 మిరియాలు
- అర కప్పు టొమాటో
- అర కప్పు ఉల్లి తరుగు
- ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో పెరుగు వేసుకొని గిలకొట్టుకోవాలి.
- అందులో మటన్ ముక్కలు, ఉప్పు, కారం, పసుపు వేసి చక్కగా మిక్స్ చేసుకొని దాదాపు గంట సేపు పక్కన పెట్టాలి. ఫ్రిజ్ లో పెట్టుకుంటే ఇంకా మంచిది.
- ఆ తర్వాత స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి.
- వేడెక్కిన తర్వాత మసాలా దినుసులు వేసుకోవాలి. లవంగాలు, యాలకులు, దాల్చినచెక్క, సోంపు, మిరియాలు ఒక్కొక్కటిగా వేసుకోవాలి.
- మసాలా దినుసులు కాస్త వేగిన తర్వాత ఉల్లిపాయ తరుగు వేసుకోవాలి.
- లైట్ గోల్డెన్ కలర్లోకి మారిన తర్వాత టమాటా ముక్కలు వేసుకొని మరికాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ముక్కలు మెత్తబడిన తర్వాత స్టౌ ఆఫ్ చేసి దించి పక్కన పెట్టుకోవాలి. పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్ లో వేసుకొని ఫైన్ పేస్టులా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టౌ మీద కుక్కర్ పెట్టి, 4 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి.
- వేడెక్కిన తర్వాత అల్లం పేస్టు వేసుకొని కాస్త ఫ్రై చేసుకొని, అందులో మిక్సీ పట్టుకున్న పేస్టు వేసుకోవాలి.
- అది కాస్త వేగిన తర్వాత ముందుగా మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న మటన్ వేసుకొని చక్కగా కలుపుకోవాలి.
- ఇలా నాలుగైదు నిమిషాల పాటు గరిటతో కలియతిప్పుతూ ఉండాలి.
- తర్వాత పావు లీటర్ వాటర్ పోసుకోవాలి.
- అందులో కశ్మీరీ కారం, జీలకర్ర పొడి, ధనియాల పొడి, కసూరీ మేథీ, గరం మసాలా, ఉప్పు వేసి మిక్స్ చేయాలి.
- తర్వాత కుక్కర్ మూతపెట్టి, 4 విజిల్స్ వచ్చే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- అంతే.. అద్దిరిపోయే పంజాబీ స్టైల్ మటన్ కర్రీ సిద్ధమైపోతుంది.
- మీరు రెగ్యులర్ గా చేసుకునే కర్రీకన్నా వెరైటీ టేస్ట్తో అలరిస్తుంది. నచ్చితే ఈ సండే తప్పకుండా ట్రై చేయండి.