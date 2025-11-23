ETV Bharat / offbeat

కార్తిక మాసం ముగిసింది - ఈ పంజాబీ స్టైల్ మటన్ కర్రీని ఓ పట్టు పట్టండి

- వారెవ్వా ఏమి టేస్టూ అంటారు! - మసాలా నషాళానికి అంటుతుంది!

Punjabi style Mutton Curry
Punjabi style Mutton Curry (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 23, 2025 at 7:34 AM IST

2 Min Read
Punjabi style Mutton Curry : కార్తికమాసం ముగిసింది. ఇన్నాళ్లూ నీచు పదార్థాలకు దూరంగా ఉన్న జనాలు, అర్జెంటుగా ఓ పట్టు పట్టడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. పైగా ఇవాళ సండే. మటన్, చికెన్ దుకాణాలన్నీ కిటకిటలాడడం ఖాయం. మీరు కూడా ఈ లిస్టులో ఉంటే తప్పకుండా ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి. ఇంట్లో ఎప్పుడూ చేసే పద్ధతిలో కాకుండా ఈ సారి పంజాబీ స్టైల్ మటన్ కర్రీని ప్రిపేర్ చేయండి. ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇంకా కొత్తగా ఉంటుంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా లాగిస్తారు. మరి, ఈ రెసిపీని తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారీ విధానమేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అర కిలో మటన్
  • 2 టేబుల్‌ స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు
  • 2 టేబుల్‌ స్పూన్ల ధనియాల పొడి
  • తగినంత ఉప్పు
  • 1 టేబుల్‌ స్పూన్ కశ్మీరీ కారం
  • 1 టేబుల్‌ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి -
  • పావు స్పూన్ గరం మసాలా
  • 2 స్పూన్ల కసూరీ మేథీ
  • 4 టేబుల్‌ స్పూన్ల ఆయిల్

మ్యారినేట్‌ కోసం :

  • 100 గ్రాముల పెరుగు
  • తగినంత ఉప్పు
  • పావు స్పూన్ పసుపు
  • 2 స్పూన్ల కారం

గ్రేవీ కోసం :

  • 1 స్పూన్ సోంపు
  • 2 నల్ల యాలకులు
  • 4 ఆకుపచ్చ యాలకులు
  • 5 లవంగాలు
  • అంగుళం దాల్చినచెక్క
  • 10 మిరియాలు
  • అర కప్పు టొమాటో
  • అర కప్పు ఉల్లి తరుగు
  • ఒకటిన్నర టేబుల్‌ స్పూన్ ఆయిల్

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో పెరుగు వేసుకొని గిలకొట్టుకోవాలి.
  • అందులో మటన్ ముక్కలు, ఉప్పు, కారం, పసుపు వేసి చక్కగా మిక్స్ చేసుకొని దాదాపు గంట సేపు పక్కన పెట్టాలి. ఫ్రిజ్ లో పెట్టుకుంటే ఇంకా మంచిది.
  • ఆ తర్వాత స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి ఒకటిన్నర టేబుల్‌ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి.
  • వేడెక్కిన తర్వాత మసాలా దినుసులు వేసుకోవాలి. లవంగాలు, యాలకులు, దాల్చినచెక్క, సోంపు, మిరియాలు ఒక్కొక్కటిగా వేసుకోవాలి.
  • మసాలా దినుసులు కాస్త వేగిన తర్వాత ఉల్లిపాయ తరుగు వేసుకోవాలి.
  • లైట్ గోల్డెన్ కలర్​లోకి మారిన తర్వాత టమాటా ముక్కలు వేసుకొని మరికాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ముక్కలు మెత్తబడిన తర్వాత స్టౌ ఆఫ్ చేసి దించి పక్కన పెట్టుకోవాలి. పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్ లో వేసుకొని ఫైన్ పేస్టులా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టౌ మీద కుక్కర్‌ పెట్టి, 4 టేబుల్‌ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి.
  • వేడెక్కిన తర్వాత అల్లం పేస్టు వేసుకొని కాస్త ఫ్రై చేసుకొని, అందులో మిక్సీ పట్టుకున్న పేస్టు వేసుకోవాలి.
  • అది కాస్త వేగిన తర్వాత ముందుగా మ్యారినేట్‌ చేసి పెట్టుకున్న మటన్ వేసుకొని చక్కగా కలుపుకోవాలి.
  • ఇలా నాలుగైదు నిమిషాల పాటు గరిటతో కలియతిప్పుతూ ఉండాలి.
  • తర్వాత పావు లీటర్‌ వాటర్ పోసుకోవాలి.
  • అందులో కశ్మీరీ కారం, జీలకర్ర పొడి, ధనియాల పొడి, కసూరీ మేథీ, గరం మసాలా, ఉప్పు వేసి మిక్స్ చేయాలి.
  • తర్వాత కుక్కర్ మూతపెట్టి, 4 విజిల్స్‌ వచ్చే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే.. అద్దిరిపోయే పంజాబీ స్టైల్ మటన్‌ కర్రీ సిద్ధమైపోతుంది.
  • మీరు రెగ్యులర్ గా చేసుకునే కర్రీకన్నా వెరైటీ టేస్ట్​తో అలరిస్తుంది. నచ్చితే ఈ సండే తప్పకుండా ట్రై చేయండి.

PUNJABI STYLE MUTTON RECIPE
HOW TO MAKE MUTTON CURRY IN TELUGU
MUTTON RECIPE
KARTIKA MASAM
PUNJABI STYLE MUTTON CURRY

