పంజాబీ స్టైల్​ పసందైన "కఢీ పకోడీ" - ఒక్కసారి తింటే 'వన్స్​మోర్' అంటారంతే!

ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినే 'కఢీ పకోడీ' - అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోండిలా!

Punjabi Kadhi Pakora Recipe
Punjabi Kadhi Pakora Recipe
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 18, 2025 at 10:02 AM IST

Punjabi Kadhi Pakora Recipe : మెజార్టీ పీపుల్ ఇష్టపడే స్ట్రీట్ ఫుడ్​లో 'పకోడీ' ఒకటి. నార్మల్​గా మనందరికీ పకోడీ అనగానే శనగపిండి, ఉల్లిపాయతో చేసుకునే ఆనియన్ పకోడీ ముందుగా గుర్తొస్తుంది. అదే, కాస్త వెరైటీగా తినాలనుకున్నప్పుడు ఆలూ, చికెన్, మొక్కజొన్న, క్యాబేజీ వంటి వాటితో ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటాం. అలాకాకుండా ఎప్పుడైనా "కఢీ పకోడీని" ట్రై చేశారా? లేదు అంటే మాత్రం ఓసారి తప్పక రుచి చూడాల్సిందే. పంజాబీ స్టైల్​లో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే ఈ రెసిపీ పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. మరి, ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే ఈ పంజాబీ స్పెషల్ కఢీ పకోడీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Punjabi Kadhi Pakora Recipe
Punjabi Kadhi Pakora Recipe

కావాల్సిన పదార్థాలు :

పకోడీ కోసం :

  • శనగపిండి - ఒక కప్పు
  • ఉల్లిపాయ తరుగు - ఒక కప్పు
  • నీళ్లు - పావు కప్పు
  • నూనె - వేయించడానికి తగినంత
Punjabi Kadhi Pakora Recipe
Punjabi Kadhi Pakora Recipe

కఢీ కోసం :

  • పుల్లటి పెరుగు - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • శనగపిండి - పావు కప్పు
  • కారం - అర చెంచా
  • పసుపు - అర చెంచా
  • వాము - అర చెంచా

Punjabi Kadhi Pakora Recipe
Punjabi Kadhi Pakora Recipe

తయారీ విధానం :

  • ఈ వెరెటీ అండ్ టేస్టీ పకోడీ కోసం ముందుగా ఒక కప్పు పరిమాణంలో సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగును సిద్ధం చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో శనగపిండి, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, పావు కప్పు నీళ్లు పోసి పిండిని బాగా కలపాలి.
  • ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది ఏమాత్రం జారుగా ఉండకుండా గట్టిగానే ఉండేలా కలుపుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసి హీట్ చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని చేతితో కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ కాగుతున్న నూనెల్లో పకోడీల్లా వేసుకోవాలి.
Punjabi Kadhi Pakora Recipe
Punjabi Kadhi Pakora Recipe
  • పాన్​లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక మీడియం ఫ్లేమ్​లో మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకుని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. దాంతో పకోడీలు రెడీ అవుతాయి.
  • ఇప్పుడు కఢీ కోసం మరో మిక్సింగ్ బౌల్​లో పుల్లటి పెరుగు, తగినంత ఉప్పు, శనగపిండి, కారం, పసుపు, వాము వేసుకుని ఒకసారి పదార్థాలన్నీ కలిసేలా బాగా కలపాలి.
  • తర్వాత అందులో పల్చగా అయ్యేందుకు మూడు కప్పుల నీళ్లు పోసి బ్లెండ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అనంతరం దానిలోకి తాలింపును సిద్ధం చేసుకోవాలి.
Punjabi Kadhi Pakora Recipe
Punjabi Kadhi Pakora Recipe

తాలింపు కోసం :

  • నూనె - కొద్దిగా
  • పోపు దినుసులు - ఒకట్రెండు చెంచాలు
  • మెంతులు - అర టీస్పూన్
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - మూడ్నాలుగు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఉల్లిపాయలు - ఒకటి(మీడియం సైజ్​ది)
  • అల్లం తరుగు - కొద్దిగా
  • పచ్చిమిర్చి - రెండు
  • గరంమసాలా - కొద్దిగా
Punjabi Kadhi Pakora Recipe
Punjabi Kadhi Pakora Recipe
  • పోపు కోసం స్టవ్ మీద తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత పోపు దినుసులు(ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు), మెంతులు వేసి వేయించాలి.
  • అవి లైట్​గా వేగాక వెల్లుల్లి, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి వేయించుకోవాలి. ఇవి వేగిన తర్వాత సన్నగా ఉల్లిపాయ తరుగు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, అల్లం తరుగు వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు మూడ్నాలుగు నిమిషాలు వేయించుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులో ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న పెరుగు మిశ్రమం వేసి ఒకసారి అంతా కలిసేలా బాగా కలపాలి.
Punjabi Kadhi Pakora Recipe
Punjabi Kadhi Pakora Recipe
  • ఆపై మీడియం ఫ్లేమ్​లో పావు గంట ఉడికించి దించేయాలి. తర్వాత అందులో ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న పకోడీలు వేసి, గరం మసాలా చల్లి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, పంజాబీ స్టైల్​లో పసందైన కఢీ పకోడీ సింపుల్​గా తయారవుతుంది!
  • మరి, మామూలు పకోడీలకు మరింత రుచి తెప్పించే ఈ కఢీ పకోడీ మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు.

