పంజాబీ దాబా స్టైల్ "పనీర్ బుర్జీ" - అన్నం, చపాతీల్లోకి నోట్లో వెన్నలా కరిగిపోతుంది!
ఎన్నడూ తినని రుచిలో కమ్మని పనీర్ కర్రీ - ఇలా ట్రై చేశారంటే 'ఆహా' అనాల్సిందే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 3, 2026 at 4:47 PM IST
Paneer Bhurji Prepare in Telugu : వేడివేడి అన్నం, చపాతీ, రోటీ, పులావ్లోకి పనీర్ బుర్జీ వేసి తింటుంటే అద్భుతంగా ఉంటుంది. అందుకే రెస్టారెంట్స్ లేదా హోటల్స్ లేదా దాబాలకు వెళ్లినప్పుడు దీనిని ఎక్కువగా ఆర్డర్ చేస్తారు. కొందరు ఇంట్లో కూడా తయారు చేస్తుంటారు. అందుకే ఇవాళ మీకోసం పంజాబీ దాబా స్టైల్ పనీర్ బుర్జీ రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. ఓసారి ఇలా ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేశారంటే నోటికి కొత్త రుచినిస్తూ వెన్నలా కరిగిపోతుంది.
కమ్మటి "కాకరకాయ వెల్లుల్లి కారం" - ఇలా చేస్తే చేదు కాదు, టేస్టీగా ఉంటుంది!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పనీర్ - 200 గ్రాములు
- శనగపిండి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- ఉప్పు - అర టీ స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
- కారం - 1 టీ స్పూన్
- కసూరిమెంతి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- గరం మసాలా - 1 టీ స్పూన్
- పెరుగు - ముప్పావు కప్పు
- పాలు - పావు కప్పు
- నెయ్యి - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- కశ్మీరీ కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
- బటర్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు - ఒక కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - 3
- అల్లం తురుము - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- టమోటాలు - 3
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- నిమ్మరసం - 1 టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా 200 గ్రాముల పనీర్ను తీసుకొని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయలు, మూడు పచ్చిమిర్చి, మూడు టమోటాలను తరిగి ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల శనగపిండి వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి వేయించాలి. శనగపిండి కాస్త రంగు మారిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఇదే పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ కశ్మీరీ కారం వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ఓ మిక్సింగ్ బౌల్లో వేయించిన శనగపిండి, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, అర టీ స్పూన్ ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేయాలి. అదేవిధంగా ఒక టీ స్పూన్ కారం, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కసూరిమెంతి, ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా, ముప్పావు కప్పు పెరుగు, పావు కప్పు పాలు, కలిపి పెట్టుకున్న కారం మిశ్రమం వేసి బాగా కలిపి పక్కనుంచాలి.
- అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల బటర్ వేయాలి. ఇవి కరిగిన తర్వాత అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి వేయించాలి.
- ఇందులోనే కట్ చేసి పెట్టుకున్న కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు, తరిగి ఉంచిన అల్లం, పచ్చిమిర్చి తురుము యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఆనియన్స్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేగనివ్వాలి.
- ఉల్లిపాయలు వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు యాడ్ చేసి వేయించాలి. టమోటాలు మెత్తబడ్డాక కలిపి పెట్టుకున్న పెరుగు మిశ్రమం పేస్ట్, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి.
- అనంతరం నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల వేడి నీళ్లు పోసి నెయ్యి పైకి తేలేంత వరకు వేయించాలి. ఇప్పుడు 200 గ్రాముల పనీర్ ముక్కలు, ముప్పావు కప్పు వేడి నీళ్లు పోసి రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- 2 నిమిషాల అనంతరం చివరన కొద్దిగా కొత్తిమీర, ఒక టీ స్పూన్ నిమ్మరసం వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే పంజాబీ దాబా స్టైల్ పనీర్ బుర్జీ తయారైనట్లే!
సరికొత్త రుచితో "గోరుచిక్కుడు పులుసు" - అన్నం, చపాతీల్లోకి అద్దిరిపోతుంది!