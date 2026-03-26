వారెవ్వా అనిపించే "గుమ్మడి గింజల కారం పొడి" - కూరలు పక్కనపెట్టి తినేస్తారు!

అన్నం, టిఫిన్స్​లోకి అద్దిరిపోయే కారం పొడి - సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోండిలా!

Published : March 26, 2026 at 7:46 PM IST

Gummadi Ginjala Karam Podi : భోజనంతో పాటు టిఫిన్స్​లోకి చాలా మంది కారం పొడులను ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఇందులో ఎన్నో రకాల వెరైటీలు ఉన్నాయి. కానీ మీకు తెలుసా గుమ్మడి గింజలతో కూడా అద్భుతమైన కారం పొడి తయారు చేసుకోవచ్చని? ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేస్తే టేస్ట్​ చాలా బాగుంటుంది. పైగా అతి తక్కువ పదార్థాలతో ఈజీగా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. కొత్తగా చేసే వారు కూడా ఇలా చేస్తే సూపర్​గా వస్తుంది. ఒక్కసారి ఈ విధంగా చేసి స్టోర్​ చేసుకుంటే పది రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటుంది! అదే ఫ్రిజ్​లో పెడితే నెల రోజుల పాటు ఫ్రెష్​గా ఉంటుంది! మరి లేట్​ చేయకుండా ఈ కారం పొడి ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • గుమ్మడి గింజలు - 2 కప్పులు
  • ఎండుమిర్చి - 20
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ధనియాలు - 4 టేబుల్​ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • నువ్వులు - అర కప్పు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 20
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కొద్దిగా కరివేపాకు తీసుకొని శుభ్రంగా కడగాలి. అనంతరం క్లాత్​ మీద వేసి ఆరబెట్టాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో రెండు కప్పుల గుమ్మడి గింజలు వేయాలి. ఆ తర్వాత మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వేయించి ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇదే పాన్​లో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాలు, 20 ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. ఇవి కాస్త దోరగా వేగిన తర్వాత అర కప్పు నువ్వులు వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి. అనంతరం ఇందులోకి 20 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల జీలకర్ర యాడ్ చేసి ఓసారి కలిపి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత మిక్సీజార్​లో వేయించిన గుమ్మడి గింజులు, ఎండుమిర్చివెల్లుల్లి మిశ్రమం వేయాలి. అలాగే రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా లైట్​గా బరకగా ఉండేలా మిక్సీ పట్టాలి.
  • ఇలా గ్రైండ్​ చేసుకున్న పొడిని ఓ గిన్నెలో వేసి చల్లారనివ్వాలి.
  • అంతే కమ్మని గుమ్మడి గింజల కారం పొడి సిద్ధంగా ఉంటుంది!
  • ఈ పొడిని ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో వేసి స్టోర్ చేసుకుంటే పది రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది! అదే ఫ్రిజ్​లో అయితే నెల రోజుల పాటు ఫ్రెష్​గా ఉంటుంది!
  • వేడివేడి అన్నంలో ఈ పొడి కాస్త నెయ్యి వేసి తిన్నారంటే ఇంకో నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువగానే తింటారు.

