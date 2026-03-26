వారెవ్వా అనిపించే "గుమ్మడి గింజల కారం పొడి" - కూరలు పక్కనపెట్టి తినేస్తారు!
అన్నం, టిఫిన్స్లోకి అద్దిరిపోయే కారం పొడి - సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోండిలా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 7:46 PM IST
Gummadi Ginjala Karam Podi : భోజనంతో పాటు టిఫిన్స్లోకి చాలా మంది కారం పొడులను ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఇందులో ఎన్నో రకాల వెరైటీలు ఉన్నాయి. కానీ మీకు తెలుసా గుమ్మడి గింజలతో కూడా అద్భుతమైన కారం పొడి తయారు చేసుకోవచ్చని? ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేస్తే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. పైగా అతి తక్కువ పదార్థాలతో ఈజీగా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. కొత్తగా చేసే వారు కూడా ఇలా చేస్తే సూపర్గా వస్తుంది. ఒక్కసారి ఈ విధంగా చేసి స్టోర్ చేసుకుంటే పది రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటుంది! అదే ఫ్రిజ్లో పెడితే నెల రోజుల పాటు ఫ్రెష్గా ఉంటుంది! మరి లేట్ చేయకుండా ఈ కారం పొడి ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గుమ్మడి గింజలు - 2 కప్పులు
- ఎండుమిర్చి - 20
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ధనియాలు - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- నువ్వులు - అర కప్పు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 20
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కొద్దిగా కరివేపాకు తీసుకొని శుభ్రంగా కడగాలి. అనంతరం క్లాత్ మీద వేసి ఆరబెట్టాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో రెండు కప్పుల గుమ్మడి గింజలు వేయాలి. ఆ తర్వాత మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి వేయించి ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇదే పాన్లో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాలు, 20 ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. ఇవి కాస్త దోరగా వేగిన తర్వాత అర కప్పు నువ్వులు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. అనంతరం ఇందులోకి 20 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల జీలకర్ర యాడ్ చేసి ఓసారి కలిపి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత మిక్సీజార్లో వేయించిన గుమ్మడి గింజులు, ఎండుమిర్చివెల్లుల్లి మిశ్రమం వేయాలి. అలాగే రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా లైట్గా బరకగా ఉండేలా మిక్సీ పట్టాలి.
- ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న పొడిని ఓ గిన్నెలో వేసి చల్లారనివ్వాలి.
- అంతే కమ్మని గుమ్మడి గింజల కారం పొడి సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- ఈ పొడిని ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో వేసి స్టోర్ చేసుకుంటే పది రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది! అదే ఫ్రిజ్లో అయితే నెల రోజుల పాటు ఫ్రెష్గా ఉంటుంది!
- వేడివేడి అన్నంలో ఈ పొడి కాస్త నెయ్యి వేసి తిన్నారంటే ఇంకో నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువగానే తింటారు.
