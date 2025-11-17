ETV Bharat / offbeat

గుమ్మడి గింజలతో నోరూరించే "కారం పొడి" - అన్నం, టిఫెన్స్​లోకి పర్ఫెక్ట్​ - 10 రోజులు నిల్వ!

-గుమ్మడి గింజలను నేరుగా తినడమే కాదు - ఓసారి ఇలా కారంపొడి చేసుకోండి, అద్దిరిపోతుంది!

Pumpkin Seeds Karam Podi Recipe
Pumpkin Seeds Karam Podi Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 17, 2025 at 12:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Pumpkin Seeds Karam Podi Recipe: వేడివేడి అన్నంలోకి, ఇడ్లీ, దోశ, ఉప్మా వంటి టిఫెన్స్​లోకి సరిపడేలా చాలా మంది కారప్పొడులు ప్రిపేర్​ చేస్తుంటారు. ఇక వీటిల్లో కూడా ఎన్నో రకాల వెరైటీలు ఉన్నాయి. కానీ మీకు తెలుసా? చూడటానికి చిన్నగా, కాస్త గట్టిగా ఉండే గుమ్మడి గింజలతో కూడా అద్భుతమైన కారం పొడి ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్​ చాలా బాగుంటుంది. పైగా అతి తక్కువ పదార్థాలతో రుచికరంగా చేసుకోవచ్చు. ఇక ఈ పొడిని ఒక్కసారి ప్రిపేర్​ చేసుకుని స్టోర్​ చేసుకుంటే సుమారు 10 రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటుంది. అదే ఫ్రిజ్​లో అయితే నెల రోజుల పాటు ఫ్రెష్​గా ఉంటుంది. ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు ఈ పొడిని తయారు చేసుకుని తిన్నా ఆ రోజుకు సరిపోతుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా గుమ్మడి గింజలతో కారప్పొడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Pumpkin Seeds
గుమ్మడి గింజలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • గుమ్మడి గింజలు - 1 కప్పు
  • ధనియాలు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి - 10
  • కరివేపాకు - గుప్పెడు
  • నువ్వులు - పావు కప్పు
  • జీలకర్ర - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
Dry Chilli
ఎండుమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • కరివేపాకును శుభ్రంగా కడిగి కాటన్​ క్లాత్​ మీద పరిచి ఫ్యాన్​ గాలికి కొద్దిసేపు ఆరబెట్టుకోవాలి. కరివేపాకు తడి లేకుండా పూర్తిగా ఆరినప్పుడు తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి గుమ్మడి గింజలు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ వేయించుకోవాలి. ఈ గింజలు వేగి లైట్​గా కలర్​ మారినప్పుడు తీసి ప్లేట్​లోకి వేసి చల్లారనివ్వాలి.
Coriander
ధనియాలు (Getty Images)
  • అదే పాన్​లో ధనియాలు, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి. ఇవి కాస్త దోరగా వేగిన తర్వాత నువ్వులు వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • అనంతరం అందులోకి జీలకర్ర, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి ఓసారి కలిపి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
Curry Leaves
కరివేపాకు (Getty Images)
  • గుమ్మడి గింజలు, ఎండుమిర్చి మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్​లోకి వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా లైట్​గా బరకగా ఉండేలా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా గ్రైండ్​ చేసుకున్న పొడిని ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి. పూర్తిగా చల్లారినప్పుడు తడిలేని, గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీ అండ్​ హెల్దీ గుమ్మడి గింజల కారం పొడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Sesame
నువ్వులు (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • గుమ్మడి గింజలను కేవలం లో ఫ్లేమ్​లో మాత్రమే లైట్​గా కలర్​ మారే వరకు వేయించుకోవాలి. హై ఫ్లేమ్​లో ఫ్రై చేస్తే లోపలి వరకు వేగకా కారం పొడి అంత రుచిగా ఉండదు.
  • మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా ఎండుమిర్చి వేసుకోవాలి. అయితే ఇందులో నువ్వులు, ధనియాలు వంటివి యాడ్​ చేస్తున్నాం కాబట్టి కాస్త ఎక్కువ మొత్తంలో తీసుకుంటే కారం కారంగా బాగుంటుంది. కారం పొడి కాస్త కలర్​ఫుల్​గా కనిపించేందుకు రెండో మూడో బ్యాడిగీ మిర్చి యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.
  • గుమ్మడి గింజలు, ఎండుమిర్చిని పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మాత్రమే పొడిలా చేసుకోవాలి. వేడి మీద గ్రైండ్​ చేస్తే ముద్దలాగా అవుతుంది.
Pumpkin Seeds Karam Podi Recipe
గుమ్మడి గింజల కారం పొడి (ETV Bharat)

పిల్లల మనసు నింపే "స్నాక్" - బ్రెడ్​తో నిమిషాల్లోనే రెడీ!

ఘుమఘుమలాడే "గోంగూర వంకాయ కర్రీ" - ఇక విందు పసందే!

TAGGED:

KARAM PODI WITH PUMPKIN SEEDS
PUMPKIN SEEDS KARAM PODI RECIPE
GUMMADI GINJALA KARAM PODI
గుమ్మడి గింజల కారం పొడి
PUMPKIN SEEDS KARAM PODI RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.