గుమ్మడి గింజలతో నోరూరించే "కారం పొడి" - అన్నం, టిఫెన్స్లోకి పర్ఫెక్ట్ - 10 రోజులు నిల్వ!
-గుమ్మడి గింజలను నేరుగా తినడమే కాదు - ఓసారి ఇలా కారంపొడి చేసుకోండి, అద్దిరిపోతుంది!
Published : November 17, 2025 at 12:27 PM IST
Pumpkin Seeds Karam Podi Recipe: వేడివేడి అన్నంలోకి, ఇడ్లీ, దోశ, ఉప్మా వంటి టిఫెన్స్లోకి సరిపడేలా చాలా మంది కారప్పొడులు ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. ఇక వీటిల్లో కూడా ఎన్నో రకాల వెరైటీలు ఉన్నాయి. కానీ మీకు తెలుసా? చూడటానికి చిన్నగా, కాస్త గట్టిగా ఉండే గుమ్మడి గింజలతో కూడా అద్భుతమైన కారం పొడి ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. పైగా అతి తక్కువ పదార్థాలతో రుచికరంగా చేసుకోవచ్చు. ఇక ఈ పొడిని ఒక్కసారి ప్రిపేర్ చేసుకుని స్టోర్ చేసుకుంటే సుమారు 10 రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటుంది. అదే ఫ్రిజ్లో అయితే నెల రోజుల పాటు ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు ఈ పొడిని తయారు చేసుకుని తిన్నా ఆ రోజుకు సరిపోతుంది. మరి లేట్ చేయకుండా గుమ్మడి గింజలతో కారప్పొడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- గుమ్మడి గింజలు - 1 కప్పు
- ధనియాలు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - 10
- కరివేపాకు - గుప్పెడు
- నువ్వులు - పావు కప్పు
- జీలకర్ర - 1 టేబుల్స్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం:
- కరివేపాకును శుభ్రంగా కడిగి కాటన్ క్లాత్ మీద పరిచి ఫ్యాన్ గాలికి కొద్దిసేపు ఆరబెట్టుకోవాలి. కరివేపాకు తడి లేకుండా పూర్తిగా ఆరినప్పుడు తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి గుమ్మడి గింజలు వేసి లో ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించుకోవాలి. ఈ గింజలు వేగి లైట్గా కలర్ మారినప్పుడు తీసి ప్లేట్లోకి వేసి చల్లారనివ్వాలి.
- అదే పాన్లో ధనియాలు, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి. ఇవి కాస్త దోరగా వేగిన తర్వాత నువ్వులు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- అనంతరం అందులోకి జీలకర్ర, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి ఓసారి కలిపి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- గుమ్మడి గింజలు, ఎండుమిర్చి మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్లోకి వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా లైట్గా బరకగా ఉండేలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న పొడిని ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి. పూర్తిగా చల్లారినప్పుడు తడిలేని, గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీ అండ్ హెల్దీ గుమ్మడి గింజల కారం పొడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- గుమ్మడి గింజలను కేవలం లో ఫ్లేమ్లో మాత్రమే లైట్గా కలర్ మారే వరకు వేయించుకోవాలి. హై ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేస్తే లోపలి వరకు వేగకా కారం పొడి అంత రుచిగా ఉండదు.
- మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా ఎండుమిర్చి వేసుకోవాలి. అయితే ఇందులో నువ్వులు, ధనియాలు వంటివి యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కాస్త ఎక్కువ మొత్తంలో తీసుకుంటే కారం కారంగా బాగుంటుంది. కారం పొడి కాస్త కలర్ఫుల్గా కనిపించేందుకు రెండో మూడో బ్యాడిగీ మిర్చి యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
- గుమ్మడి గింజలు, ఎండుమిర్చిని పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మాత్రమే పొడిలా చేసుకోవాలి. వేడి మీద గ్రైండ్ చేస్తే ముద్దలాగా అవుతుంది.
