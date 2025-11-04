ETV Bharat / offbeat

గుమ్మడికాయ దొరికితే ఇలా ట్రై చేయండి - "స్వీట్, హాట్" కోరిక ఒకేసారి నెరవేరుతుంది!

గుమ్మడికాయతో స్వీట్ గుంతపొంగనాలు - ఈ రెసిపీకి ఫిదా అయిపోతారు!

pumpikin_sweet_recipe_in_telugu
pumpikin_sweet_recipe_in_telugu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 7:39 PM IST

PUMPIKIN SWEET RECIPE IN TELUGU : గుమ్మడికాయ పులుసు, గుమ్మడికాయ హల్వా ఎంత రుచిగా ఉంటాయో ఇపుడు మనం చెప్పుకొనే రెసిపీ కూడా అంతకు మించి ఉంటుంది. స్నాక్ తినాలనే ఆశతో పాటు హెల్దీ స్వీట్ తినాలన్న కోరిక కూడా నెరవేరుతుంది. ఈ ఒక్క రెసిపీతో రెండు రకాలు కోరికలు తీర్చుకోవచ్చు. అంతే కాదు! గుమ్మడికాయ ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలుచేస్తుందని చెప్తుంటారు కదా!. ఇంకెందుకు ఆలస్యం! ఓ సారి ఈ రెసిపీ ట్రై చేసి టేస్ట్ చూడండి.

pumpikin_sweet_recipe_in_telugu
pumpikin_sweet_recipe_in_telugu (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • గుమ్మడికాయ ముక్కలు - 2 కప్పులు
  • కొబ్బరి ముక్కలు - అర కప్పు
  • బెల్లం - 1 కప్పు
  • బియ్యం పిండి - 1 కప్పు
  • యాలకుల పొడి - అర టీ స్పూన్
  • జీడిపప్పు పలుకులు - 15- 25
  • వంట సోడా - అర టీ స్పూన్
  • నెయ్యి - కొద్దిగా
pumpikin_sweet_recipe_in_telugu
pumpikin_sweet_recipe_in_telugu (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గుమ్మడికాయ చెక్కు తీసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఈ ముక్కలు ఏదైనా కొలతతో కొలుచుకుని తీసుకుంటే మిగతా పదార్థాలు కూడా అదే కొలతతో తీసుకోవచ్చు. గిన్నెలోకి తీసుకుని కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని స్టవ్ పై పెట్టి 5 నిమిషాల పాటు మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఫోర్క్ తో గుచ్చి ఉడికాయో లేదో చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఉడికించుకున్న తర్వాత చల్లార్చుకోవాలి.
pumpikin_sweet_recipe_in_telugu
pumpikin_sweet_recipe_in_telugu (Getty images)
  • ఇపుడు మిక్సీ జార్​లోకి కొబ్బరి ముక్కలు వేసుకోవాలి. పచ్చి కొబ్బరి లేదా ఎండు కొబ్బరి అయినా వాడుకోవచ్చు. మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత ఉడికించిన గుమ్మడికాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత 1 కప్పు బెల్లం తురుము కూడా వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇపుడు ఒక మిక్సింగ్​ బౌల్ కోసం మిక్సీ పట్టుకున్న మిశ్రమం, 1 కప్పు బియ్యం పిండి, అర టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసుకుని కలుపుకోవాలి. కలిపే సమయంలో గుమ్మడికాయ ముక్కలు ఉడికించిన నీళ్లు పోసుకుని కలపాలి. బాగా బీట్ చేస్తూ మిశ్రమం గట్టిగా అనిపిస్తే కాచి చల్లార్చిన పాలు పోసుకోవచ్చు.
pumpikin_sweet_recipe_in_telugu
pumpikin_sweet_recipe_in_telugu (Getty images)
  • పిండి మిశ్రమంలోకి వేయించిన జీడిపప్పు పలుకులు, అర టీ స్పూన్ వంట సోడా, కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని కలపాలి. ఇపుడు గుంత పొంగనాల ప్యాన్ పొయ్యి మీద పెట్టుకుని నెయ్యి లేదా నూనె అప్లయి చేసి పిండి మిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి. మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించుకోవాలి. ఆ తర్వాత మరో వైపు తిప్పుకొని కాల్చుకోవాలి.
pumpikin_sweet_recipe_in_telugu
pumpikin_sweet_recipe_in_telugu (Getty images)
  • డీప్ ఫ్రై ఇష్టపడితే కడాయిలో నూనె వేడెక్కగానే కొద్ది కొద్దిగా పిండిని పునుగుల్లాగా వేసుకుని కాల్చి తీసుకుంటే సరిపోతుంది. పిండి మిశ్రమం జారుడుగా ఉంటే కొద్దిగా బొంబాయి రవ్వ కలుపుకొని 10 నిమిషాల తర్వాత వాడుకోవాలి. ఈ గుమ్మడికాయ గుంత పొంగనాల స్వీట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది.

