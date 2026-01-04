సండే స్పెషల్ "కాజు రైస్, ప్రాన్స్ కోకోనట్ పులావ్" - టమోటా కెచప్తో ఇలా ట్రై చేయండి!
kazu_rice_prawns_pulao_recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 4, 2026 at 10:47 AM IST
kazu rice prawns pulao recipe in telugu : సండే వచ్చిందంటే ఎప్పుడూ చికెన్ పులావ్, చికెన్ బిర్యానీ మాత్రమేనా? ఓ సారిలా జీడిపప్పు, ఫ్రాన్స్ పులావ్ ట్రై చేయండి. ప్రతి ముద్ద ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. టమోటాలకు బదులుగా టమోటా కెచప్తో ట్రై చేసి చూడండి. కొత్తరుచిని ఆస్వాదించవచ్చు.
కావలసిన పదార్థాలు :
- రొయ్యలు - 200 గ్రాములు
- ఉల్లిపాయలు - 2
- జీడిపప్పు - 15
- దాల్చిన చెక్క - 2 ఇంచులు
- షాజీరా - అర టేబుల్ స్పూన్
- మరాఠీ మొగ్గ - 1
- అనాస పువ్వు - 1
- లవంగాలు - 4
- యాలకులు - 3
- జాపత్రి - కొద్దిగా
- జాజికాయ - సగం
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పచ్చిమిర్చి - 3
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1.5 టేబుల్ స్పూన్లు
- నూనె - 6 టేబుల్ స్పూన్లు
- పుదీనా - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- టమాటా కెచప్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- బియ్యం - 2 కప్పులు
- కొబ్బరి పాలు - అర కప్పు
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి బిర్యానీ కడాయి (మందంగా ఉన్నది) పెట్టుకోవాలి. కడాయిలో నూనె వేసుకుని వేడి అయిన తర్వాత జీడిపప్పు ఎర్రగా వేయించి పక్కకు తీసుకోవాలి.
- మళ్లీ అదే కడాయిలో మిగిలిన నూనెలో మసాలా దినుసులు వేయించాలి. దాల్చిన చెక్క, షాజీరా, మరాఠీ మొగ్గలు, లవంగాలు, యాలకులు, అనాస, జాపత్రి వేసుకున్నాక సన్నగా, పొడవుగా కట్ చేసిన అర కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి.
- ఇపుడు రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేస్తే ఉల్లిపాయలు తొందరగా వేగుతాయి. ఆ తర్వాత 3 పచ్చిమిర్చి చీలికలు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి. అల్లం వెల్లుల్లి నూనెలో మగ్గి వాసన పోయి నూనె తేలాక టమోటా కెచప్, క్లీన్ చేసుకున్న రొయ్యలు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పుదీనా, కొత్తిమీర వేసుకుని వాసన పోయాక ఎసరు పోసుకోవాలి.
- ఎసరు మరుగుతున్నపుడు నానబెట్టుకున్న బాస్మతి రైస్ వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొబ్బరిపాలు, కరివేపాకు, జాజికాయ పొడి వేసుకుని కలపాలి. ఇపుడు వేయించిన జీడిపప్పు, నెయ్యి వేసుకుని మూతపెట్టుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో 10 నిమిషాల పాటు దమ్ కుక్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మరో 5 నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లో ఉడికించాలి. అంతే! ఈ రొయ్యల పులావ్ అద్దిరిపోతుంది. ఈ సంక్రాంతికి కొత్తగా ఇలా ట్రై చేయండి.
