మరమరాలతో సూపర్ టేస్టీ "ఊతప్పం" - నిమిషాల్లోనే అప్పటికప్పుడు తయార్!

ఇడ్లీ, దోశ పిండి లేదా? - ఇన్​స్టంట్​గా 'మరమరాల ఊతప్పం' చేసుకోండి! - టేస్ట్ సూపర్!

Puffed Rice Uttapam
Puffed Rice Uttapam (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 16, 2026 at 12:31 PM IST

3 Min Read
Puffed Rice Uttapam Recipe: టిఫెన్స్​లో ఊతప్పానికి సెపరేట్​ క్రేజ్​ ఉంటుంది. ఇంట్లో ఇడ్లీ, దోశ పిండి మిగిలిందంటే అందరూ దీనిని చేయడానికే ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. అయితే, పిండి లేనప్పుడు కూడా టేస్టీ ఊతప్పం ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. అందుకోసం మరమరాలు ఉంటే సరిపోతుంది. చాలా అంటే చాలా సింపుల్​గా తయారు చేసుకునే వీటిని పల్లీ లేదా కొబ్బరి చట్నీతో తింటే సూపర్​గా ఉంటాయి. చాలా మంది మరమరాలను నేరుగా తింటుంటారు. అలాకాకుండా ఓసారి ఇలా 'ఊతప్పం' ట్రై చేయండి. మరి, లేట్​ చేయకుండా ఈ టేస్టీ మరమరాల ఊతప్పం ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Puffed Rice Uttapam
మరమరాలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • మరమరాలు - 3 కప్పులు
  • బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
  • పెరుగు - 1 కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • క్యారెట్​ - 1
  • క్యాప్సికం - 1
  • స్వీట్​కార్న్​ గింజలు - అర కప్పు
  • టమాటా - 1
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
Puffed Rice Uttapam
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఇందుకోసం ముందుగా మిక్సీ జార్​లోకి మరమరాలు తీసుకుని వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసి ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత ఆ పొడిలో బొంబాయి రవ్వ, పెరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ పోసుకుంటూ ఊతప్పానికి సరిపడే కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా పిండిని కలుపుకోవాలి.
  • పిండిని ఈ విధంగా పర్ఫెక్ట్​గా కలిపాక మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కనుంచాలి.
Puffed Rice Uttapam
మొక్కజొన్న గింజలు (Getty Images)
  • ఈలోపు ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, టమాటాను వీలైనంత సన్నగా తరగాలి.
  • అదేవిధంగా, క్యారెట్​పై పొట్టు తీసేసి తురుముకోవాలి. అలాగే, క్యాప్సికంలోని గింజలు తీసేసి సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్​ ఒక గిన్నెలోకి సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ, మిర్చి, టమాటా, క్యాప్సికం, క్యారెట్​, కొత్తిమీర, స్వీట్​కార్న్​ గింజలు, అర టీస్పూన్​ ఉప్పు వేసి అన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్​ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
Puffed Rice Uttapam
పెరుగు (Getty Images)
  • అరగంట తర్వాత మూత తీసి పిండిని చూస్తే నీటిని పీల్చుకుని కాస్త గట్టిగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు బేకింగ్​ సోడా, ఇంకొన్ని నీళ్లు పోసి పిండిని కలుపుకోవాలి.
  • పిండిని పర్ఫెక్ట్​గా మిక్స్​ చేసుకున్నాక స్టవ్​ ఆన్​ చేసి దోశ పెనం పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి.
  • పెనం కాగినాక కొన్ని నీళ్లు చల్లి కాటన్​ క్లాత్​ లేదా టిష్యూ పేపర్​తో క్లీన్​ చేసుకోవాలి. అనంతరం పిండిని గరిటెతో తీసుకుని పెనం మీద పోసి ఊతప్పం సైజ్​లో స్ప్రెడ్​ చేసుకోవాలి.
Puffed Rice Uttapam
కూరగాయలు (Getty Images)
  • అనంతరం ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ మిక్స్​ను పిండిపైన చల్లుకోవాలి. అనంతరం ఊతప్పం అంచుల వెంబడి నూనె అప్లై చేసి మూత పెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో కాల్చుకోవాలి.
  • ఊతప్పం మంచి గోల్డెన్​ కలర్​లోకి కాలినాక రెండో వైపు తిప్పి మరో నిమిషం పాటు కాల్చుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఈ విధంగా పిండి మొత్తాన్ని కావాల్సినన్ని ఊతప్పాలుగా చేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, మరమరాలతో ఎంతో రుచిగా ఉండే "ఊతప్పం" రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Puffed Rice Uttapam
Puffed Rice Uttapam (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • ఇక్కడ పదార్థాలను అంటే మరమరాలు మూడు కప్పులు అయితే రవ్వ, పెరుగును విడివిడిగా కప్పు తీసుకోవాలి. అదే మరమరాలు కప్పున్నర తీసుకుంటే అర కప్పు రవ్వ, అర కప్పు పెరుగు తీసుకోవాలి. నీటిని చూసి వేసుకోవాలి.
  • పెరుగు పుల్లగా ఉంటే ఊతప్పం టేస్ట్​ బాగుంటుంది. అలా అని మరీ పుల్లటి పెరుగు వాడితే రుచి మారే అవకాశం ఉంటుంది.
  • ఉల్లిపాయ మిశ్రమాన్ని పిండి మీద వేయకుండా వీటన్నింటిని నేరుగా పిండిలో కలిపి వేసుకున్నా సరిపోతుంది.
  • పిండిని పెనం మీద ఊతప్పం మాదిరి వేసుకునే ప్రతిసారి పెనం మీద నీళ్లు చల్లి శుభ్రంగా తుడుచుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల పిండి పెనానికి అంటుకోకుండా నీటుగా వస్తుంది.

