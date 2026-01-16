మరమరాలతో సూపర్ టేస్టీ "ఊతప్పం" - నిమిషాల్లోనే అప్పటికప్పుడు తయార్!
ఇడ్లీ, దోశ పిండి లేదా? - ఇన్స్టంట్గా 'మరమరాల ఊతప్పం' చేసుకోండి! - టేస్ట్ సూపర్!
Published : January 16, 2026 at 12:31 PM IST
Puffed Rice Uttapam Recipe: టిఫెన్స్లో ఊతప్పానికి సెపరేట్ క్రేజ్ ఉంటుంది. ఇంట్లో ఇడ్లీ, దోశ పిండి మిగిలిందంటే అందరూ దీనిని చేయడానికే ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. అయితే, పిండి లేనప్పుడు కూడా టేస్టీ ఊతప్పం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అందుకోసం మరమరాలు ఉంటే సరిపోతుంది. చాలా అంటే చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకునే వీటిని పల్లీ లేదా కొబ్బరి చట్నీతో తింటే సూపర్గా ఉంటాయి. చాలా మంది మరమరాలను నేరుగా తింటుంటారు. అలాకాకుండా ఓసారి ఇలా 'ఊతప్పం' ట్రై చేయండి. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ టేస్టీ మరమరాల ఊతప్పం ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- మరమరాలు - 3 కప్పులు
- బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
- పెరుగు - 1 కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఉల్లిపాయ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 2
- క్యారెట్ - 1
- క్యాప్సికం - 1
- స్వీట్కార్న్ గింజలు - అర కప్పు
- టమాటా - 1
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- ఇందుకోసం ముందుగా మిక్సీ జార్లోకి మరమరాలు తీసుకుని వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత ఆ పొడిలో బొంబాయి రవ్వ, పెరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ ఊతప్పానికి సరిపడే కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా పిండిని కలుపుకోవాలి.
- పిండిని ఈ విధంగా పర్ఫెక్ట్గా కలిపాక మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కనుంచాలి.
- ఈలోపు ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, టమాటాను వీలైనంత సన్నగా తరగాలి.
- అదేవిధంగా, క్యారెట్పై పొట్టు తీసేసి తురుముకోవాలి. అలాగే, క్యాప్సికంలోని గింజలు తీసేసి సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ ఒక గిన్నెలోకి సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ, మిర్చి, టమాటా, క్యాప్సికం, క్యారెట్, కొత్తిమీర, స్వీట్కార్న్ గింజలు, అర టీస్పూన్ ఉప్పు వేసి అన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
- అరగంట తర్వాత మూత తీసి పిండిని చూస్తే నీటిని పీల్చుకుని కాస్త గట్టిగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు బేకింగ్ సోడా, ఇంకొన్ని నీళ్లు పోసి పిండిని కలుపుకోవాలి.
- పిండిని పర్ఫెక్ట్గా మిక్స్ చేసుకున్నాక స్టవ్ ఆన్ చేసి దోశ పెనం పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి.
- పెనం కాగినాక కొన్ని నీళ్లు చల్లి కాటన్ క్లాత్ లేదా టిష్యూ పేపర్తో క్లీన్ చేసుకోవాలి. అనంతరం పిండిని గరిటెతో తీసుకుని పెనం మీద పోసి ఊతప్పం సైజ్లో స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ మిక్స్ను పిండిపైన చల్లుకోవాలి. అనంతరం ఊతప్పం అంచుల వెంబడి నూనె అప్లై చేసి మూత పెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో కాల్చుకోవాలి.
- ఊతప్పం మంచి గోల్డెన్ కలర్లోకి కాలినాక రెండో వైపు తిప్పి మరో నిమిషం పాటు కాల్చుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఈ విధంగా పిండి మొత్తాన్ని కావాల్సినన్ని ఊతప్పాలుగా చేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, మరమరాలతో ఎంతో రుచిగా ఉండే "ఊతప్పం" రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఇక్కడ పదార్థాలను అంటే మరమరాలు మూడు కప్పులు అయితే రవ్వ, పెరుగును విడివిడిగా కప్పు తీసుకోవాలి. అదే మరమరాలు కప్పున్నర తీసుకుంటే అర కప్పు రవ్వ, అర కప్పు పెరుగు తీసుకోవాలి. నీటిని చూసి వేసుకోవాలి.
- పెరుగు పుల్లగా ఉంటే ఊతప్పం టేస్ట్ బాగుంటుంది. అలా అని మరీ పుల్లటి పెరుగు వాడితే రుచి మారే అవకాశం ఉంటుంది.
- ఉల్లిపాయ మిశ్రమాన్ని పిండి మీద వేయకుండా వీటన్నింటిని నేరుగా పిండిలో కలిపి వేసుకున్నా సరిపోతుంది.
- పిండిని పెనం మీద ఊతప్పం మాదిరి వేసుకునే ప్రతిసారి పెనం మీద నీళ్లు చల్లి శుభ్రంగా తుడుచుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల పిండి పెనానికి అంటుకోకుండా నీటుగా వస్తుంది.
పాకం లేకుండా "అరిసెలు" - పావుగంటలో రెడీ - నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయి!
అరటిపండ్లతో "గుంత పొంగనాలు" - పది నిమిషాల్లో రెడీ - బ్రేక్ఫాస్ట్, స్నాక్స్గా రెడీ!