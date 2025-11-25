ETV Bharat / offbeat

నోరూరించే "పుదీనా పల్లీ పచ్చడి" - అన్నం, టిఫిన్స్​లోకి పర్ఫెక్ట్!

టమోటాలు, పుదీనా, పల్లీలు వేసి ఇలా చట్నీ చేయండి - టేస్ట్ ఎప్పుడూ మర్చిపోలేరు!

Mint Peanut Chutney
Mint Peanut Chutney (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 25, 2025 at 4:12 PM IST

Mint Peanut Chutney : పుదీనాను వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. వీటితో పచ్చడి కూడా చేస్తుంటారు. అందుకే మీకోసం ఇవాళ ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే పుదీనా పల్లీ పచ్చడి. దీనిని సింపుల్​గా ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇది వేడివేేడి అన్నంతో పాటు టిఫిన్స్​లోకి పర్ఫెక్ట్. మరి ఈ రెసిపీని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

Pudina Palli Pachadi
టమోటాలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పుదీనా - 1 కట్ట
  • పల్లీలు - 1 కప్పు
  • నూనె - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • మెంతులు - చిటికెడు
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 15
  • టమోటాలు - 3
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • తాలింపు గింజలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 3
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
Pudina Palli Pachadi
పుదీనా (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా పుదీనా కట్టను కడిగి ఆకులను తుంచుకోవాలి. మూడు టమోటాలను కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ఒక కప్పు పల్లీలు యాడ్ చేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వేయించాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్లోలో వేసి పైన పొట్టు తీసుకోవాలి.
Pudina Palli Pachadi
పల్లీలు (Getty Images)
  • ఇదే పాన్​లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత చిటికెడు మెంతులు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి వేయించాలి. ఇందులో 15 పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • పచ్చిమిర్చి వేగిన తర్వాత పుదీనా ఆకులను వేసి వేయించాలి. పుదీనా వేగిన తర్వాత మిశ్రమాన్ని ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి.
Pudina Palli Pachadi
చింతపండు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత ఇదే పాన్​లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు, కొద్దిగా చింతపండు వేయాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి ఓసారి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి టమోటాలు మెత్తగా మగ్గనివ్వాలి. టమోటాలు మెత్తగా మగ్గిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు మిక్సీజార్ వేయించిన పల్లీలు, పచ్చిమిర్చి పుదీనా మిశ్రమం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మరి మెత్తగా కాకుండా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఫ్రై చేసుకున్న టమోటాలు వేసి మిక్సీ పట్టాలి. పచ్చడి మరి గట్టిగా వస్తుందని అనుకుంటే వేడి నీళ్లు పోసి గ్రైండ్ చేయాలి.
Pudina Palli Pachadi
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • అలాగే తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ తాలింపు గింజలు వేయాలి. ఇవి వేగిన తర్వాత మూడు ఎండుమిర్చి, ఐదు కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి బాగా ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత ఈ తాలింపును పుదీనా పచ్చడిలో వేసి కలపాలి. ఇక అంతే కమ్మని పుదీనా పల్లీ పచ్చడి సిద్ధంగా ఉంటుంది!

