"పుదీనా పచ్చడి" నచ్చట్లేదా? - ఓసారి ఇలా "కారం పొడి" ట్రై చేయండి!

ఇంట్లోనే సింపుల్గా చేసుకునే కారం పొడి రెసిపీ - అన్నం, టిఫిన్స్లోకి పర్ఫెక్ట్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 6, 2026 at 12:32 PM IST
Pudina Karam Podi in Telugu : కొందరికి ఎన్ని కూరలున్నా కారప్పొడులను చూస్తే మాత్రం ఏదో తెలియని అనుభూతి కలుగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే చాలా మంది పుట్నాల పొడి, కంది పొడి, కరివేపాకు పొడి అంటూ రకరకాలుగా చేస్తుంటారు. వీటిని వేడివేడి అన్నంలో కాస్త నెయ్యి వేసి తింటే ఆ ఫీలింగ్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. అందుకే ఈరోజు మీకు ఓ సరికొత్త రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే పుదీనా కారం పొడి. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు తయారవుతుంది. ఇది భోజనంతో పాటు టిఫిన్స్లోకి అద్దిరిపోతుంది. పైగా దీన్ని ప్రిపేర్ చేయడం చాలా ఈజీ! మరి ఈ పుదీనా కారం పొడికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పల్లీలు - పావు కప్పు
- పుదీనా ఆకులు - 5 కప్పులు
- నువ్వులు - ఒక కప్పు
- ధనియాలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- చింతపండు - 30 గ్రాములు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 8
- ఎండుమిర్చి - 20
- నూనె - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో పుదీనా ఆకులను తుంచి ఓ గిన్నెలో వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత నీటిని వడగట్టి పుదీనా ఆకులను క్లాత్పై వేసి ఆరబెట్టాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో పావు కప్పు పల్లీలు వేయాలి. అనంతరం మంటను లో ఫ్లేమ్ ఉంచి వీటిని వేయించి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇదే పాన్లో కప్పు నువ్వులు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాలు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేసి గిన్నెలో వేయాలి.
- అనంతరం ఇదే కడాయిలో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె కాస్త వేడయ్యాక 20 ఎండుమిర్చి వేసి దోరగా వేగనివ్వాలి. ఆపై వీటిని ఓ ప్లేట్లోకి తీసి పక్కనుంచాలి.
- ఇదే నూనెలో ఆరబెట్టిన పుదీనా ఆకులు వేసి పచ్చివాసన పోయే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- అనంతరం మిక్సీజార్లో వేయించిన పల్లీలు నువ్వుల మిశ్రమం, ఎండుమిర్చి వేసి కాస్త బరకగా మిక్సీ పట్టాలి. ఆపై ఇందులో ఫ్రై చేసుకున్న పుదీనా, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఎనిమిది వెల్లుల్లి రెబ్బలు, 30 గ్రాముల చింతపండు యాడ్ చేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేయాలి.
- అంతే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే కమ్మని పుదీనా కారం పొడి సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- ఇలా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.
- మరి నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి.
- మీరు ఈ పొడిని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే పుదీనాతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
