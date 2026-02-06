ETV Bharat / offbeat

"పుదీనా పచ్చడి" నచ్చట్లేదా? - ఓసారి ఇలా "కారం పొడి" ట్రై చేయండి!

ఇంట్లోనే సింపుల్​గా చేసుకునే కారం పొడి రెసిపీ - అన్నం, టిఫిన్స్​లోకి పర్ఫెక్ట్​!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 6, 2026 at 12:32 PM IST

2 Min Read
Pudina Karam Podi in Telugu : కొందరికి ఎన్ని కూరలున్నా కారప్పొడులను చూస్తే మాత్రం ఏదో తెలియని అనుభూతి కలుగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే చాలా మంది పుట్నాల పొడి, కంది పొడి, కరివేపాకు పొడి అంటూ రకరకాలుగా చేస్తుంటారు. వీటిని వేడివేడి అన్నంలో కాస్త నెయ్యి వేసి తింటే ఆ ఫీలింగ్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. అందుకే ఈరోజు మీకు ఓ సరికొత్త రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే పుదీనా కారం పొడి. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు తయారవుతుంది. ఇది భోజనంతో పాటు టిఫిన్స్​లోకి అద్దిరిపోతుంది. పైగా దీన్ని ప్రిపేర్ చేయడం చాలా ఈజీ! మరి ఈ పుదీనా కారం పొడికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పల్లీలు - పావు కప్పు
  • పుదీనా ఆకులు - 5 కప్పులు
  • నువ్వులు - ఒక కప్పు
  • ధనియాలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ధనియాలు - రెండు టేబుల్‌ స్పూన్లు
  • చింతపండు - 30 గ్రాములు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 8
  • ఎండుమిర్చి - 20
  • నూనె - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో పుదీనా ఆకులను తుంచి ఓ గిన్నెలో వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత నీటిని వడగట్టి పుదీనా ఆకులను క్లాత్​పై వేసి ఆరబెట్టాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో పావు కప్పు పల్లీలు వేయాలి. అనంతరం మంటను లో ఫ్లేమ్ ఉంచి వీటిని వేయించి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇదే పాన్​లో కప్పు నువ్వులు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాలు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేసి గిన్నెలో వేయాలి.
  • అనంతరం ఇదే కడాయిలో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె కాస్త వేడయ్యాక 20 ఎండుమిర్చి వేసి దోరగా వేగనివ్వాలి. ఆపై వీటిని ఓ ప్లేట్​లోకి తీసి పక్కనుంచాలి.
  • ఇదే నూనెలో ఆరబెట్టిన పుదీనా ఆకులు వేసి పచ్చివాసన పోయే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం మిక్సీజార్​లో వేయించిన పల్లీలు నువ్వుల మిశ్రమం, ఎండుమిర్చి వేసి కాస్త బరకగా మిక్సీ పట్టాలి. ఆపై ఇందులో ఫ్రై చేసుకున్న పుదీనా, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఎనిమిది వెల్లుల్లి రెబ్బలు, 30 గ్రాముల చింతపండు యాడ్ చేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేయాలి.
  • అంతే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే కమ్మని పుదీనా కారం పొడి సిద్ధంగా ఉంటుంది!
  • ఇలా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.
  • మరి నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి.
  • మీరు ఈ పొడిని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే పుదీనాతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

