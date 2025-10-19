ETV Bharat / offbeat

వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోయే "పుదీనా చారు" - ఇంటిల్లిపాదీ తృప్తిగా భోంచేస్తారు!

-రెగ్యులర్ రసం రెసిపీలను మించిన టేస్ట్ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకుంటారు!

Pudina Charu Recipe
Pudina Charu Recipe (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 19, 2025 at 4:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Pudina Charu Recipe in Telugu : కొంతమందికి అన్నంలోకి ఎంత మంచి కూరలు ఉన్నా సరే చివర్లో రసం లేదా చారు లేకపోతే తృప్తిగా భోజనం చేశామన్నా ఫీలింగ్ కలదు. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది ఏదైనా కర్రీతో పాటు రసం చేస్తుంటారు. అయితే, మెజార్టీ పీపుల్ చేసుకునే వాటిలో టమాటా చారు, పచ్చిపులుసు, అల్లం చారు వంటివి ఎక్కువగా ఉంటాయి. అలాగని, ఎప్పుడూ ఒకే రకమైన తినాలన్నా బోరింగ్​గా ఉంటుంది. నాలుక అప్పుడప్పుడు కొత్త రుచులను కోరుతుంది. అందుకే, మీకోసం ఒక సరికొత్త రసం రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "పుదీనా చారు". ఇది రెగ్యులర్​గా చేసుకునే వాటి కంటే మంచి రుచికరంగా ఉంటుంది. వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది. ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలైతే రోజు తినే దాని కంటే నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తారు. మరి, ఈ రుచికరమైన పుదీనా చారును ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Pudina Charu Recipe
కందిపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అరకప్పు - పుదీనా
  • రెండు చెంచాలు - చింతపండు గుజ్జు
  • అరకప్పు - కందిపప్పు ఉడికించిన నీళ్లు
  • ఒకటి - టమాటా
  • రెండు - పచ్చిమిర్చి
  • పావుచెంచా - పసుపు
  • ఒకటిన్నర చెంచా - రసంపొడి
  • చిటికెడు - ఇంగువ

పండక్కి "గోంగూర చికెన్" ఇలా వండి చూడండి - అద్భుతమైన టేస్ట్​ను ఎంజాయ్ చేస్తారు!

Pudina Charu Recipe
పుదీనా (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ రసం రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో కందిపప్పును ఉడికించి అర కప్పు పరిమాణంలో వాటర్ వడకట్టుకుని పక్కనుంచాలి.
  • కందిపప్పు ఉడికేలోపు తాజా పుదీనాను కాడల నుంచి అరకప్పు పరిమాణంలో తుంచుకుని ఒక బౌల్​లో వేసుకోవాలి. ఆపై ఒకటికి రెండుసార్లు శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో కడిగి పెట్టుకున్న పుదీనా, కొన్ని నీళ్లు పోసుకుని మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • తర్వాత ఒక గిన్నెలో చింతపండు గుజ్జు తీసుకుని అందులో అరకప్పు నీళ్లు పోసి కలిపి రెడీగా పెట్టుకోవాలి.
Pudina Charu Recipe
చింతపండు (ETV Abhiruchi)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద చారు తయారీకి కాస్త మందంగా ఉండే పాన్ పెట్టుకుని రెడీ చేసి పెట్టుకున్న చింతపండు రసం పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆ రసం కాస్త వేడెక్కి మరుగుతున్నప్పుడు అందులో టమాటా ముక్కలని చేతితో మెత్తగా చిదిమి వేసుకోవాలి.
  • ఆపైన మిక్సీ పట్టి పక్కనుంచిన పుదీనా పేస్ట్, పసుపు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, రసం పొడి, రుచికి తగినంత ఉప్పు, ఇంగువ, తగినన్ని నీళ్లు పోసి బాగా కలిపి ఒక్క పొంగు వచ్చే వరకు మరగనివ్వాలి.
  • అనంతరం అందులో కందిపప్పు ఉడికించిన నీళ్లు కూడా పోసుకుని కలిపి బాగా మరిగించుకోవాలి.
  • ఇది మరిగేలోపు మరో బర్నర్ మీద చారులోకి కావాల్సిన తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి.
Pudina Charu Recipe
నెయ్యి (Getty Images)

తాలింపుకోసం:

  • ఒక చెంచా - నెయ్యి
  • అరచెంచా - ఆవాలు
  • అరచెంచా - జీలకర్ర
  • కొద్దిగా - కరివేపాకు
  • రెండు - ఎండుమిర్చి
  • పావుచెంచా - ఇంగువ
Pudina Charu Recipe
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • తాలింపు కోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి. అది కరిగి వేడెక్కాక ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి వేయించుకోవాలి.
  • పోపు మంచిగా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దాన్ని బాగా మరిగించుకున్న చారులో వేసి మిక్స్ చేసుకోండి. అంతే, మంచి ఫ్లేవర్​తో ఘుమఘుమలాడే "పుదీనా చారు" రెడీ అవుతుంది!

"నాటుకోడి కూర" వండే అసలైన పద్ధతి ఇదే! - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చేస్తుంది!

ఘుమఘుమలాడే "బిర్యానీ మసాలా పౌడర్​" - ఒక్కసారి ప్రిపేర్​ చేసుకుంటే 2 నెలలు నిల్వ!

TAGGED:

RASAM RECIPES IN TELUGU
TASTY RASAM RECIPE WITH MINT LEAVES
PUDINA RASAM PREPARATION
పుదీనా చారు తయారీ విధానం
PUDINA CHARU RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

మార్కెట్​లో 'శంకర్‌దాదా ఎంబీబీఎస్‌'లు - నిలిపిన ప్రాణాల కంటే తీసినవే ఎక్కువ!

హైదరాబాద్ అత్తరు యమ క్రేజీ గురూ! - ఎలా తయారు చేస్తారో తెలుసా?

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.