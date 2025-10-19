వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోయే "పుదీనా చారు" - ఇంటిల్లిపాదీ తృప్తిగా భోంచేస్తారు!
-రెగ్యులర్ రసం రెసిపీలను మించిన టేస్ట్ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకుంటారు!
Published : October 19, 2025 at 4:48 PM IST
Pudina Charu Recipe in Telugu : కొంతమందికి అన్నంలోకి ఎంత మంచి కూరలు ఉన్నా సరే చివర్లో రసం లేదా చారు లేకపోతే తృప్తిగా భోజనం చేశామన్నా ఫీలింగ్ కలదు. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది ఏదైనా కర్రీతో పాటు రసం చేస్తుంటారు. అయితే, మెజార్టీ పీపుల్ చేసుకునే వాటిలో టమాటా చారు, పచ్చిపులుసు, అల్లం చారు వంటివి ఎక్కువగా ఉంటాయి. అలాగని, ఎప్పుడూ ఒకే రకమైన తినాలన్నా బోరింగ్గా ఉంటుంది. నాలుక అప్పుడప్పుడు కొత్త రుచులను కోరుతుంది. అందుకే, మీకోసం ఒక సరికొత్త రసం రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "పుదీనా చారు". ఇది రెగ్యులర్గా చేసుకునే వాటి కంటే మంచి రుచికరంగా ఉంటుంది. వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది. ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలైతే రోజు తినే దాని కంటే నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తారు. మరి, ఈ రుచికరమైన పుదీనా చారును ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- అరకప్పు - పుదీనా
- రెండు చెంచాలు - చింతపండు గుజ్జు
- అరకప్పు - కందిపప్పు ఉడికించిన నీళ్లు
- ఒకటి - టమాటా
- రెండు - పచ్చిమిర్చి
- పావుచెంచా - పసుపు
- ఒకటిన్నర చెంచా - రసంపొడి
- చిటికెడు - ఇంగువ
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ రసం రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో కందిపప్పును ఉడికించి అర కప్పు పరిమాణంలో వాటర్ వడకట్టుకుని పక్కనుంచాలి.
- కందిపప్పు ఉడికేలోపు తాజా పుదీనాను కాడల నుంచి అరకప్పు పరిమాణంలో తుంచుకుని ఒక బౌల్లో వేసుకోవాలి. ఆపై ఒకటికి రెండుసార్లు శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో కడిగి పెట్టుకున్న పుదీనా, కొన్ని నీళ్లు పోసుకుని మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- తర్వాత ఒక గిన్నెలో చింతపండు గుజ్జు తీసుకుని అందులో అరకప్పు నీళ్లు పోసి కలిపి రెడీగా పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద చారు తయారీకి కాస్త మందంగా ఉండే పాన్ పెట్టుకుని రెడీ చేసి పెట్టుకున్న చింతపండు రసం పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆ రసం కాస్త వేడెక్కి మరుగుతున్నప్పుడు అందులో టమాటా ముక్కలని చేతితో మెత్తగా చిదిమి వేసుకోవాలి.
- ఆపైన మిక్సీ పట్టి పక్కనుంచిన పుదీనా పేస్ట్, పసుపు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, రసం పొడి, రుచికి తగినంత ఉప్పు, ఇంగువ, తగినన్ని నీళ్లు పోసి బాగా కలిపి ఒక్క పొంగు వచ్చే వరకు మరగనివ్వాలి.
- అనంతరం అందులో కందిపప్పు ఉడికించిన నీళ్లు కూడా పోసుకుని కలిపి బాగా మరిగించుకోవాలి.
- ఇది మరిగేలోపు మరో బర్నర్ మీద చారులోకి కావాల్సిన తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి.
తాలింపుకోసం:
- ఒక చెంచా - నెయ్యి
- అరచెంచా - ఆవాలు
- అరచెంచా - జీలకర్ర
- కొద్దిగా - కరివేపాకు
- రెండు - ఎండుమిర్చి
- పావుచెంచా - ఇంగువ
- తాలింపు కోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి. అది కరిగి వేడెక్కాక ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి వేయించుకోవాలి.
- పోపు మంచిగా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దాన్ని బాగా మరిగించుకున్న చారులో వేసి మిక్స్ చేసుకోండి. అంతే, మంచి ఫ్లేవర్తో ఘుమఘుమలాడే "పుదీనా చారు" రెడీ అవుతుంది!
