పబ్లిక్ ప్రదేశాల్లో ప్రభుత్వాలు కల్పించాల్సిన సదుపాయాలివే - బస్టాండ్స్ నుంచి టాయిలెట్స్ వరకు!
పబ్లిక్ ప్రదేశాల్లో వృద్ధులు, దివ్యాంగుల కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు! - అన్ని రకాల భవనాలకూ ఈ సదుపాయాలు తప్పనిసరి అని చెబుతున్న నిబంధనలు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 25, 2026 at 2:20 PM IST
Public Facilities for Old Age People : బస్టాండ్, రైల్వేస్టేషన్ విమానాశ్రయాలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, పార్కులు, దేవాలయాలు, ఆసుపత్రులు ఇలా పబ్లిక్ ప్రదేశాలన్నిటికీ జనం మామూలుగానే వెళ్లి వస్తుంటారు. కానీ, కర్ర సాయంతో నడిచే ఓ వృద్ధుడు, వీల్చైర్లో ఉన్న వ్యక్తి, వైకల్యంతో బాధపడే దివ్యాంగుడు, కంటిచూపు లేని వాళ్లు ఈ ప్రదేశాలకు అందరిలాగే తేలికగా వెళ్లి రావడం అంత సులభమైన పని కాదు. అందుకే, వారికోసం ఆయా ప్రదేశాల్లో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాట్లు ఉండాలి. నిజానికి ఇది వారి హక్కు కూడా. ఇందుకోసం ప్రభుత్వాలే కొన్ని నిబంధనలు చేశాయి. మరి, అవేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
దేశంలో, రాష్ట్రంలో వృద్ధులు, దివ్యాంగులు, పిల్లల కోసం పబ్లిక్ ప్రదేశాల్లో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు కచ్చితంగా చేయాలనే నిబంధనలు ఉన్నాయి. ఆ సదుపాయాలను సులభంగా వినియోగించుకునేలా నిర్మాణ దశలోనే ఏర్పాట్లు చేయాలని అవి సూచిస్తున్నాయి. కార్యాలయాలకే కాకుండా ఫంక్షన్హాళ్లు, సమావేశ మందిరాలు, విద్యాసంస్థలు, వాణిజ్య, వ్యాపార సముదాయాలు సహా అన్ని రకాల భవనాలకూ ఈ సదుపాయాలు ఉండాలని నిబంధనలు తెలియజేస్తున్నాయి.
భవనం ముందు ర్యాంప్లు పెట్టడంతో పాటు, వీల్చైర్ వెళ్లే మార్గాలు ఉండాలి. ప్రవేశ ద్వారం వద్ద కూడా దాటి వెళ్లేందుకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేయాలి. మెట్ల వద్ద హ్యాండ్ రెయిల్స్, సురక్షితమైన నడక మార్గాలు, లిఫ్ట్, టాయిలెట్లు, పార్కింగ్ ఇలా ఓ భవనంలో ఉండే అన్ని ప్రదేశాలనూ వీళ్లు కూడా తేలికగా ఉపయోగించుకునేలా ఉండాలని నిబంధనలు చెబుతున్నాయి.
అక్కడ ఆదర్శప్రాయం :
యూరోపియన్ యాక్సెస్ సిటీ అవార్డు 2026 ఆధారంగా వృద్ధులు, దివ్యాంగుల జీవనానికి అనువైన నగరాల్లో ఈ మూడు ప్రపంచంలో మొదటి మూడు స్థానాల్లో నిలిచాయి. అవేంటంటే, స్పెయిన్లోని జరగోజా, వాలెన్సియా, ఫ్రాన్స్లోని రెన్నెస్ నగరాలు.
ఏమేం ఉండాలంటే?
బ్యారియర్ ఫ్రీ ఎంట్రీ :
మెట్లు, ఎత్తయిన అంచులు, ఇరుకైన తలుపులు లేకుండా రూపొందించిన ప్రవేశ మార్గం ఉండాలి. వీల్చైర్, వాకర్లు, ఊతకర్రలు, స్ట్రోలర్లు, బండ్లను తోసుకుని వచ్చే వారు ఎవరైనా తేలిగ్గా లోపలికి వెళ్లేలా ప్రవేశ ద్వారం ఉండాలి.
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విజువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ :
వినికిడి సమస్య ఉన్నవారికి ఉపయోగపడేలా ఎల్ఈడీ డిస్ప్లేలు, డిజిటల్ బోర్డులు, విజువల్ అలర్ట్స్ ఉండాలి.
బ్రెయిలీ బటన్లు :
లిఫ్ట్లు, ఎలివేటర్ల వద్ద టాక్టైల్, బ్రెయిలీ బటన్లు, ఆడియో విజువల్ ఫ్లోర్ ఇండికేటర్లు, డోర్ క్లోజింగ్కు తగినంత సమయం తప్పనిసరిగా ఉండాలి.
టాక్టైల్ పాత్వే :
చూపు లేకపోయినా కాలిబాటలు, మెట్లు, రవాణా ప్లాట్ఫామ్లపై తేలికగా చేతికర్రతో గుర్తిస్తూ నడుచుకుంటూ వెళ్లేందుకు అనువుగా ఏర్పాటు చేసే సూచికల వ్యవస్థ. అంధులకు, చూపు సమస్యలున్న వారిని పబ్లిక్ ప్రదేశాలు, రహదారుల వద్ద ప్రమాదాల బారిన పడకుండా కాపాడే వ్యవస్థ ఇది.
లోఫ్లోర్, వీల్చైర్ యాక్సెస్బుల్ :
బస్సులు, మెట్రో, రైళ్లలో తక్కువ ఎత్తు ఉండే మెట్లు, వీటికి ర్యాంపులను అమర్చే సౌకర్యం, మోటరైజ్డ్ లిఫ్ట్లు ఉండాలి. వీల్ చైర్లోనే నేరుగా బస్సులోకి వెళ్లిపోగలగాలి.
యాక్సెస్బుల్ టాయిలెట్స్ :
శారీరక వైకల్యం ఉన్న వారు ఉపయోగించడానికి అనువుగా ఉండే టాయ్లెట్లను ఏర్పాటు చేయాలి. పక్కన సపోర్ట్ రెయిల్స్, వీల్చైర్లో వచ్చి వినియోగించుకునేలా టాయ్లెట్ బౌల్ పక్కన విశాలమైన ఖాళీ ప్రదేశం, సాధారణ టాయ్లెట్లతో పోలిస్తే ఎత్తుగా ఉండే బౌల్, వీల్చైర్ తిరగడానికి అవవసరమైనంత స్థలం ఉండాలి.
ఇవికాకుండా ఆడియో అనౌన్స్మెంట్స్, కూర్చునేందుకు సీటింగ్, సమతలమైన అడ్డంకులు లేని ఫుట్పాత్లు, వీల్ఛైర్ ఫ్రెండ్లీ పార్కులు ఉండాలని నిబంధనలు చెబుతున్నాయి.
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