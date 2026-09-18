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మహిళల్లో ప్రొటీన్ లోపం - ఇలాంటి రెసిపీతో నీరసానికి విరుగుడు!

దేశ వ్యాప్తంగా ప్రొటీన్ తీసుకుంటుంది తక్కువే! - ఇంట్లోనే ఇలా రెడీ చేసి పెట్టుకోండి!

ప్రొటీన్ లడ్డూ రెసిపీ
ప్రొటీన్ లడ్డూ రెసిపీ (Gettyimages)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 12:31 PM IST

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Updated : September 18, 2026 at 12:37 PM IST

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Protein Laddu : మహిళలు, ప్రత్యేకించి గృహిణులు ప్రొటీన్ లేమి సమస్యతో బాధపడుతున్నట్లు ఆరోగ్య సర్వేలు తేల్చాయి. ఇలాంటి వారు ప్రొటీన్ లడ్డూలు తయారు చేసి పెట్టుకుంటే నీరసాన్ని తరిమేయొచ్చు. ఇవి నిరంతర శక్తిని అందించడంతో పాటు కండరాల మరమ్మతుకు సహకరిస్తాయి. ఆకలిని నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి. మార్కెట్​లో ప్యాక్ చేసిన ప్రొటీన్ బార్ కంటే ఇంట్లో తయారుచేసిన లడ్డూలు చాలా మంచివని మీకు తెలుసా? ఇందులో అధిక చక్కెర కృత్రిమ రుచులు ఉండవు. మీరు మీ ఆహార అవసరాలకు అనుగుణంగా పదార్థాలను కూడా మార్చుకోవచ్చు.

ప్రొటీన్ లడ్డూ రెసిపీ
ప్రొటీన్ లడ్డూ రెసిపీ (Gettyimages)

ప్రొటీన్ లడ్డూ తయారీకి కావల్సినవి :

  1. 1 కప్పు రోల్డ్ ఓట్స్ (పొడిగా వేయించి, పొడి చేసి పెట్టుకోవాలి)
  2. వేరుశెనగలు, బాదం, ఓట్స్‌ (గుప్పెడు)
  3. 2 టేబుల్ స్పూన్ల ప్రొటీన్ పౌడర్
  4. 2 టేబుల్ స్పూన్ల పీనట్ బటర్ లేదా ఆల్మండ్ బటర్
  5. 2¾ టేబుల్ స్పూన్ల బెల్లం పొడి లేదా తేనె
  6. 1 టేబుల్ స్పూన్ అవిసె గింజలు లేదా చియా సీడ్స్
  7. 1 టేబుల్ స్పూన్ స్వచ్ఛమైన నెయ్యి (ఇంట్లో తయారు చేసుకుంటే మంచిది)
  8. అర స్పూన్ యాలకుల పొడి

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లడ్డూలు తయారుచేసే విధానం

  • ముందుగా వేరుశెనగలు, బాదం, ఓట్స్‌ను విడివిడిగా సువాసన వచ్చే వరకు పొడిగా వేయించండి. వాటిని చల్లారనిచ్చి, బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఈ మిశ్రమాన్ని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని అందులో ప్రొటీన్ పౌడర్, సీడ్స్, యాలకుల పొడిని మిక్స్ చేయాలి.
  • బైండింగ్ కోసం పీనట్ బటర్, బెల్లం పొడి లేదా తేనె కలపాలి.
  • సహజమైన తీపి కోసం బెల్లం బదులు ఖర్జూర గుజ్జును వాడుకోవచ్చు.
  • ఈ మిశ్రమం లడ్డూ చుట్టడానికి అనుకూలంగా లేకపోతే కొద్దికొద్దిగా నెయ్యి వేస్తూ లడ్డూలు చుట్టుకోవాలి.
  • తయారు చేసుకున్న లడ్డూలను అరగంట పాటు ఫ్రిజ్‌లో పెడితే అవి గడ్డకడతాయి.
ప్రొటీన్ లడ్డూ రెసిపీ
ప్రొటీన్ లడ్డూ రెసిపీ (Gettyimages)

లడ్డూలను ఎవరు తినొచ్చు?

  • ప్రొటీన్ లడ్డూలు పెద్దలు, ఫిట్‌నెస్ ప్రియులు, ఎదుగుతున్న టీనేజర్లకు చాలా మంచివి. దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వారు, ఏవైనా ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు వీటిని క్రమం తప్పకుండా తీసుకునే ముందు పోషకాహార నిపుణులను సంప్రదించాలి.
  • ఇంట్లో తయారుచేసుకునే ప్రొటీన్ లడ్డూల తయారీ చాలా సులభం, పైగా ఖర్చు కూడా తక్కువే. పూర్తిగా సహజమైన పదార్థాలు ఉపయోగించడం వల్ల ఇవి పూర్తి ఆరోగ్య కరం.

ఈ విషయాలు తెలుసా?

  • ప్రొటీన్​ లోపంతో బాధపడేవారి సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతోందని ఆరోగ్యసర్వేలు వెల్లడిస్తున్నాయి. చాలా మంది తాము సరిగానే తింటున్నాం కదా! అనుకుంటున్నారు తప్ప శరీరానికి అవసరమైన ప్రొటీన్ ఫుడ్ తీసుకుంటున్నారో లేదో పట్టించుకోవడం లేదు. దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 80 శాతం ప్రజలు ప్రొటీన్ లోపంతో బాధపడుతున్నారని 'ఇండియన్ ఇన్​స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్, ఇండియన్ మార్కెట్ రీసెర్చ్ బ్యూరో (IMRB)' తదితర సంస్థలు వెల్లడించాయి.
  • ప్రపంచ జనాభాలో సగటున ఓ వ్యక్తి రోజుకి 68 గ్రాముల ప్రొటీన్ తీసుకుంటుండగా, భారత్​లో అది కేవలం 47 గ్రాములు మాత్రమే అని సర్వేలు తేల్చాయి.
  • 84 శాతం శాఖాహారులు, 65 శాతం మాంసాహారులు ప్రొటీన్ లోపంతో బాధపడుతున్నారని ఇండియన్ డైటెటిక్ అసోసియేషన్ వెల్లడించింది.
  • ప్రతి 10 మంది భారతీయుల్లో ఏడుగురు ప్రొటీన్​ లోపంతో బాధపడుతుండగా, పట్టణ ప్రాంతాల్లో దాదాపు 80 శాతం మంది రోజువారీ ఆహారంలో కావలసినంత ప్రొటీన్ తీసుకోవడం లేదట. మహిళలు ప్రత్యేకించి గృహిణుల్లో ప్రొటీన్ లోపం ఎక్కువగా ఉంటోంది.

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Last Updated : September 18, 2026 at 12:37 PM IST

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