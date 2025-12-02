విమాన ప్రయాణంలో తీసుకెళ్లకూడని వస్తువులు ఇవే! - "క్రికెట్ బ్యాట్" కూడా అనుమతించరని తెలుసా?
విమాన ప్రయాణంలో పలు వస్తువులపై నిషేధం - మల్లెపూలు పెట్టుకున్నందుకు లక్ష జరిమానా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 2, 2025 at 12:32 PM IST
Flight Journey Items List : మల్లెపూలు పెట్టుకుని విమానంలో ప్రయాణించినందుకు ఓ నటి లక్ష రూపాయల ఫైన్ చెల్లించడం తెలిసిందే. మలయాళీ నటి నవ్య నాయర్ "ఓనం" పండుగ పురస్కరించుకుని మెల్బోర్న్లో ఓ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి వెళ్తూ తనకు జరిగిన ఈ చేదు అనుభవాన్ని పంచుకుంది. అయితే, విమాన ప్రయాణంలో భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా కొన్ని రకాల వస్తువులను ఎయిర్పోర్టు అధికారులు అనుమతించరు. ఈ మేరకు పలు దేశాలకు చెందిన విమానయాన సంస్థలు జాబితాలను కూడా విడుదల చేశాయి. ఈ విషయం చాలా మంది ప్రయాణికులకు తెలియక పోవడం గమనార్హం.
ఆస్ట్రేలియా విమానాల్లో పండ్లు, కూరగాయలు, తాజా లేదా ఎండిన పువ్వులు, మూలికలు, సుగంధ ద్రవ్యాలు, ముడి గింజలు, విత్తనాలు, డైయిరీ ఉత్పత్తులు ప్రయాణికులు వెంట తీసుకురాకూడదు. ఆయా పదార్థాల రవాణా నేరంగా ప్రకటించింది. అంతే కాదు రసమలై, బర్ఫీ, రసగుల్లా, గులాబ్ జామున్, దూద్ పెడా, మైసూర్ పాక్ వంటి స్వీట్లు, బియ్యం, టీ, తేనె, ఇంట్లో తయారుచేసిన ఆహారం కూడా నిషేధమే.
ఈ నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారిపై కఠిన చర్యలతో పాటు జైలు శిక్ష కూడా విధించే అవకాశాలున్నాయి. తీవ్రమైన ఉల్లంఘనలైతే వీసా సైతం రద్దు చేసే అవకాశం ఉంది. కొన్నిరకాల ఆహార పదార్థాలు, వస్తువుల వల్ల పర్యావరణానికి హాని కలుగుతుండడం, వ్యాధులు ప్రబలే అవకాశాలున్న నేపథ్యంలో ఆస్ట్రేలియా ప్రభుత్వం ఇటువంటి కఠిన నిబంధనలు విధించింది.
దేశీయ విమానాల్లోనూ
భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా దేశీయ విమాన ప్రయాణాల్లోనూ కొన్ని వస్తువులను ఎయిర్ పోర్టు అధికారులు అనుమతించరు. అవేంటో తెలుసా?
- ఆయుధాలు : మారణాయుధాలు, పేలే గుణం ఉన్న పదార్థాలను విమానంలో తీసుకెళ్లడం నిషేధం. ఆఖరికి బొమ్మ తుపాకులను కూడా అనుమతించరు. చాకు, కత్తెర, బ్లేడ్స్, నెయిల్ కట్టర్ వంటి పదునైన వస్తువుల్ని ఆయుధాలుగానే భావిస్తారు. అందుకే వాటిని నిషేధ జాబితాలో చేర్చారు.
- ప్రమాకర రసాయనాలతో పాటు మత్తు పదార్థాలు పూర్తిగా నిషేధం. షాంపూ, లోషన్స్, సాస్, పచ్చళ్లు పర్ఫ్యూమ్ వంటి ద్రవ రూప పదార్థాలు 100ఎం.ఎల్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నా అనుమతించరు.
- అగ్ని ప్రమాదానికి కారణమయ్యే అవకాశమున్న లైటర్, అగ్గిపెట్టె తీసుకెళ్లడం నిషేధం. మండే స్వభావం కలిగిన వస్తువులను కూడా అనుమతించరు.
- సుత్తె, స్క్రూ డ్రైవర్, ఫ్లయర్ను కూడా ఎయిర్ పోర్టు అధికారులు ఆయుధాలుగానే పరిగణిస్తారు. వాటిని విమానంలో తీసుకెళ్లడానికి అనుమతించరు.
- బ్యాట్, రాకెట్, డంబెల్స్, స్కిప్పింగ్, రోప్ అనుమతించరు. వాటిని దుర్వినియోగపరిస్తే ప్రయాణికుల భద్రతకు ముప్పు అని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
- డియోడరెంట్, హెయిర్ స్ప్రే, క్రిమిసంహారక మందులు, పెయింట్స్ పెద్ద మొత్తంలో తీసుకెళ్లడానికి వీల్లేదు. 100ఎంఎల్. లోపు తీసుకెళ్లొచ్చు.
ఇవి దేశీయ విమా ప్రయాణంలో అనుమతించని వస్తువులు మాత్రమే. విదేశీ విమాన ప్రయాణాల విషయంలో అదనపు నిబంధనలు, నిషేధాలు ఉంటాయి.
