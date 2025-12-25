ETV Bharat / offbeat

ఈ తప్పులు చేస్తే ప్రెషర్ కుక్కర్ పేలిపోవచ్చు! - హెచ్చరిస్తున్న నిపుణులు

- వంటింట్లో కుక్కర్​ సేఫ్టీని తప్పకుండా పరిశీలించాలి - కుక్ చేసే ముందు ఇవి గుర్తు పెట్టుకోండి

Pressure Cooker Safety Tips
Pressure Cooker Safety Tips (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 25, 2025 at 10:35 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Pressure Cooker Safety Tips : పప్పు నుంచి మాంసం వరకు పలు రకాల వంటకాలను చేయడానికి చాలా మంది కుక్కర్​ ను ఉపయోగిస్తుంటారు. దీనివల్ల వంట చాలా త్వరగా పూర్తవుతుంది. అయితే, ఒక్కోసారి కుక్కర్​ పేలిపోతూ ఉంటుంది. ఈ పేలుడు వల్ల ప్రాణాలకు కూడా ప్రమాదం పొంచి ఉంటుంది. అందుకే కుక్కర్ వినియోగంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మరి, ఇంతకీ ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? అసలు కుక్కర్ ఎందుకు పేలుతుంది? వంటి వివరాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.

కుక్కర్​లో ఎప్పుడు వంట చేస్తున్నా అందులో వేసే ఆహార పదార్థాలు గిన్నె మొత్తం నిండకుండా చూసుకోవాలి. రెండొంతులకు మించి వీటిని వేయకూడదు. ఇలా చేయడం వల్ల ఆవిరి లోపల ఇరుక్కునే ప్రమాదం ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల విజిల్ పనిచేయకుండా పోయే అవకాశం ఉంటుందట. ఇదే జరిగితే ప్రెషర్​ లోపల పెరిగిపోయి కుక్కర్ పేలిపోయే ముప్పు ఉంటుంది. పప్పులు వంటి వాటిని కుక్కర్​లో ఎక్కువగా నింపితే అవి నురగలు కక్కుతూ ప్రమాద తీవ్రతను పెంచే ఛాన్స్ ఉంటుందట. అందుకే కుక్కర్ వినియోగంలో చేసిన సూచనలకు మించి పదార్థాలను లోడ్ చేయొద్దని హెచ్చరిస్తున్నారు.

కుక్కర్​ మూతలో వినియోగించి రబ్బరు గాస్కెట్​ (రింగ్) సరిగా ఉందా? లేదా? అనేది చూసుకువాలని చెబుతున్నారు. ఈ గాస్కెట్ దెబ్బ తింటే ఎయిర్​ లీక్​ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు. దీనివల్ల ప్రెషర్​ పెరగడం లేదా తగ్గడంలో అస్థిరత ఉంటుందని, దీనివల్ల ఫుడ్ మాడిపోవచ్చని చెబుతున్నారు. అందువల్ల వాడిన ప్రతిసారీ తనిఖీ చేస్తూ ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. ఏడాదికి ఒకసారి లేదా 50 సార్లు ఉపయోగించిన తర్వాత కొత్త గాస్కెట్​ తెచ్చుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.

కుక్కర్ ను వినియోగిస్తున్నప్పుడు కనీసం ఒకటి నుంచి రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. వేపుడు వంటి ఆహారాలు ప్రిపేర్ చేస్తే కొందరు నీటిని వినియోగించరు. అలాంటి సందర్భంలోనూ కొద్దిగానైనా నీరు వేయడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే కుక్కర్ అడుగు భాగం అధికంగా వేడెక్కుతుంది. దీనివల్ల మెటల్ దెబ్బతిని వంకరపోయే అవకాశం ఉంది.

కుక్కర్ వినియోగంలో చాలా మంది చేసే తప్పిదం వెంటనే మూత ఓపెన్ చేయడం! స్టౌ మీద నుంచి దింపిన తర్వాత వెంటనే ప్రెషర్​ బయటకు పంపించేసి, ఆ వెంటనే ఓపెన్ చేస్తుంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల ఒక్కోసారి పీడనం మొత్తం బయటకు వచ్చే ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల నేచురల్​గా ప్రెషర్​ బయటకు వెళ్లేంత టైమ్​ ఇవ్వాలని సూచిస్తున్నారు.

మొదటి విజిల్ వచ్చిన తర్వాత కుక్కర్​లో ప్రెషర్ వేగంగా పెరుగుతూపోతుంది. కాబట్టి మొదటి విజిల్ వచ్చిన తర్వాత మంట పెంచకూడదు. దీనివల్ల ప్రెషర్ సురక్షిత స్థాయిని దాటిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. దీంతో వాల్వ్స్ పనిచేయకుండా పోయే ప్రమాదం ఉంది. అందువల్ల మొదటి విజిల్ దాటిన తర్వాత స్టౌ సిమ్​లో ఉంచండి.

కుక్కర్ ను వినియోగించిన తర్వాత వెనిగర్‌లో నానబెట్టి క్లీన్ చేస్తే బాగుంటుంది. ఇక కుక్కర్ మూత పెడుతున్నప్పుడు వాల్వ్ సరిగా ఉందో లేదో చూసుకొని పెట్టాలి. ఒక్కోసారి ఆహార పదార్థాలు రంధ్రంలో ఇరుక్కొని ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. దీనివల్ల గాలి బయటకు వెళ్లడానికి దారి ఉండదు. ఇలాంటప్పుడు ప్రెషర్​ పెరిగిపోయి కుక్కర్ పేలిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది.

ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ కుక్కర్​ వినియోగిస్తే సురక్షితంగా ఉంటుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

TAGGED:

COOKER SAFETY TIPS
HOW TO USE PRESSURE COOKER
PRESSURE COOKER SAFETY TIPS
COOKER
COOKER SAFETY TIPS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.