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"వానొచ్చే వేళాయె"! - వర్షాకాలంలో ఈ మొక్కలు జాగ్రత్త!

ఇంట్లో ఈ మొక్కలున్నాయా? - - అధిక వర్షపాతం వాటికి నష్టమే!

plants_caring_in_monsoon
plants_caring_in_monsoon (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 5:06 PM IST

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Plants in Monsoon Season : కొన్ని మొక్కలు వేసవిలో అందంగా పుష్పిస్తాయి. మరికొన్ని మొక్కలు మండుటెండల్లో మధుర ఫలాలు అందిస్తాయి. కొన్ని రకాల మొక్కలు నీళ్లు, తేమ ఎక్కువైతే ఎదుగుదల లోపిస్తాయి. వాటి గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

వర్షాకాలం వస్తోందంటే చాలు! ప్రకృతి ప్రేమికుల ఆనందం అంతా ఇంతాకాదు. ఇంటి ఆవరణలో పండ్ల మొక్కలు, బాల్కనీల్లో అందమైన పూల మొక్కలు నాటుతుంటారు. వర్షాకాలం రాకతో మొక్కలకు కొత్త జీవం వస్తుంది. పెరుగుదలలో వేగం ఉంటుంది. కానీ, ఇది అన్ని మొక్కల విషయంలో వర్తించదని తెలుసా? కొన్ని మొక్కలు వర్షాకాలంలో అస్సలు సరిగ్గా పెరగవు. కాబట్టి మీరు తోటల ప్రేమికులై ఉండి, వర్షాకాలం ప్రారంభంలో కొత్త మొక్కలు నాటాలని ఆలోచిస్తుంటే ఇలాంటి మొక్కలను నాటకపోవడం మంచిది.

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కాక్టస్ : కాక్టస్ చాలా తక్కువ నీటితో బాగా పెరిగే ఒక రకమైన మొక్క. వర్షాకాలంలో, నేలలో అధిక తేమ లేదా నీరు ఉండటం వల్ల వాటి వేర్లు కుళ్లిపోతాయి. అందువల్ల, వర్షాకాలంలో వీటిని నాటడం మానుకోవాలి.

మల్లె : మల్లె పువ్వుల సువాసన చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉన్నప్పటికీ, అధిక వర్షపాతం ఈ మొక్కకు సమస్యలను కలిగిస్తుంది. నిరంతర తడి, తేమ శిలీంధ్రాల సంక్రమణ ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయి.

జావా : జావా చెట్టు అధిక నీటిని తట్టుకోలేదు. వర్షాకాలంలో, దాని వేర్లు బలహీనపడవచ్చు. పండ్ల సంఖ్య తగ్గవచ్చు.

లావెండర్ : లావెండర్ వేడి, పొడి వాతావరణంలో బాగా పెరుగుతుంది. నిరంతర వర్షం దాని పెరుగుదలను అడ్డుకుని, మొక్కను త్వరగా చంపేస్తుంది.

రోజ్మేరీ : రోజ్మేరీకి చాలా తక్కువ నీరు అవసరం. వర్షాకాలంలో నీరు నిలిచిపోతే, దాని వేర్లు కుళ్లిపోయి మొక్క వాడిపోతుంది.

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు : పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులకు పుష్కలంగా సూర్యరశ్మి, పొడి నేల అవసరం. నిరంతర వర్షం, నీరు నిలవడం వల్ల వాటి వేర్లు దెబ్బతింటాయి. అందుకే వర్షాకాలంలో కాకుండా వేడి, ఎండ ఎక్కువగా ఉండే వాతావరణంలో వీటిని నాటడం మంచిదని భావిస్తారు.

సక్యూలెంట్లు: కలబంద, జేడ్ మొక్కలు, ఇతర సక్యూలెంట్లు వాటి ఆకులలో నీటిని నిల్వ ఉంచుకుంటాయి. కాబట్టి వర్షం వల్ల కలిగే అధిక తేమ వాటికి హానికరం కావచ్చు.

ఇలాంటి మొక్కలను వర్షాకాలంలో నాటకపోవడమే మంచిది. ఒక వేళ ఇప్పటికే ఈ మొక్కలు ఉంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. నీరు బయటకు పోయే సౌకర్యం ఉన్న తొట్టిని ఎంచుకోవాలి. అలాగే, అధికంగా నీరు పోయడం మానుకోండి. కొద్దిపాటి శ్రద్ధతో, మీరు మీ మొక్కలను వర్షాకాలపు ప్రతికూల ప్రభావాల నుంచి కాపాడుకోవచ్చు.

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