ఓపెన్ జిమ్లకు వెళ్తున్నారా? - అయితే ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!
Precautions For Exercise In Winter : చలికాలంలో పార్కులలో ఉండే ఓపెన్ జిమ్ పరికరాలతో వ్యాయామం చేసేటప్పుడు తగిన జాగ్రత్తలు తప్పక పాటించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
Published : November 17, 2026 at 2:11 PM IST
వ్యాయామాలు ప్రారంభించడానికి చలికాలం సరైన సమయం. ఎందుకంటే చల్లని, పొగమంచుతో కూడిన ఉదయంలో చుట్టుపక్కల ప్రజలు గుంపులుగా కలిసి బయటకు వస్తారు. పార్కులు చాలా సందడిగా మారతాయి. ఇటీవల దాదాపు అన్ని పార్కులలో బహిరంగ వ్యాయామ పరికరాలను ఏర్పాటు చేయడం పిల్లలు, పెద్దలు మహిళలకూ చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఈ పార్కులు పూర్తి శరీర వ్యాయామానికి వీలు కల్పించే రకరకాల పరికరాలను అందిస్తాయి. దీనివల్ల బరువులు ఎత్తాల్సిన అవసరం ఉండదు.
హైదరాబాద్ నగరం అంతటా 200కు పైగా ఓపెన్ జిమ్లు ఉన్నాయి. స్థానిక నిర్వహణను బట్టి చాలా ప్రదేశాలలో పరికరాలు మంచి పని స్థితిలో ఉంటాయి. అదనంగా నివాస సంఘాలు లేదా అటవీ శాఖ నిర్వహించే పార్కులలోనూ వ్యాయామ పరికరాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వ్యాయామం చేయాలనే ఆలోచన రావాలే గానీ ఇంటికి చుట్టుపక్కలే ఎన్నో పార్కులు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
వాడటానికి సులభంగా ఉంటుంది
ఓపెన్ జిమ్లలో పిల్లలూ సులభంగా వ్యాయామం చేయవచ్చు. ట్రైనర్ అవసరం లేదు. హృదయానికి సంబంధించిన వ్యాయామాలు, శ్వాసపై దృష్టి సారించే వ్యాయామాలు, కండరాలను బలోపేతం చేసేవి, ఫ్లెక్సిబిలిటీకి సంబంధించిన వ్యాయామాలన్నీ చేయవచ్చు. అటవీ శాఖ ఆధ్వర్యంలో పార్కులలో, సైక్లింగ్ వంటి కార్యకలాపాలను కూడా ఆస్వాదించవచ్చు. కొన్ని ప్రదేశాల్లో కయాకింగ్ కూడా చేయవచ్చు కాకపోతే వీటికి నామమాత్రపు రుసుము వసూలు చేస్తారు.
ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి
- పార్కులలో ఎయిర్ వాకర్స్, ట్విస్టర్స్, షోల్డర్ వీల్స్, చెస్ట్ ప్రెస్సెస్, పుషప్స్ రాడ్స్ వంటి అనేక రకాల పరికరాలు ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఉపయోగించడానికి సులువుగా ఉంటాయి. ఈ పరికరాలను ఉపయోగించేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్త వహించాలని నిపుణులు సలహా ఇస్తున్నారు.
- పార్కులు నిర్వహణలో ఉన్న లేకపోయినా అందులోని పరికరాలు ఎండకు ఎండుతూ, వర్షంలో తడిసిపోతూ ఉంటాయి. అందువల్ల ఉపయోగించే ముందు ప్రతిదాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాలి.
- కావాల్సినట్టు తిరుగుతున్నాయో లేదో ఏవైనా పగుళ్లు లేదా అవి విరిగిపోయే దశలో ఉన్నాయేమో సరిచూసుకోవాలి.
- పరికరాలు ఉపయోగించడానికి సులభంగా వాటిని ఇష్టానుసారంగా ఉపయోగించవద్దు. ఇంతకు ముందు వాటిని ఉపయోగించిన వారి నుంచి వాటిని ఎలా ఉపయోగించాలో తెలుసుకోవాలి.
- శరీరాన్ని సిద్ధం చేయడానికి కనీసం 5 నిమిషాల పాటు తేలికపాటి వ్యాయామాలు చేయాలి.
- వ్యాయామ తీవ్రతను క్రమంగా పెంచుకుని ఆ తర్వాత స్థిరమైన దినచర్యను కొనసాగించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
- మొదటి రోజే అన్ని పరికరాలను ఉపయోగించాలనే ఒత్తిడికి లోనుకావద్దు. చాలామంది ఒకేసారి అతిగా చేయడానికి ప్రయత్నించి, చివరికి నడకకే పరిమితమవుతారు.
- మెడ నొప్పి లేదా కీళ్ల నొప్పులు ఉన్నట్లయితే ఈ పరికరాలను ఉపయోగించే ముందు వైద్యుడిని సంప్రదించాలి.
- పిల్లలను ఈ పరికరాలకు దూరంగా ఉంచాలి. ముఖ్యంగా కొన్ని భాగాలు చాలా సులభంగా తిరిగే అవకాశం ఉన్నందున జాగ్రత్త వహించాలి.
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