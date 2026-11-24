వాహనదారులకు అలర్ట్ - చలికాలం డ్రైవింగ్లో ఈ 'జాగ్రత్తలు' మరవొద్దు! - లేదంటే ప్రమాదమే!
Winter Driving Precautions : మంచు కురిసే వేళ ప్రయాణమా? - ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాలంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 10:49 AM IST
ప్రస్తుతం వింటర్ సీజన్ నడుస్తోంది. ఒకవైపు చలి, మరోవైపు తెల్లవారుజామున, రాత్రివేళల్లో రహదారులను పొగమంచు కమ్మేస్తోంది. ఈ మంచు తెరల మధ్య ప్రయాణం ఆహ్లాదకరంగానే ఉన్నప్పటికీ, వాహనదారులకు పెద్ద సవాలుగా మారుతుంది. కనిపించని మలుపులు, ఎదురుగా ఉండే వాహనాల కదలికలు, అస్పష్టంగా మారే రహదారులు, తడిగా మారే రోడ్డు ఉపరితలం ప్రయాణాన్ని ప్రమాదకరంగా మారుస్తాయి. ఇలాంటి సమయాల్లో ఏమాత్రం ఏమరపాటుగా ఉన్నా, చిన్నపాటి నిర్లక్ష్యం వహించినా పెను ప్రమాదం జరగొచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు నిపుణులు. అందుకే పొగమంచు వేళల్లో స్టీరింగ్ పట్టుకునే ముందు తగిన జాగ్రత్తలు పాటించడం ముఖ్యమని సూచిస్తున్నారు. మరి, ఆ జాగ్రత్తలేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
అధిక వేగం వద్దు :
- చలికాలం తెల్లవారు జామున, రాత్రివేళల్లో ప్రయాణించే వారు వేగం కంటే భద్రతకు ప్రాధాన్యమివ్వాలని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. గమ్య స్థానానికి వేగంగా చేరుకోవడం కంటే ఆలస్యంగానైనా క్షేమంగా వెళ్లడం ముఖ్యమని గుర్తుంచుకోవాలంటున్నారు.
- పొగమంచు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు అధిక వేగంతో వెళ్లొద్దని సూచిస్తున్నారు. రోడ్డుపై పరిస్థితులకు అనుగు ణంగా వేగాన్ని తగ్గించుకోవాలి. వాహనాలకు అతిసమీపంలో ప్రయాణించకూడదని చెబుతున్నారు. తగినంత దూరం పాటించాలి.
- అలాగే, అకస్మాత్తుగా బ్రేకులు వేయడం, స్టీరింగు ఒక్కసారిగా తిప్పడం చేయొద్దు. ఇలాచేస్తే వెనుక, పక్కనున్న వాహనాలను ఢీకొనే ప్రమాదం ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
- పొగమంచు వల్ల దూరపుచూపు తగ్గిపోయి, స్పందించేందుకు ఎక్కువ టైమ్ పడుతుంది. రహదారి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా వేగాన్ని నియంత్రించకపోతే ప్రమాదకర డ్రైవింగ్ కిందే లెక్క. మోటారు వాహనాల చట్టం ప్రకారం తగిన చర్యలుంటాయని చెబుతున్నారు.
లో-బీమ్ లైట్లే సేఫ్ :
- పొగమంచులో ఎక్కువ వెలుతురు కోసం హై-బీమ్ లైట్లు వాడకపోవడం మంచిది. ఎందుకంటే ఆ కాంతి పొగమంచులోని నీటి బిందువులపై పడి తిరిగి డ్రైవర్ కళ్లపై ప్రసరిస్తుంది. ఫలితంగా రోడ్డు మరింత అస్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
- ఎదురుగా వెహికల్ వస్తున్నప్పుడు, మరొక వాహనాన్ని అనుసరిస్తున్నప్పుడు కూడా హై-బీమ్ లైట్లను వాడటం ప్రమాదకరమే అంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, లో-బీమ్ హెడ్లైట్లను ఉపయోగించడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
ఫాగ్ లైట్లు ఎప్పుడంటే?
- పొగమంచుతో ఎదురుగా వచ్చే వాహనాలు సరిగా కనిపించనప్పుడు మాత్రమే ఫాగ్ లైట్లను ఉపయోగించాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అది కూడా వీటిని లో-బీమ్ హెడ్లైట్లతో కలిపి వాడాలి.
- అలాగే, ఎప్పుడూ హెడ్లైట్లు, ఫాగ్ లైట్లు శుభ్రంగా ఉండేలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు. విండ్షీల్డ్పై మంచు చేరకుండా డిఫాగర్ లేదా వైపర్లను ఉపయోగించాలి.
- సైడ్ మిర్రర్లు, రియర్ వ్యూ మిర్రర్ స్పష్టంగా కనిపించేలా చూసుకోవాలి. అదేవిధంగా రోడ్డు మధ్యలో, చివరలో ఉండే లైన్ మార్కింగ్స్ను గమనిస్తూ లేన్లో ప్రయాణించాలని సూచిస్తున్నారు.
హెడ్లైట్లు ఇలా వాడండి :
- రాత్రి ప్రయాణంలో రహదారులపై వీధి దీపాలు ఉన్నప్పుడు లో-బీమ్ లైట్లనే ఉపయోగించాలి.
- ముందున్న వాహనాన్ని అనుసరిస్తున్నప్పుడు, ఎదురుగా వాహనాలు వస్తున్నప్పుడు ఇవి తప్పనిసరి అని గుర్తుంచుకోవాలంటున్నారు.
- అదే, వీధి దీపాలు లేని రహదారులు, నిర్మానుష్య హైవేలపై ఎదురుగా వాహనాలు లేనప్పుడు హై-బీమ్ లైట్లు ఉపయోగించాలి. ఎదురుగా వాహనం కనిపించిన వెంటనే లో-బీమ్కు మార్చాలని చెబుతున్నారు.
రైల్వే క్రాసింగ్ల వద్ద తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :
- పొగమంచు సమయంలో రైల్వే క్రాసింగ్ వద్ద మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
- ముఖ్యంగా గేటు లేని రైల్వే క్రాసింగ్ వద్ద వాహనాన్ని తప్పనిసరిగా ఆపాలి. రైళ్ల రాకపోకలను గమనించాలి.
- రైలు రావట్లేదని నిర్ధారించుకున్న తర్వాతే ముందుకెళ్లాలని చెబుతున్నారు. గేటు ఉన్నచోట మూసి ఉన్నప్పుడు, మూసుకునేటప్పుడు దాటేందుకు ప్రయత్నించడం చట్ట ప్రకారం నేరం.
- ఒకవేళ నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే మోటారు వాహనాల చట్టంలోని సెక్షన్ 177, 184 నిబంధనలతో పాటు రైల్వే చట్టం ప్రకారం తగిన చర్యలు ఉంటాయని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
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