పిడుగుపాటును ముందే పసిగట్టే "యాప్స్" - మీ ఫోన్లో ఉన్నాయా?
రోజురోజుకు పెరుగుతున్న పిడుగుపాటు మరణాలు - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 6, 2026 at 3:36 PM IST
Safety Guidelines in Lightning Strikes : వాతావరణంలో మార్పుల కారణంగా కాలంతో సంబంధం లేకుండా ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఆకాశం ఉరిమిందంటే ఏదో చోట పిడుగుకాటుకు గురై మృత్యువాత పడుతున్నారు. పిడుగు శబ్దానికి కొందరు ప్రాణాలొదులుతుండగా మరికొందరు దాని తీవ్రతకు బలవుతున్నారు. ఫలితంగా కొన్ని కుటుంబాల్లో తీవ్ర విషాదం నింపుతోంది. అంతేకాక పలు కుటుంబాలను రోడ్డు పాలు చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో ముందుగానే పిడుగుపాటుకు గురికాకుండా ఉండేందుకు సాంకేతికత అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనిద్వారా అపాయాన్ని ముందుగానే గుర్తించే వీలు కలుగుతుంది. అదేవిధంగా పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల వీటి నుంచి రక్షణ పొందొచ్చని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. మరి అవెంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
మేఘ్దూత్తో వర్ష సమాచారం :
భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ), ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెటీయోరాలజీ సంయుక్తంగా వర్షంపై ముందస్తు సమాచారం తెలిపేందుకు మేఘ్దూత్ యాప్ను రూపొందించాయి. దీన్ని ప్లేస్టోర్లోకి వెళ్లి మొబైల్ నంబర్, రాష్ట్రం, జిల్లా, తాలూకా, పంచాయతీ వివరాలను నమోదు చేయాలి. ఆ తర్వాత లాగిన్ అవ్వడం ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ యాప్ ద్వారా వర్ష సమాచారం, గాలి వేగం, గాలి దిశ, ఉష్ణోగ్రత, గాలిలో తేమశాతం తదితర వివరాలను ముందుగానే తెలుసుకోవచ్చు.
దామిని యాప్ హెచ్చరిస్తోంది :
వాతావరణానికి సంబంధించిన వివరాలు తెలుసుకునేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం దామిని పేరుతో యాప్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. దీన్ని ప్లేస్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. తెలుగు భాషతో పాటు పలు భాషల్లో ఉంటుంది. తర్వాత మనం ఉండే లోకేషన్ వివరాలు అందులో తెలపాల్సి ఉంటుంది. ఈ యాప్ పిడుగుపాటును ముందుగానే గుర్తించి అప్రమత్తం చేస్తుంది. తద్వారా సురక్షిత ప్రాంతాలకు చేరుకొని రక్షణ పొందేందుకు వీలుంటుంది.
రంగులు తెలిపే అర్థం :
- రెడ్ కలర్ : మీరు ఉన్న ప్రాంతంలో మరో ఏడు నిమిషాల్లో పిడుగు పడే అవకాశం ఉంటే ఈ యాప్లోని సర్కిల్ ఎరుపు రంగులోకి మారుతుందట.
- యెల్లో కలర్ : మీ ప్రాంతంలో మరో పది నుంచి పదిహేను నిమిషాల్లో పిడుగు పడే ఛాన్స్ ఉంటే ఈ సర్కిల్ పసుపు కలర్లోకి ఛేంజ్ అవుతుందట.
- బ్లూ కలర్ : అలాగే మీరూ ఉన్న చోట మరో పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఐదు నిమిషాల్లో పిడుగు పడే ఛాన్స్ ఉంటే ఈ సర్కిల్ బ్లూ కలర్లోకి మారుతుందట.
ఈ జాగ్రత్తలు అవసరం :
- మెరుపులు, ఉరుములు వచ్చే సమయాల్లో పొలాల్లో పనిచేస్తున్న అన్నదాతలు, కూలీలు, పశువుల కాపరులు, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఉండే వారు ముందుగానే సురక్షిత ప్రాంతాలకు చేరుకోవాలి.
- ఎత్తైన టవర్లు, విద్యుత్, టెలిఫోన్ స్తంభాలు, చెట్ల కిందకు వెళ్లకూడదు. ఇది చాలా ప్రమాదకరం. చెట్లు పిడుగును త్వరగా ఆకర్షిస్తాయి. నిటారు చెట్ల కిందకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఉండరాదు. ఇనుప గొడుగులు వేసుకుని బయటకు వెళ్లరాదు.
- సెల్ఫోన్, ఎఫ్ఎం రేడియో వంటి ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు ఉపయోగించరాదు.
- వర్షంతోపాటు ఉరుములు, మెరుపులు వస్తుంటే ఎత్తైన ప్రాంతాల్లో ఉంటే (పర్వతాలు, కొండల్లో) వెంటనే కిందకు దిగాలి.
- వ్యవసాయ క్షేత్రంలో లేదా నిర్మానుష్య ప్రాంతంలో ఉంటే భూమిపై బంతి ఆకారంలో కూర్చొని చెవులను గట్టిగా మూసుకోవాలి. భూమిపై నుంచి ఎంత ఎత్తు తగ్గితే అంత ప్రమాదం నుంచి రక్షణ పొందొచ్చు. పై నుంచి వచ్చే పిడుగు మొదట ఎత్తుగా ఉన్న వాటిని ఆకర్షించి వాటి ద్వారా విద్యుత్ భూమిలోకి ప్రసారమవుతుంది.
- పిడుగులు పడే సమయంలో సముహంలో ఉన్నట్లయితే ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి దూరం పాటించాలి.
- సరస్సులు, నదులు, చెరువులు, ఇతర నీటి వనరుల నుంచి వెంటనే బయటకు వచ్చి దూరంగా ఉండాలి.
- ఉరుములు, మెరుపులు, గాలివాన సమయంలో సైకిళ్లు, ద్విచక్ర వాహనాలు, కార్లు, ఇతర వాహనాలను నడపరాదు. అలాగే లోహపు వస్తువులను తాకరాదు.
- ఉరుముల సమయంలో ఇళ్లలో ఉన్నవారు కిటికీలు, తలుపులు మూసివేయాలి. ఇంట్లో కరెంట్తో నడిచే అన్ని వస్తువులనూ ఆఫ్ చేయాలి.
- మెరుపులు వచ్చేటప్పుడు ఇంటిలో ఒకే చోట అందరు కూర్చోరాదు. దూరం దూరంగా ఉంటే ప్రమాద తీవ్రతను తగ్గించవచ్చు.
- శరీరానికి కరెంటు షాక్ తగిలినట్లుగా అవ్వడం, వెంట్రుకలు నిటారుగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తే పిడుగు పడే అవకాశం ఉన్నట్లు గుర్తించాలి. వెంటనే నేలపై పడుకోవాలి. సమీపంలో ఇళ్లు ఉంటే వెంటనే అక్కడికి వెళ్లి రక్షణ పొందాలి.
