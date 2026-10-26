జంగిల్ సఫారీకి వెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు పాటించకపోతే మీ ప్రాణాలకే ప్రమాదం!
Safety Rules During Jungle Safari : అటవీ ప్రాంతాలకు వన్యప్రాణులను వీక్షించేందుకు పర్యాటకులు వెళ్తుంటారు. జంగిల్ సఫారీకి వెళ్లేవారు కొన్ని ముఖ్యమైన జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా పాటించాలి. లేదంటే ప్రాణాలకే ప్రమాదమని అంటున్నారు.
Published : October 26, 2026 at 10:45 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 10:58 PM IST
Safety Rules During Jungle Safari : అడవిలో పెద్దపులి కనిపిస్తే చాలు పర్యాటకుల ఉత్సాహానికి హద్దులుండవు. కెమెరాలు క్లిక్మనిపిస్తూ ఆ దృశ్యాలను బంధించేందుకు పోటీపడుతుంటారు. మరికొందరు వన్యప్రాణులను దగ్గరగా చూడాలనే ఆరాటంతో వాహనాలను ముందుకు పోనిస్తారు. ఇంకొందరు ఫొటోల కోసం వాహనాల నుంచి దిగేందుకు కూడా వెనుకాడరు. అయితే అడవిలో మనకు అద్భుతంగా కనిపించే దృశ్యం అక్కడి జంతువులకు అసహనాన్ని కలిగించవచ్చు. వాటి సహజ జీవనానికి ఆటంకం కలిగించడమే కాకుండా, మనుషుల ప్రాణాలకూ ముప్పు తెచ్చిపెట్టవచ్చు. అందుకే జంగిల్ సఫారీకి వెళ్లేవారు కొన్ని ముఖ్యమైన జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా పాటించాలి.
అడవి జూపార్క్ కాదు!
తెలంగాణలోని అమ్రాబాద్, కవ్వాల్ టైగర్ రిజర్వులు, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని శ్రీశైలం అటవీ ప్రాంతాలకు వన్యప్రాణులను వీక్షించేందుకు పర్యాటకులు వెళ్తుంటారు. అయితే అడవి జంతువులు మన వినోదం కోసం ఉన్నవి కావు. వాటి ప్రవర్తనను ముందుగా అంచనా వేయలేం. చిన్నపాటి నిర్లక్ష్యం కూడా ప్రమాదానికి దారితీయవచ్చు. కాబట్టి ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తూనే వన్యప్రాణులకు ఇబ్బంది కలగకుండా వ్యవహరించాలి.
దుస్తుల ఎంపికలో జాగ్రత్త
- సఫారీకి వెళ్లేటప్పుడు సౌకర్యవంతమైన దుస్తులు, టోపీ ధరించడం మంచిది.
- ఆలివ్ గ్రీన్, గోధుమ, లేత గోధుమ, బూడిద రంగు దుస్తులు అనుకూలంగా ఉంటాయి.
- ప్రకాశవంతమైన రంగులు, మెరిసే దుస్తులను వీలైనంతవరకు నివారించాలి.
- ఘాటైన సుగంధ ద్రవ్యాల వాడకాన్ని తగ్గించాలి.
- జంతువులను స్పష్టంగా చూడటానికి వాటి దగ్గరకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు.
- బైనాక్యులర్లను ఉపయోగిస్తే దూరం నుంచే వాటిని వీక్షించవచ్చు.
శబ్దం చేయొద్దు - వెంటపడొద్దు!
- అడవిలో కేకలు వేయడం, పాటలు పెట్టడం, జంతువుల అరుపులను అనుకరించడం వంటివి చేయకూడదు.
- నిశ్శబ్దంగా ఉంటే ప్రకృతి శబ్దాలను ఆస్వాదించవచ్చు.
- పెద్దపులి, ఎలుగుబంటి వంటి జంతువులు కనిపించినప్పుడు వాటిని వెంబడిస్తూ వాహనాన్ని వేగంగా నడపకూడదు. అలా చేయడం వల్ల అవి ఒత్తిడికి గురై దూకుడుగా స్పందించే ప్రమాదం ఉంది.
- గైడ్ సూచనలను పాటిస్తూ జంతువులకు వెళ్లేందుకు తగినంత స్థలం ఇవ్వాలి.
వాహనం దిగొద్దు - ఫ్లాష్ వాడొద్దు!
- అడవిలో ఏనుగు ప్రశాంతంగా కనిపించినా, భయపడినప్పుడు లేదా ముప్పు ఉందని భావించినప్పుడు వేగంగా దూసుకొచ్చే అవకాశం ఉంది.
- అనుమతి లేకుండా వాహనం దిగడం, జంతువుల దగ్గరకు నడుచుకుంటూ వెళ్లడం ప్రమాదకరం.
- ఫొటోల కోసం ప్రమాదకరమైన భంగిమల్లో నిలబడకూడదు.
- ఫ్లాష్ ఫొటోగ్రఫీని ఉపయోగించకూడదు.
- అటవీ సిబ్బంది సూచనలను తప్పనిసరిగా పాటించాలి.
ఆహారం పెట్టొద్దు - చెత్త వేయొద్దు!
- వన్యప్రాణులకు బిస్కెట్లు, పండ్లు లేదా ఇతర ఆహార పదార్థాలు ఇవ్వకూడదు.
- ఈలలు వేయడం, అరవడం, చేతులతో సైగలు చేయడం ద్వారా వాటి దృష్టిని ఆకర్షించకూడదు.
- మనుషుల నుంచి ఆహారం లభిస్తుందనే అలవాటు వాటి సహజ ప్రవర్తనను మార్చవచ్చు.
- సఫారీకి వెళ్లేటప్పుడు తాగునీరు, కెమెరా, బైనాక్యులర్లు వంటి అవసరమైన వస్తువులనే తీసుకెళ్లాలి.
- ప్లాస్టిక్ కవర్లు, ఆహార పొట్లాలు, ఇతర వ్యర్థాలను అడవిలో పడేయకూడదు.
- చెట్లపై పేర్లు చెక్కడం, రాళ్లపై రాతలు రాయడం వంటివి మానుకోవాలి.
ప్రకృతిని కాపాడటం మన బాధ్యత
- అడవి అందాలను ఆస్వాదించడం ఎంత ముఖ్యమో, వాటిని కాపాడటం కూడా అంతే ముఖ్యం.
- వన్యప్రాణులకు స్వేచ్ఛనిస్తూ, వాటి సహజ జీవనానికి ఆటంకం కలిగించకుండా వ్యవహరించాలి.
- బాధ్యతాయుతమైన పర్యాటకులుగా మారి అడవిని ఎలా చూశామో, అలాగే చెక్కుచెదరకుండా తిరిగి వదిలివెళ్లాలి.
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