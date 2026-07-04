బంగారం మెరుపు తగ్గకూడదంటే! - ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాలంటున్న నిపుణులు!
- బంగారు ఆభరణాలు మెరుపును కోల్పోతే వేసుకోవడానికి అంతగా బాగోవు - ఈ క్రమంలోనే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు వివరిస్తోన్న నిపుణులు!
Published : July 4, 2026 at 1:43 PM IST
Precautions to Maintain Gold Shine: భూమిపై అత్యంత విలువైన లోహం బంగారం. దీని కంటే విలువైన లోహాలు ఎన్ని ఉన్నా పసిడికి ఉన్న క్రేజ్ వేరు. ఇక ఇదంటే అందరికీ మక్కువే. ఫంక్షన్లు, శుభకార్యాలు, వివాహాల సమయంలో కచ్చితంగా ధరించాల్సిందే. అయితే ఎంత రేటు పెట్టి కొన్నా బంగారు ఆభరణాలు మెరుపును కోల్పోతే వేసుకోవడానికి అంతగా ఇంట్రస్ట్ చూపించరు. అందుకే వాటికి మళ్లీ పూర్వ వైభవం రావాలని డబ్బులు పోసి మెరుగుపెట్టిస్తుంటారు. అయితే బంగారం విషయంలో ముందే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే నాణ్యత తగ్గదని, బంగారం మెరుస్తుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
బంగారం మెరుపు ఎందుకు తగ్గుతుంది: సాధారణంగా 24 క్యారెట్ గోల్డ్ బ్లీచింగ్ పౌడర్తో కలిసినా ప్రతిచర్య జరగదని నిపుణులు అంటున్నారు. అయితే 22కే, 18క్యారెట్ వంటి ఆభరణాల్లో మాత్రం బంగారంతో పాటు రాగి, వెండి వంటి లోహాలు ఉంటాయని, దీంతో బ్లీచింగ్ పౌడర్లోని క్లోరిన్ వీటితో ప్రతిచర్య చేసి ఆభరణం రంగు మసకబారడం, మెరుపు తగ్గడం, మచ్చలు పడడం, లోహం బలహీనపడే అవకాశం ఉందంటున్నారు. ఒకవేళ పొరపాటున తగిలితే వెంటనే శుభ్రమైన నీటితో కడగాలని, మృదువైన గుడ్డతో తుడిచి పూర్తిగా ఆరబెట్టాలంటున్నారు. ఇక రంగుమారినా, మెరుపు తగ్గినా నమ్మకమైన బంగారు దుకాణంలో పాలిష్ చేయించాలంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే బాత్రూమ్ శుభ్రం చేసేటప్పుడు, బ్లీచింగ్ పౌడర్ లేదా క్లోరిన్ ఉన్న క్లీనర్లు వాడేటప్పుడు బంగారు ఆభరణాలు తీసేయడం మంచిదని సలహా ఇస్తున్నారు. ఇక పెర్ఫ్యూమ్స్, డియోడరెంట్, హెయిర్స్ప్రేలు, కాస్మొటిక్స్, శానిటైజర్ల వల్ల ఆభరాణలపై పొర ఏర్పడి కాంతి తగ్గడంతో పాటు మురికి పేరుకుపోయి మెరుపు తగ్గుతుందని అంటున్నారు.
ఈ వస్తువులను బంగారానికి దూరంగా ఉంచాలి: నార్మల్గా చాలా మంది ఒంటి మీద బంగారాన్ని ధరించి వివిధ రకాల వస్తువులను పట్టుకుంటుంటారు. అయితే కొన్ని వస్తువులను గోల్డ్కు దూరంగా ఉంచాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అవేంటంటే..
- బ్లీచింగ్ పౌడర్
- డిటర్జెంట్లు, వాషింగ్ పౌడర్లు
- టాయిలెట్ క్లీనర్లు
- యాసిడ్లు
- క్లోరిన్ కలిగిన నీరు (స్విమ్మింగ్ పూల్స్)
- పెర్ఫ్యూమ్
- హెయిర్ స్ప్రే
- డియోడరెంట్
- లోషన్లు, క్రీములు
- మేకప్ ఉత్పత్తులు
- ఇసుక, దుమ్ము ఎక్కువగా ఉండే ప్రదేశాలు
- అధిక వేడి లేదా మంట దగ్గర
ఎలా క్లీన్ చేయాలి: ఒకవేళ ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా బంగారు వస్తువులు మురికిగా మారితే ఇంట్లోనే సులభంగా క్లీన్ చేసుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకోసం ఒక గిన్నెలోకి గోరువెచ్చని నీరు, కొద్దిగా మృదువైన లిక్విడ్ సోప్ వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. అనంతరం ఆభరణాన్ని ఆ నీటిలో 10 నుంచి 15 నిమిషాలు ఉంచాలి. ఆ తర్వాత చాలా మెత్తని, మృదువైన బ్రష్తో నిధానంగా శుభ్రం చేసి ఫ్రెష్ వాటర్తో కడిగి మెత్తని వస్త్రంపై తడిపోయే వరకూ ఆరబెట్టి అనంతరం ధరించడం లేదా భద్రపరచడం చేస్తే సరిపోతుందని అంటున్నారు. అయితే ముత్యాలు, పచ్చలు, పగడాలు వంటి సున్నితమైన రాళ్లు ఉన్న ఆభరణాలను ఎక్కువసేపు నీటిలో నానబెట్టడం మంచిదికాదని హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఎలా భద్రపరచాలి: ఆభరణాలు శుభ్రం చేసిన తర్వాత వాటి మెరుపు తగ్గకుండా ఉండాలంటే భద్రపరిచే విషయంలో కూడా కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే పూర్తిగా ఆరిన ఆభరణాన్ని మెత్తని క్లాత్ లేదా స్పెషల్ జ్యువెలరీ పౌచ్లో ఉంచి తేమ తక్కువగా ఉన్న ప్రదేశంలో స్టోర్ చేసుకోవాలని వివరిస్తున్నారు. అయితే ఇలా దాచేముందు అన్నింటినీ కలిపి కాకుండా ప్రతి ఆభరణాన్ని విడివిడిగా భద్రపరచడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
ఏ సమయాల్లో ధరించకూడదు :
- ఇంటి పనులు చేసే సమయంలో, స్నానం లేదా ఈతకు వెళ్లేముందు బంగారు ఆభరణాల్ని తీసేయడం మంచిదని చెబుతున్నారు.
- అలాగే వ్యాయామం లేదా కష్టమైన శారీరక పనులు చేసేటప్పుడు ధరించకపోవడమే మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
- క్రీములు, లోషన్లు, మేకప్ వేసుకున్న వెంటనే ఆభరణాలను ధరించకపోవడమే మంచిదని వివరిస్తున్నారు.
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