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ఇల్లు కొనాలనుకుంటున్నారా? - "హౌజ్​ ఇన్​స్పెక్షన్" ముఖ్యం బిగిలు!

- ఇల్లు కొనుగోలు చేసిన కొన్ని నెలల తర్వాత బయటపడుతున్న లోపాలు! - అందుకే ముందుగానే ఇలా నాణ్యత చెక్​ చేసుకోవాలంటున్న నిపుణులు!

Precautions to Buy House or Flat
Precautions to Buy House or Flat (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 20, 2026 at 4:15 PM IST

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P recautions to Buy House or Flat: సొంతిల్లు ప్రతి ఒక్కరి కల. ఆ కలను నెరవేర్చుకునేందుకు అహర్నిషలూ కష్టపడుతుంటారు. అయితే, ఈ మధ్య కాలంలో దగ్గరుండి ఇల్లు కట్టించుకునే తీరిక లేక చాలా మంది కట్టిన ఇల్లులు లేదా ఫ్లాట్లను కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఇక కొత్త ఇల్లు లేదా ఫ్లాట్​లోకి అడుగు పెట్టగానే రంగురంగుల పెయింట్లు, తళతళలాడే ఇటాలియన్​ టైల్స్​ దర్శనమిస్తాయి. వాటిని చూసి చాలా మంది ఇల్లు బాగుందని హ్యాపీగా ఫీలవుతుంటారు. కానీ, నెలలు గడుస్తున్న కొద్దీ గోడలపై బీటలు, పైపులు లీకేజీలు, షార్ట్​ సర్క్యూట్ల సమస్యలతో అసలు రంగు బయట పడుతుంది. కోట్లు వెచ్చించి కొన్న ఆ కలల సౌధాలు నాసిరకం పనులతో కొద్ది నెలలకే సమస్యల వలయంలో చిక్కుకుంటున్నాయి. అందుకే ఇల్లు నచ్చిందా? అనే దానితోపాటు ఇల్లు నాణ్యమైనదేనా? అనేది కూడా నిర్దారించుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. దీనికోసం ప్రైవేట్​ ఏజెన్సీలతో హౌజ్​ ఇన్​స్పెక్షన్​ కూడా చేయించుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.

అధునాతన పరికరాలతో పరీక్షలు:

  • కొత్త అపార్ట్​మెంట్​లో ఫ్లాట్​ అయితే కొనుగోలుకు ముందు సాధారణ ఇన్​స్పెక్షన్​ సరిపోతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులో సివిల్​, వాటర్​ ప్రూఫింగ్​, ప్లంబింగ్​, ఎలక్ట్రికల్​, స్ట్రక్చరల్​ విభాగాలుగా చేసి ఇన్​స్పెక్టర్లు పరిశీలిస్తారని చెబుతున్నారు.
  • మాయిశ్చర్​ మీటర్లతో గోడల్లో చేరిన తడి శాతాన్ని కచ్చితంగా లెక్కగడతారని వివరిస్తున్నారు.
  • అల్ట్రాసోనిక్​, థర్మల్​ ఇమేజింగ్​ కెమెరాల సాయంతో గోడల వెనుక ఉన్న తేమ, పైపుల లీకేజీలను గుర్తిస్తారని వివరిస్తున్నారు.
  • ఎలక్ట్రికల్​ లైన్లలో అధిక వేడిని ఇన్ఫ్రారెడ్​ కిరణాలు గుర్తిస్తాయని చెబుతున్నారు.
  • బిల్డర్​ కాగితాల్లో చూపించిన విస్తీర్ణం, నిజంగా ఉన్న కార్పెట్​ ఏరియాకు మధ్య తేడాలను లేజర్​ మీటర్లతో పక్కాగా కొలిచి నిర్ధారిస్తారని చెబుతున్నారు.

అందుబాటులో ఎన్​డీటీ పరీక్షలు:

  • భవనం రీ-సేల్​లో తీసుకున్నప్పుడు, నిర్మాణ బలంపై అనుమానం ఉన్నప్పుడు, స్ట్రక్చరల్​ ఇంజినీర్​ సలహాతో పరీక్షలు చేయించవచ్చని వివరిస్తున్నారు. పాత ఇల్లు అయితే ఇంకా ఎంత కాలం మన్నుతుంది? స్ట్రక్చరల్​ బలం ఎంత అని నాన్​ డిస్ట్రక్టివ్​ టెస్టింగ్​(ఎన్​డీటీ) ద్వారా తెలుసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
  • రీ-బౌండ్​ హ్యామర్​ పరీక్ష ద్వారా కాంక్రీట్​ పిల్లర్లు, బీమ్​లు, స్లాబ్స్​, ఎంత బలంగా ఉన్నాయో గుర్తిస్తారని చెబుతున్నారు. ఒక చిన్న డిజిటల్​ స్ప్రింగ్​​ ఉన్న సుత్తితో కాంక్రీట్​ పిల్లర్​ను, బీమ్​కు ఆనించి ప్రెస్​ చేస్తారని, ఆ హ్యామర్​ వెనక్కి తన్నే ఫోర్స్​ను బట్టి కాంక్రీట్​ ఎంత గట్టిగా ఉందో తక్షణమే స్క్రీన్​పై తెలిసిపోతుందని చెబుతున్నారు.
  • అయస్కాంతం సూత్రం ఆధారంగా మీటర్​ లేదా రీబార్​ లొకేటర్​ టెస్ట్​ చేస్తారంటున్నారు. ఈ పరీక్ష ద్వారా లోపల వాడిన ఐరన్​ రాడ్​ల మందం ఎంత? ఐరన్​ రాడ్లపై కాంక్రీట్​ పొర ఎంత మందంతో వేశారు? అనే విషయాలు స్కాన్​ చేస్తారని చెబుతున్నారు.
  • కార్బోనేషన్​ లేదా క్లోరైడ్​ పరీక్షలతో పాత ఇళ్లల్లో వాతావరణ కాలుష్యం వల్ల లోపల ఉన్న ఐరన్​ రాడ్లకు తుప్పును గుర్తిస్తారని వివరిస్తున్నారు.
  • అల్ట్రాసోనిక్​ పల్స్​ వెలాసిటీ టెస్ట్​ ద్వారా కాంక్రీట్​ గోడ, పిల్లర్​ ద్వారా అధిక పౌనఃపున్యం గల ధ్వని తరంగాలను పంపిస్తారంటున్నారు. ఆ ధ్వని తరంగాలు ఒకవైపు నుంచి మరోవైపు ఎంత వేగంగా ప్రయాణించాయో లెక్కిస్తారని, లోపల ఖాళీలు, బీటలు, పగుళ్లు ఉంటే తరంగాల వేగం తగ్గుతుందని చెబుతున్నారు.

సొంతంగా కట్టుకుంటుంటే ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి:

పునాది నుంచే వాటర్​ ప్రూఫింగ్​: భవనం పునాది, బేస్​మెంట్​ స్థాయి నుంచే నాణ్యమైన వాటర్​ ప్రూఫింగ్​ కెమికల్స్​ వాడాలని చెబుతున్నారు.

నాణ్యమైన ప్లంబింగ్​ మెటీరియల్​: ఫిట్టింగ్స్​ విషయంలో రాజీపడకూడదని వివరిస్తున్నారు. ఐఎస్​ఐ మార్క్​ ఉన్న బ్రాండెడ్​ పైపులను మాత్రమే ఉపయోగించాలని సూచిస్తున్నారు.

టైల్స్​ గ్రౌటింగ్​: బాత్​రూమ్​లు, వంటగదిలో టైల్స్​ మధ్య, ఖాళీలను పూడ్చడానికి సాధారణ వైట్​ సిమెంట్​ కాకుండా ఎపోక్సీ గ్రౌట్​ వాడాలంటున్నారు. ఇది నీటిని కిందికి వెళ్లనివ్వదు, నానీ ట్రాప్​, పి-ట్రాప్​ జాయింట్లు పక్కాగా, ఉండేలా చూసుకోవాలంటున్నారు. పాలిమర్​ సిమెంట్​ కోటింగ్స్​ వేస్తే చాలా ఊరట ఉంటుందని అంటున్నారు.

స్లాబ్​ కాస్టింగ్​ పర్యవేక్షణ: కాంక్రీట్​ మిక్స్​లో వాటర్​ ప్రూఫింగ్​ సమ్మేళనాలను కలపాలంటున్నారు. స్లాబ్​ వేసేటప్పుడు ఎక్కడా ఖాళీలు రాకుండా వైబ్రేటర్లను సరిగ్గా వాడాలంటున్నారు.

హోమ్​ ఇన్​స్పెక్షన్​ తర్వాత:

తీవత్రను తెలియజేసే డిజిటల్​ రిపోర్టు: తనిఖీ ముగిసిన రెండు, మూడు రోజుల్లో ఏజెన్సీ పూర్తి డిజిటల్​ రిపోర్ట్​ను అందిస్తారంటున్నారు. లోపం ఉన్న ప్రతి చోట హై రిజల్యూషన్​ ఫొటోలు, థర్మల్​ ఇమేజ్​ స్క్రీన్​షాట్​లను నివేదికలో జత చేస్తారంటున్నారు. తీవ్రతను బట్టి క్రిటికల్​, మేజర్​, మైనర్​గా విభజించి, దేనికి తక్షణ మరమ్మత్తులు కావాలో స్పష్టం చేస్తారు. హోమ్​ ఇన్​స్పెక్షన్​లో గుర్తించిన లోపాలను బిల్డర్​తోనే సరిచేయించుకోవచ్చని వివరిస్తున్నారు.

ఏజెన్సీలు తీసుకుంటున్న ఫీజులు ఇలా: సాధారణంగా హోమ్​ ఇన్​స్పెక్షన్​ ఫీజు అనేది తనిఖీలు, ఫ్లాటు సైజు, ఏజెన్సీని బట్టి మారుతుందంటున్నారు. కేవలం లీకేజీలు, ఎలక్ట్రికల్​ చెకింగ్​ మాత్రమే కావాలంటే రు.5వేల నుంచి ప్రారంభమవుతుందని వివరిస్తున్నారు.

మల్టీస్టేజ్​ ఇన్​స్పెక్షన్​లకూ పెరుగుతున్న డిమాండ్​: ఇల్లు పూర్తయ్యాక కంటే పునాది నుంచే దశల వారీగా నిర్మాణాన్ని తనిఖీ చేయడాన్నే మల్టీ స్టేజ్​ ఇన్​స్పెక్షన్​ అంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎక్కడో ఉండి, స్థానికంగా ఫ్లాట్​ కొనుగోలుచేస్తే బిల్డర్​ ఎలా కడుతున్నారన్నది తెలియదు కనుక మల్టీ స్టేజ్​ ఇన్​స్పెక్షన్​కు ఏజెన్సీలను సంప్రదిస్తున్నారని, ప్రతి వారం రెండు సార్లు తనిఖీలు చేసి రిపోర్టు విదేశాల్లో ఉన్న క్లయింట్స్​కు పంపుతారని పేర్కొంటున్నారు.

"రెరా చట్టం ప్రకారం ఐదేళ్లలోపు ఏ డ్యామేజీ అయినా, ఉచితంగా బిల్డర్ చేసి ఇవ్వాలి. హోం ఇన్స్పెక్షన్​పై అవగాహన ఉంటే లోపాలను గుర్తించి బిల్డర్​తో చేయించుకోవచ్చు. సీనియర్ ఇంజనీర్ల బృందంతో జర్మన్ టూల్స్ ఉపయోగించి అన్ని తనిఖీలు చేస్తాం. కొత్త ఇళ్లు తీసుకునేవారు ఎక్కువ మంది ఈ సర్వీసు ఉపయోగించుకుంటున్నారు. అయితే పాత ఇళ్లు తీసుకునేవారు నాణ్యత తనిఖీ చేయకుండా రూ.లక్షల్లో ఇంటీరియర్స్​కు ఖర్చు పెట్టి కొద్ది రోజులకే దెబ్బతిని బాధపడుతున్నారు" -బి శ్రావణి, ఏ 31 ఏజెన్సీ నిర్వాహకురాలు, విశాఖపట్నం.

లీకేజీలను అరికట్టే అధునాతన పద్ధతులు: గోడలు పగలగొట్టాల్సిన అవసరం లేకుండానే లీకేజీలను అరికట్టే పద్ధతులు అందుబాటులోకి వచ్చాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

  • థర్మల్ ఇమేజింగ్ టెక్నాలజీ: గోడ లోపల ఎక్కడ నీరు లీక్ అవుతుందో కచ్చితంగా తెలుసుకోవడానికి ఈ కెమెరాలను వాడుతున్నారని, దీనివల్ల గోడ మొత్తం పగలగొట్టకుండా, లీకేజీ ఉన్న పాయింట్​ను మాత్రమే గుర్తించి రిపేర్ చేయవచ్చంటున్నారు.
  • పీయూ ఇంజక్షన్: ఇది ప్రస్తుతం అత్యంత ప్రాచుర్యంలో ఉన్న పద్ధతి అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గోడలు లేదా స్లాబ్లో ఎక్కడైతే పగుళ్లు ఉన్నాయో అక్కడ చిన్న రంధ్రం చేసి, ఈ పీయూ కెమికల్​ను యంత్రం ద్వారా లోపలికి పంపుతారంటున్నారు. అది లోపలికి వెళ్లాక నీటితో ప్రతిస్పందించి ఫోమ్​లా విస్తరించి పగుళ్లన్నింటినీ మూసేస్తుందంటున్నారు.
  • నానో టెక్నాలజీ వాటర్ ప్రూఫింగ్: ఇది ఒక పారదర్శకమైన కోటింగ్ అంటున్నారు నిపుణులు. టెర్రస్ లేదా బాత్రూమ్ టైల్స్ పైన దీన్ని స్ప్రే చేయడం వల్ల అది కంటికి కనిపించని పొరలా ఏర్పడి నీటిని లోపలికి వెళ్లనివ్వదంటున్నారు.
  • లిక్విడ్ రబ్బర్ మెంబ్రేన్: స్లాబ్/గోడల పగుళ్లపై ఈ లిక్విడ్ రబ్బర్​ను పెయింట్ వేస్తారని, ఇది ఆరాక రబ్బర్ పొరలా మారి, ఎండకు గోడలు వ్యాకోచించినా పగుళ్లు రాకుండా అడ్డుకుంటుందని వివరిస్తున్నారు.

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