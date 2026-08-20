ఇల్లు కొనాలనుకుంటున్నారా? - "హౌజ్ ఇన్స్పెక్షన్" ముఖ్యం బిగిలు!
- ఇల్లు కొనుగోలు చేసిన కొన్ని నెలల తర్వాత బయటపడుతున్న లోపాలు! - అందుకే ముందుగానే ఇలా నాణ్యత చెక్ చేసుకోవాలంటున్న నిపుణులు!
Published : August 20, 2026 at 4:15 PM IST
P recautions to Buy House or Flat: సొంతిల్లు ప్రతి ఒక్కరి కల. ఆ కలను నెరవేర్చుకునేందుకు అహర్నిషలూ కష్టపడుతుంటారు. అయితే, ఈ మధ్య కాలంలో దగ్గరుండి ఇల్లు కట్టించుకునే తీరిక లేక చాలా మంది కట్టిన ఇల్లులు లేదా ఫ్లాట్లను కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఇక కొత్త ఇల్లు లేదా ఫ్లాట్లోకి అడుగు పెట్టగానే రంగురంగుల పెయింట్లు, తళతళలాడే ఇటాలియన్ టైల్స్ దర్శనమిస్తాయి. వాటిని చూసి చాలా మంది ఇల్లు బాగుందని హ్యాపీగా ఫీలవుతుంటారు. కానీ, నెలలు గడుస్తున్న కొద్దీ గోడలపై బీటలు, పైపులు లీకేజీలు, షార్ట్ సర్క్యూట్ల సమస్యలతో అసలు రంగు బయట పడుతుంది. కోట్లు వెచ్చించి కొన్న ఆ కలల సౌధాలు నాసిరకం పనులతో కొద్ది నెలలకే సమస్యల వలయంలో చిక్కుకుంటున్నాయి. అందుకే ఇల్లు నచ్చిందా? అనే దానితోపాటు ఇల్లు నాణ్యమైనదేనా? అనేది కూడా నిర్దారించుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. దీనికోసం ప్రైవేట్ ఏజెన్సీలతో హౌజ్ ఇన్స్పెక్షన్ కూడా చేయించుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.
అధునాతన పరికరాలతో పరీక్షలు:
- కొత్త అపార్ట్మెంట్లో ఫ్లాట్ అయితే కొనుగోలుకు ముందు సాధారణ ఇన్స్పెక్షన్ సరిపోతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులో సివిల్, వాటర్ ప్రూఫింగ్, ప్లంబింగ్, ఎలక్ట్రికల్, స్ట్రక్చరల్ విభాగాలుగా చేసి ఇన్స్పెక్టర్లు పరిశీలిస్తారని చెబుతున్నారు.
- మాయిశ్చర్ మీటర్లతో గోడల్లో చేరిన తడి శాతాన్ని కచ్చితంగా లెక్కగడతారని వివరిస్తున్నారు.
- అల్ట్రాసోనిక్, థర్మల్ ఇమేజింగ్ కెమెరాల సాయంతో గోడల వెనుక ఉన్న తేమ, పైపుల లీకేజీలను గుర్తిస్తారని వివరిస్తున్నారు.
- ఎలక్ట్రికల్ లైన్లలో అధిక వేడిని ఇన్ఫ్రారెడ్ కిరణాలు గుర్తిస్తాయని చెబుతున్నారు.
- బిల్డర్ కాగితాల్లో చూపించిన విస్తీర్ణం, నిజంగా ఉన్న కార్పెట్ ఏరియాకు మధ్య తేడాలను లేజర్ మీటర్లతో పక్కాగా కొలిచి నిర్ధారిస్తారని చెబుతున్నారు.
అందుబాటులో ఎన్డీటీ పరీక్షలు:
- భవనం రీ-సేల్లో తీసుకున్నప్పుడు, నిర్మాణ బలంపై అనుమానం ఉన్నప్పుడు, స్ట్రక్చరల్ ఇంజినీర్ సలహాతో పరీక్షలు చేయించవచ్చని వివరిస్తున్నారు. పాత ఇల్లు అయితే ఇంకా ఎంత కాలం మన్నుతుంది? స్ట్రక్చరల్ బలం ఎంత అని నాన్ డిస్ట్రక్టివ్ టెస్టింగ్(ఎన్డీటీ) ద్వారా తెలుసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
- రీ-బౌండ్ హ్యామర్ పరీక్ష ద్వారా కాంక్రీట్ పిల్లర్లు, బీమ్లు, స్లాబ్స్, ఎంత బలంగా ఉన్నాయో గుర్తిస్తారని చెబుతున్నారు. ఒక చిన్న డిజిటల్ స్ప్రింగ్ ఉన్న సుత్తితో కాంక్రీట్ పిల్లర్ను, బీమ్కు ఆనించి ప్రెస్ చేస్తారని, ఆ హ్యామర్ వెనక్కి తన్నే ఫోర్స్ను బట్టి కాంక్రీట్ ఎంత గట్టిగా ఉందో తక్షణమే స్క్రీన్పై తెలిసిపోతుందని చెబుతున్నారు.
- అయస్కాంతం సూత్రం ఆధారంగా మీటర్ లేదా రీబార్ లొకేటర్ టెస్ట్ చేస్తారంటున్నారు. ఈ పరీక్ష ద్వారా లోపల వాడిన ఐరన్ రాడ్ల మందం ఎంత? ఐరన్ రాడ్లపై కాంక్రీట్ పొర ఎంత మందంతో వేశారు? అనే విషయాలు స్కాన్ చేస్తారని చెబుతున్నారు.
- కార్బోనేషన్ లేదా క్లోరైడ్ పరీక్షలతో పాత ఇళ్లల్లో వాతావరణ కాలుష్యం వల్ల లోపల ఉన్న ఐరన్ రాడ్లకు తుప్పును గుర్తిస్తారని వివరిస్తున్నారు.
- అల్ట్రాసోనిక్ పల్స్ వెలాసిటీ టెస్ట్ ద్వారా కాంక్రీట్ గోడ, పిల్లర్ ద్వారా అధిక పౌనఃపున్యం గల ధ్వని తరంగాలను పంపిస్తారంటున్నారు. ఆ ధ్వని తరంగాలు ఒకవైపు నుంచి మరోవైపు ఎంత వేగంగా ప్రయాణించాయో లెక్కిస్తారని, లోపల ఖాళీలు, బీటలు, పగుళ్లు ఉంటే తరంగాల వేగం తగ్గుతుందని చెబుతున్నారు.
సొంతంగా కట్టుకుంటుంటే ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి:
పునాది నుంచే వాటర్ ప్రూఫింగ్: భవనం పునాది, బేస్మెంట్ స్థాయి నుంచే నాణ్యమైన వాటర్ ప్రూఫింగ్ కెమికల్స్ వాడాలని చెబుతున్నారు.
నాణ్యమైన ప్లంబింగ్ మెటీరియల్: ఫిట్టింగ్స్ విషయంలో రాజీపడకూడదని వివరిస్తున్నారు. ఐఎస్ఐ మార్క్ ఉన్న బ్రాండెడ్ పైపులను మాత్రమే ఉపయోగించాలని సూచిస్తున్నారు.
టైల్స్ గ్రౌటింగ్: బాత్రూమ్లు, వంటగదిలో టైల్స్ మధ్య, ఖాళీలను పూడ్చడానికి సాధారణ వైట్ సిమెంట్ కాకుండా ఎపోక్సీ గ్రౌట్ వాడాలంటున్నారు. ఇది నీటిని కిందికి వెళ్లనివ్వదు, నానీ ట్రాప్, పి-ట్రాప్ జాయింట్లు పక్కాగా, ఉండేలా చూసుకోవాలంటున్నారు. పాలిమర్ సిమెంట్ కోటింగ్స్ వేస్తే చాలా ఊరట ఉంటుందని అంటున్నారు.
స్లాబ్ కాస్టింగ్ పర్యవేక్షణ: కాంక్రీట్ మిక్స్లో వాటర్ ప్రూఫింగ్ సమ్మేళనాలను కలపాలంటున్నారు. స్లాబ్ వేసేటప్పుడు ఎక్కడా ఖాళీలు రాకుండా వైబ్రేటర్లను సరిగ్గా వాడాలంటున్నారు.
హోమ్ ఇన్స్పెక్షన్ తర్వాత:
తీవత్రను తెలియజేసే డిజిటల్ రిపోర్టు: తనిఖీ ముగిసిన రెండు, మూడు రోజుల్లో ఏజెన్సీ పూర్తి డిజిటల్ రిపోర్ట్ను అందిస్తారంటున్నారు. లోపం ఉన్న ప్రతి చోట హై రిజల్యూషన్ ఫొటోలు, థర్మల్ ఇమేజ్ స్క్రీన్షాట్లను నివేదికలో జత చేస్తారంటున్నారు. తీవ్రతను బట్టి క్రిటికల్, మేజర్, మైనర్గా విభజించి, దేనికి తక్షణ మరమ్మత్తులు కావాలో స్పష్టం చేస్తారు. హోమ్ ఇన్స్పెక్షన్లో గుర్తించిన లోపాలను బిల్డర్తోనే సరిచేయించుకోవచ్చని వివరిస్తున్నారు.
ఏజెన్సీలు తీసుకుంటున్న ఫీజులు ఇలా: సాధారణంగా హోమ్ ఇన్స్పెక్షన్ ఫీజు అనేది తనిఖీలు, ఫ్లాటు సైజు, ఏజెన్సీని బట్టి మారుతుందంటున్నారు. కేవలం లీకేజీలు, ఎలక్ట్రికల్ చెకింగ్ మాత్రమే కావాలంటే రు.5వేల నుంచి ప్రారంభమవుతుందని వివరిస్తున్నారు.
మల్టీస్టేజ్ ఇన్స్పెక్షన్లకూ పెరుగుతున్న డిమాండ్: ఇల్లు పూర్తయ్యాక కంటే పునాది నుంచే దశల వారీగా నిర్మాణాన్ని తనిఖీ చేయడాన్నే మల్టీ స్టేజ్ ఇన్స్పెక్షన్ అంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎక్కడో ఉండి, స్థానికంగా ఫ్లాట్ కొనుగోలుచేస్తే బిల్డర్ ఎలా కడుతున్నారన్నది తెలియదు కనుక మల్టీ స్టేజ్ ఇన్స్పెక్షన్కు ఏజెన్సీలను సంప్రదిస్తున్నారని, ప్రతి వారం రెండు సార్లు తనిఖీలు చేసి రిపోర్టు విదేశాల్లో ఉన్న క్లయింట్స్కు పంపుతారని పేర్కొంటున్నారు.
"రెరా చట్టం ప్రకారం ఐదేళ్లలోపు ఏ డ్యామేజీ అయినా, ఉచితంగా బిల్డర్ చేసి ఇవ్వాలి. హోం ఇన్స్పెక్షన్పై అవగాహన ఉంటే లోపాలను గుర్తించి బిల్డర్తో చేయించుకోవచ్చు. సీనియర్ ఇంజనీర్ల బృందంతో జర్మన్ టూల్స్ ఉపయోగించి అన్ని తనిఖీలు చేస్తాం. కొత్త ఇళ్లు తీసుకునేవారు ఎక్కువ మంది ఈ సర్వీసు ఉపయోగించుకుంటున్నారు. అయితే పాత ఇళ్లు తీసుకునేవారు నాణ్యత తనిఖీ చేయకుండా రూ.లక్షల్లో ఇంటీరియర్స్కు ఖర్చు పెట్టి కొద్ది రోజులకే దెబ్బతిని బాధపడుతున్నారు" -బి శ్రావణి, ఏ 31 ఏజెన్సీ నిర్వాహకురాలు, విశాఖపట్నం.
లీకేజీలను అరికట్టే అధునాతన పద్ధతులు: గోడలు పగలగొట్టాల్సిన అవసరం లేకుండానే లీకేజీలను అరికట్టే పద్ధతులు అందుబాటులోకి వచ్చాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
- థర్మల్ ఇమేజింగ్ టెక్నాలజీ: గోడ లోపల ఎక్కడ నీరు లీక్ అవుతుందో కచ్చితంగా తెలుసుకోవడానికి ఈ కెమెరాలను వాడుతున్నారని, దీనివల్ల గోడ మొత్తం పగలగొట్టకుండా, లీకేజీ ఉన్న పాయింట్ను మాత్రమే గుర్తించి రిపేర్ చేయవచ్చంటున్నారు.
- పీయూ ఇంజక్షన్: ఇది ప్రస్తుతం అత్యంత ప్రాచుర్యంలో ఉన్న పద్ధతి అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గోడలు లేదా స్లాబ్లో ఎక్కడైతే పగుళ్లు ఉన్నాయో అక్కడ చిన్న రంధ్రం చేసి, ఈ పీయూ కెమికల్ను యంత్రం ద్వారా లోపలికి పంపుతారంటున్నారు. అది లోపలికి వెళ్లాక నీటితో ప్రతిస్పందించి ఫోమ్లా విస్తరించి పగుళ్లన్నింటినీ మూసేస్తుందంటున్నారు.
- నానో టెక్నాలజీ వాటర్ ప్రూఫింగ్: ఇది ఒక పారదర్శకమైన కోటింగ్ అంటున్నారు నిపుణులు. టెర్రస్ లేదా బాత్రూమ్ టైల్స్ పైన దీన్ని స్ప్రే చేయడం వల్ల అది కంటికి కనిపించని పొరలా ఏర్పడి నీటిని లోపలికి వెళ్లనివ్వదంటున్నారు.
- లిక్విడ్ రబ్బర్ మెంబ్రేన్: స్లాబ్/గోడల పగుళ్లపై ఈ లిక్విడ్ రబ్బర్ను పెయింట్ వేస్తారని, ఇది ఆరాక రబ్బర్ పొరలా మారి, ఎండకు గోడలు వ్యాకోచించినా పగుళ్లు రాకుండా అడ్డుకుంటుందని వివరిస్తున్నారు.
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