దోమ కాటు కంటే 'మస్కిటో కాయిల్స్' డేంజరా? - ఆ పొగ వెనుక 'నిజం' తెలిస్తే మళ్లీ వాడరు!
Mosquito Repellent Coils : తలుపులు మూసి దోమల కాయిల్స్ వెలిగిస్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే ఆరోగ్యానికే ప్రమాదకరమంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 5:55 PM IST
కాలమేదైనా జనాల్ని ఎక్కువగా ఇబ్బంది పెట్టే సమస్యల్లో 'దోమల బెడద' ఒకటి. కాస్త గట్టిగా గాలొస్తేనే కొట్టుకుపోయే దోమలు, తేడా వస్తే డెంగ్యూ, మలేరియా, చికెన్ గున్యా రూపంలో మనుషుల ప్రాణాలనే తీసేస్తుంటాయి. ఈ క్రమంలోనే వీటి బారి నుంచి తప్పించుకునేందుకు రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. అందులో భాగంగానే ఎక్కువ మంది దోమలను తరిమికొట్టేందుకు మస్కిటో కాయిల్స్(దోమల నివారణ చుట్టలు) వినియోగిస్తుంటారు. ఇవి ధరకు లభించడంతో చాలా మంది వీటినే యూజ్ చేస్తుంటారు. అయితే, దోమల కాయిల్స్ వాడేటప్పుడు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే ఆరోగ్యానికే ప్రమాదమని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా తలుపులు, కిటికీలు మూసేసి గదిలో వీటిని వెలిగిస్తే మాత్రం ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకున్నట్లే అని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇంతకీ, ఈ దోమల కాయిల్స్ ఎందుకు ప్రమాదకరం? ఇవి వాడేటప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
దోమల నివారణకు సాయంత్రం లేదా రాత్రి వేళల్లో చాలా మంది తలుపులు, కిటికీలు మూసి మస్కిటో కాయిల్స్ వెలిగిస్తుంటారు. వీటిని కాల్చడం ద్వారా వచ్చే పొగ అత్యంత ప్రమాదకరమని, దీర్ఘకాలం ఇవి వినియోగిస్తే ప్రాణాలకే ముప్పు అని హెచ్చరిస్తున్నారు నిపుణులు. గాలి ప్రసరణ సక్రమంగా లేకుంటే, ఊపిరితిత్తులపై ప్రభావం చూపడమే కాకుండా తీవ్ర అనారోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తుందని సూచిస్తున్నారు. ఇటీవల జరిపిన పలు పరిశోధనల్లోనూ మస్కిటో కాయిల్స్ పొగకు సంబంధించి ఆసక్తికరమైన విషయాలు వెల్లడి అయ్యాయి.
- మూసిఉన్న రూమ్లో రాత్రి మొత్తం మస్కిటో కాయిల్ వెలిగిస్తే, అది దాదాపు వంద సిగరెట్లను కాల్చడం ద్వారా వచ్చే పొగతో సమానం. దోమల కాయిల్ మండినప్పుడు వెలువడే పొగలో అలెత్రిన్, ప్రాలెత్రిన్, బెంజీన్, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ లాంటి ప్రమాదకరమైన రసాయనాలు, సూక్ష్మ ధూళి కణాలు (పీఎం 2.5) ఉంటాయంటున్నారు ఆరోగ్య నిపుణులు. అంతేకాకుండా, ఫార్మాల్డిహైడ్ వంటి క్యాన్సర్ కారకం విడుదలవుతుందని చెబుతున్నారు. ఇవన్నీ గదిలోనే పేరుకుపోయి పీల్చే గాలి ద్వారా నేరుగా శరీరంలోకి ప్రవేశించి, వివిధ ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తాయంటున్నారు.
- వారంలో 5 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రోజులు దోమల కాయిల్స్ ఉపయోగించే వారిలో శ్వాసకోశ సంబంధిత సమస్యలు ఎక్కువగా ఉంటాయని తమిళనాడు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చేసిన అధ్యయనంలో తేలింది.
- మస్కిటో కాయిల్స్ నుంచి వెలువడే పొగతో ఊపిరితిత్తుల సహజ రక్షణ వ్యవస్థ దెబ్బతిని, దీర్ఘకాలిక అనారోగ్యానికి దారితీసే ప్రమాదం ఉందని తెలియజేస్తున్నారు నిపుణులు. వీటిలో సువాసన వచ్చేందుకు వాడే సీసం, నికెల్, క్రోమియం వంటి రసాయనాలు ఊపిరితిత్తులకు హానికరం అని సూచిస్తున్నారు.
- 2019లో ఆగ్రాకు చెందిన బి.ఆర్.అంబేద్కర్ విశ్వవిద్యాలయం మూసిఉన్న రూమ్లో మస్కిటో కాయిల్స్ కాల్చడం దీర్ఘకాలంలో శ్వాసకోశ సంబంధిత వ్యాధులు, చర్మ వ్యాధులకు కారణమవుతాయని నిర్ధారించింది.
- ఒక మస్కిటో కాయిల్ నుంచి వచ్చే పొగ దాదాపు 75 నుంచి 100 సిగరెట్లు కాల్చడం ద్వారా వచ్చే పొగతో సమానం అని తమిళనాడు, కర్ణాటకకు చెందిన ఛాతీ వైద్య నిపుణుల అధ్యయనం వెల్లడించింది.
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ఆరోగ్యంపై ప్రభావాలు :
శ్వాసకోశ సమస్యలు :
దోమల కాయిల్స్ నుంచి వచ్చే పొగ ముక్కు, గొంతు, శ్వాసనాళాల లోపలి పొరలపై ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది. దానివల్ల దగ్గు, గొంతువాపు, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది వంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయంటున్నారు నిపుణులు.
ఆస్తమా మరింత తీవ్రం :
ఆస్తమా లేదా ఇతర శ్వాసకోశ సంబంధ వ్యాధులు ఉన్నవారికి ఈ పొగ అత్యంత ప్రమాదకరమంటున్నారు. ఇది ఆస్తమా తీవ్రతను మరింత పెంచుతుందని చెబుతున్నారు. పిల్లల్లో రాత్రిళ్లు దగ్గు రావడం, శ్వాస సమస్యలు పెరగడానికి మస్కిటో కాయిల్స్ పొగ కూడా ఒక కారణంగా చెప్పుకోవచ్చంటున్నారు.
కార్బన్ మోనాక్సైడ్తో ప్రమాదకరం :
మూసిఉన్న గదిలో దోమల కాయిల్స్ వెలిగించడం ద్వారా గాలిలో ఆక్సిజన్ శాతం తగ్గి కార్బన్ మోనాక్సైడ్ పెరుగుతుందంటున్నారు. ఇది రక్తంలోని హిమోగ్లోబిన్తో కలిసి ఆక్సిజన్ సరఫరాను తగ్గిస్తుంది. దానివల్ల తలనొప్పి, వికారం, అలసట వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. రక్తంలో దీని మోతాదు ఎక్కువైతే ప్రాణాంతకం కూడా కావచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఇతర సమస్యలు :
కళ్లలో మంట, కళ్ల నుంచి నీరు కారడం, ముక్కు కారడం వంటి అలర్జీ సమస్యలు వస్తాయని చెబుతున్నారు. అందుకే, తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో దోమల నివారణకు మస్కిటో కాయిల్స్ వాడేవారు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు.
ఇలా చేయండి :
- గదిలో తలుపులు, కిటికీలు క్లోజ్ చేసి మస్కిటో కాయిల్స్ లేదా స్ప్రేలను వినియోగించకూడదంటున్నారు నిపుణులు.
- ఒకవేళ దోమల కాయిల్స్ ఉపయోగించాల్సి వస్తే గదిలోకి గాలి ప్రసరణ సక్రమంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- అలాగే, కనీసం 2 నుంచి 4 మీటర్ల దూరంలో కాయిల్ ఉండేలా చూసుకోవాలంటున్నారు.
- దోమలు రాకుండా కిటికీలు, తలుపులకు దోమల జాలీలు అమర్చుకోవాలి, దోమతెరలను ఉపయోగించడం చేయాలి.
- మస్కిటో కాయిల్స్కు బదులుగా సురక్షితమైన దోమల నివారణ లోషన్లు, ఎలక్ట్రిక్ పరికరాలు వాడడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
- ఊపిరితిత్తుల బలహీనత, ఊపిరితిత్తుల సంబంధిత సమస్యలతో ఇబ్బందిపడేవారు, గర్భిణులు, చిన్న పిల్లలు వీటి పొగకు దూరంగా ఉండటమే మంచిదంటున్నారు నిపుణులు.
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