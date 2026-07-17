'కుక్క'ను పెంచుకోవాలనుకుంటున్నారా? - ఏ బ్రీడ్ ఎంచుకోవాలి, ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?
ఇంట్లో పిల్లులతో జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందే - పక్షులు, తాబేళ్ల విషయంలో ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 1:12 PM IST
PETS CARING : ప్రస్తుత జీవన శైలిలో పెంపుడు జంతువుల పెంపకం ఒక భాగమైపోయింది. వాటితో ఆనందం, ఆరోగ్యం కలుగుతుందని కొందరు భావిస్తారు. ఇంకొందరు ఇంటికి రక్షణగా, తోడు కోసం ఉంచుకుంటారు. వీటిలో శునకాలు, పిల్లులు, కుందేళ్లు, వివిధ రకాల పక్షులు, తాబేళ్లు ఉంటున్నాయి. వాటి పెంపకంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు మీకోసం.
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శునకాలు
- శునకాల విషయంలో మన ఇల్లు, ఆర్థిక స్థితి ఆధారంగా పెద్ద బ్రీడ్, మిడిల్, స్మాల్ ఏ జాతనేది ఎంచుకోవాలి.
- ఇంట్లో ఎవరైనా ఆస్తమా, అలర్జీ పేషెంట్లు ఉంటే బొచ్చున్నవి పెంచకపోవడం మేలు. జుత్తు లేని వాటికైతే గ్రూమింగ్ పనుండదు. జూలున్నవాటికి పది రోజులకు ఒకసారైనా గ్రూమింగ్ చేయాలి.
- ఇంట్లో పెట్స్కు కలిపిగానీ, విడిగా కానీ వ్యాక్సిన్ వేయించాలి. రేబిస్ వ్యాక్సిన్ తప్ప నిసరి. డీవార్మింగ్ మందులు ఇవ్వాలి.
- ప్రొటీన్, కార్బొహైడ్రేడ్స్ ఉండేలా బ్యాలెన్స్ ఫుడ్ ఇవ్వాలి. కొందరు పాలు, పెరుగన్నం మాత్రమే పెడతారు. అది సరికాదు.
- కాపీ, వైన్, బిర్యానీ, టీ, చాక్లెట్లు వంటివి ప్రమాదం. ద్రాక్ష, అవకాడో, ఉల్లి, వెల్లుల్లి, మసాలా వస్తువులు పెట్టకూడదు.
- విసర్జనకు బయటకు వెళ్లేలా అలవాటు చేయాలి. ఒకే చోట కట్టేసి ఉంచకుండా వాకింగ్ చేయించాలి.
- వాటికి తినిపించినవి మనుషులు తినడం చేయకూడదు. ముద్దులు పెట్టకూడదు.
ఎందుకు పెంచుతున్నారు?
ఏదైనా ఒక పెంపుడు జంతువుని ఇంటికి తీసుకొచ్చేముందు అసలు దాన్ని ఎందుకు పెంచుకోవాలనుకుంటున్నామో ఆలోచించాలి. సరదాగా గడపడానికా, సాంత్వన కోసమా అనే దానిపై స్పష్టత ఉండాలి. మన ఇంటి వద్ద వాటికి సరిపడే వాతావరణం ఉందా, లేదా చూసుకోవాలి. అవి తిరగడానికి పరిసరాలు అనుకూలమా? లేదా అనే విషయాలు పరిశీలించాలి.
బహుమతులుగా ఇవ్వొద్దు
పెంపుడు జంతువులతో కొందరు అనుబంధం పెంచేసుకుంటారు. ఇది సరికాదు. దేన్నయినా ఇంటికి తెచ్చేముందు దాని జీవిత కాలం చూసుకో వాలి. శునకాల జీవిత కాలం 10 నుంచి 15 ఏళ్లే. పిల్లులు అంతేకాలం జీవిస్తాయి. ఇటీవల కాలంలో వీటిని కొందరు బహుమతులుగా ఇస్తున్నారు. తీసుకునే వారికి వాటి సంరక్షణ తెలియకపోతే ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. - లెంక నారాయణరావు, పశువైద్య నిపుణులు, విశాఖ
పిల్లులు
- పేలు పట్టకుండా చూసుకో వాలి. వారానికి ఒకసారి స్నానం చేయించాలి.
- వ్యాక్సినేషన్, డీవార్మింగ్ తప్పనిసరి. పిల్లి పొరపాటున రక్కినా టీకా వేసుకోవాలి. త్రీ ఇన్ వన్ కంబైన్డ్ టీకా తప్పనిసరి.
- పిల్లి మల, మూత్రాలు గర్భిణుల ఆహారంలో పొరపాటున కలిస్తే అబార్షన్ అవుతుంది. అందుకే జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
- చిన్నప్పుడు ఆహారంగా పాలివ్వాలి. ఇంట్లో వండిన చికెన్, గుడ్లు పెట్టొచ్చు. ఎండు చేపలు అన్నంలో కలిపి పెట్టొచ్చు.
పక్షులు
- చిలుకలు, పావురాలు, లవ్బర్డ్స్, పిచ్చుకలను ఇంట్లో ఖాళీ స్థలం చూసి పెంచుకోవచ్చు. అయితే, ఇంట్లో ఆస్తమాతో బాధపడేవారుంటే ప్రమాదం.
- రామ చిలుకలు, పావురాల విసర్జకాల్లో సిక్టకోసిస్ అనే బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది. ఇది నిమోనియా, ఫ్లూకు దారితీస్తుంది. వాటి ధూళి కణాలు ఊపిరితిత్తుల్లోకి చేరితే చాలా ప్రమాదం.
- సజ్జలు, రాగులు, పురుగులు ఆహారంగా ఇవ్వాలి. రెడీమేడ్ ఫుడ్ ఉంటుంది. డీవార్మింగ్, ఫ్లూ నివారణకు మందులు వేయించాలి.
- తాబేళ్లు నీటిజాతా, ఇసుక జాతా అనేది చూసుకోవాలి. వీటిని కాస్తా ఎండ తగి లేలా ఉంచాలి.
- కుందేళ్ల కోసం ఇంట్లో కేజ్ లేదా మట్టి వేసి గుంతలు పెట్టినట్లు ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలి. గడ్డి, దుంపలు ఆహారంగా అందించాలి. గజ్జి, చీముగడ్డలు, డయేరియా రాకుండా జాగ్రత్త పడాలి.
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