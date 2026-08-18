పొలానికి "కలుపు మందు" కొడుతున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే పంటకు నష్టం!
కలుపు మందు ఎప్పుడు పిచికారీ చేయాలి? - ఎంపిక, వాడాల్సిన మోతాదుపై పలు సూచనలు చేస్తున్న వ్యవసాయాధికారులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 3:42 PM IST
Precautions for Spraying Herbicides : ప్రస్తుతం వ్యవసాయంలో రసాయన ఎరువుల వినియోగం బాగా పెరిగింది. కొందరు రైతులైతే పంట దిగుబడి ఎక్కువగా రావాలన్న ఆశతో అవసరానికి మించి వీటిని వాడేస్తుంటారు. వరి అయితే నాటు వేసింది మొదలు పంట చేతికొచ్చే వరకు పొలాన్ని గమనిస్తూ రకరకాల పురుగుమందులు పిచికారీ చేస్తుంటారు. ఒకప్పుడు వరి పొలంలో కలుపు తీయడానికి కూలీలపై ఆధారపడేవారు. కానీ, నేటి ఆధునిక వ్యవసాయంలో సాంకేతికత పెరగడంతో కలుపు మందులను విరివిగా ఉపయోగిస్తున్నారు. తక్కువ ఖర్చుతో, సరైన సమయంలో కలుపును నివారించడానికి వీలవుతుండటంతో రైతులు వీటిని అధికంగా వాడుతున్నారు. అయితే, మందుల ఎంపిక, వాడాల్సిన మోతాదు, సమయం విషయంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోనట్లయితే పంటలకు నష్టం కలిగే అవకాశం ఉందంటున్నారు వ్యవసాయాధికారులు. మరి, పొలానికి కలుపు మందు కొట్టేటప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఆచరించాల్సిన పద్ధతులు :
- ప్రీ ఎమర్జెన్స్ మందులు విత్తనం వేసిన 48 గంటల్లోపు పిచికారీ చేయాలంటున్నారు అధికారులు. ఈ సమయంలో నేలలో సరైన తేమ ఉండేలా చూసుకోవాలని చెబుతున్నారు. మందులను వెనుకకు నడుస్తూ లేదా ట్రాక్టర్ ముందుకు నడుపుతూ పిచికారీ జరిగేట్లు చూడాలి. మందును ఫ్లాట్ ఫ్యాన్ నాజిల్తో మాత్రమే పిచికారీ చేయాలని సూచిస్తున్నారు.
- పోస్ట్ ఎమర్జెన్స్ మందులు పంట, కలుపు మొలిచిన తర్వాత పిచికారీ చేయాలని చెబుతున్నారు. ఈ మందులు ఆకుల ద్వారా కలుపు మొక్కల్లోకి ప్రవేశిస్తాయి. కలుపు మొక్కలు 2 నుంచి 4 ఆకుల దశలో పిచికారీ చేసినప్పుడు మాత్రమే బాగా పని చేస్తాయంటున్నారు.
- పిచికారీ చేసేటప్పుడు పంట మొక్కలకు నీటి ఎద్దడి లేకుండా చూసుకోవాలి. పొలాల్లోని కలుపును బట్టి మందులను ఎంపిక చేసుకోవాలంటున్నారు.
- కలుపు మందులు నీటిలో కలిపిన తర్వాత వీలైనంత త్వరగా ఉపయోగించాలని చెబుతున్నారు. మీ పొలం విస్తీర్ణం ఆధారంగా కలుపు మందు నీటిలో కలపాలి. ఫ్లడ్ జెట్ నాజిల్, సాలిడ్ కోన్ నాజిల్తో పిచికారీ చేయాలని సూచిస్తున్నారు.
మొక్కలు పెంచేందుకు స్థలం లేదా? - ఈ "గ్రీనరీ ఐడియాస్"తో మనసుకు పచ్చని పసందు!
ఈ సూచనలు పాటించాలి :
- మీరు పొలానికి కలుపు మందు ఉపయోగించేటప్పుడు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాల్సిన కొన్ని జాగ్రత్తలు ఉన్నాయంటున్నారు వ్యవసాయాధికారులు. అవేంటంటే, ముందుగా కలుపు మందు వాడే ముందు దానిపై ఉండే లేబుల్ను క్లియర్గా చదవాలి. లేబుల్పై సిఫారసు చేసిన మోతాదు సరిగా కొలత గిన్నెతో కొలిచి తీసుకోవాలి.
- పిచికారీ చేసే సమయంలో రక్షణ వస్త్రాలు ధరించాలి. అలాగే, కలుపు మందును నీటిలో కలిపేటప్పుడు చేతితో తాకకుండా కర్రతో కలపాల. నాజిల్ శుభ్రపరచటానికి నోటితో ఊదకూడదు. చిల్లు పడిన, పాడైన పంపులను వాడకూడదని సూచిస్తున్నారు.
- ప్రమాదవశాత్తు కలుపు మందు శరీరంపై లేదా బట్టలపై పడితే వెంటనే మంచి నీటితో శుభ్రంగా కడగాలి.
- వాలు ఎక్కువగా ఉండే పొలాల్లో, నేలలో తేమ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు కలుపు మందు పిచికారీ చేస్తే చిన్నపాటి వర్షానికి మందు కొట్టుకుపోయే ఛాన్స్ ఉందంటున్నారు.
- పిచికారీ చేయడానికి శుభ్రమైన నీటిని ఉపయోగించాలి. కలుపు మందులను పిచికారీ చేసేటప్పుడు డోమ్ను విధిగా వాడాలి.
- పొలంలో కలుపు మందులను పిచికారీ చేశాక అందుకు సంబంధించిన డబ్బాలు, సీసాలు, కవర్లు ఎక్కడ పడితే అక్కడ వేయకూడదు. ఖాళీ అయిన కలుపు మందుకు సంబంధించిన వాటిని వెంటనే నాశనం చేయాలి లేగా గుంత తీసి అందులో పాతి పెట్టాలంటున్నారు.
- ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నీటి నిల్వకు, ఆహార పదార్థాల నిల్వకు కలుపు మందుల డబ్బాలు, సీసాలు, కవర్లను వాడరాదని సూచిస్తున్నారు.
- కలుపు మందులు వాడిన తర్వాత స్ప్రేయర్ను శుభ్రమైన వాటర్తో 2 నుంచి 3 సార్లు కడగాలి.
- ఒకవేళ కలుపు మందులు పిచికారీ చేసినప్పుడు లేదా ప్రమాదవశాత్తు విష ప్రభావానికి లోనైన వ్యక్తిని వెంటనే ఆసుపత్రికి తీసుకుని వెళ్లడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు వ్యవసాయాధికారులు.
అక్కడ నడిచింది పులినా, సింహమా? - జంతువుల 'పాదముద్రలను' ఇలా ఈజీగా గుర్తుపట్టొచ్చు!
పెద్దపులి, చిరుతలను వేటాడితేనే కాదు - అడవుల్లో ఈ 'పనులు' చేసినా జైలు శిక్ష, జరిమానాలు!