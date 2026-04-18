భగ్గుమంటున్న కార్లు, బైకులు! - ఈ సమ్మర్లో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలివే!
వేసవిలో వాహనదారులు ఏం చేయాలో తెలుసా? - ఆటో ఇంజినీరింగ్ నిపుణుల సూచనలివే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 18, 2026 at 10:42 AM IST
Car Bike Safety in Summer Season : "రహదారిపై వెళ్తున్న కారులో మంటలు, పార్కింగ్ చేసిన వాహనంలో మంటలు" అనే వార్తలు వేసవిలో తరచూ వింటుంటాం. వేసవిలో అధిక ఉష్ణోగ్రతల కారణంగా ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి. కార్లు మాత్రమే కాదు బైకులు సైతం వేసవిలో అగ్నికి ఆహుతి అవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో వేసవిలో వాహనాల భద్రత విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అప్రమత్తంగా ఉంటే ప్రమాదాలను అరికట్టవచ్చని, తద్వారా ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం అడ్డుకోగలమని పేర్కొంటున్నారు. వాహనదారులు వేసవిలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనే విషయమై ఆటోమొబైల్ ఇంజినీర్లు చెప్తున్న విషయాలివీ.
రాష్ట్రాలకు "FSSAI" అలర్ట్! - కల్తీ మామిడిపండ్లను ఇలా ఈజీగా గుర్తించండి!
కాలం చెల్లిన వాహనాలు, ప్రమాదానికి గురైన, లేదా వరద తాకిడికి గురైన వాహనాల్లో విద్యుత్తు సరఫరా వైరింగ్ దెబ్బతింటుంది. వైర్లు అస్తవ్యస్తంగా ఉండటంతో పాటు పాత వాహనాల్లో టైర్లు అరిగిపోయి ఉంటాయి. ఇంజిన్ సహా ఇతర సాంకేతిక ఇబ్బందులు ఉన్నా చాలా మంది నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు. తాత్కాలిక మరమ్మతులతో సరిపెడుతూ వాహనాలు నడిపిస్తుంటారు. ఈ కారణంగానే బైకులు, కార్లు, బస్సులు, లారీలు వంటి వాహనాల్లో హఠాత్తుగా మంటలు చెలరేగుతాయి. అంతే కాదు! వేసవిలో విరామం లేకుండా సుదూర ప్రయాణాలు చేసే లారీల వంటి వాహనాల్లో ఇంజిన్లు తీవ్రస్థాయిలో వేడెక్కుతాయని గుర్తుంచుకోవాలి.
ఏం చేయాలంటే!
- వాహనాలను వీలైనంత వరకు పగటి వేళల్లో చెట్టునీడ, భవనాల్లోని పార్కింగ్ స్థలాల్లో ఉంచుకోవాలి. నీడ లేనట్లయితే ఆరు బయట పార్కింగ్ చేయాల్సి వస్తే క్లాత్ తో తయారైన కవర్లు కప్పి ఉంచాలి. ప్లాస్టిక్ కవర్లు కాకుండా వస్త్రంతో తయారైనవి వాడడం వల్ల రంగు వెలిసిపోవడం, ఆయిల్ ఆవిరికాకుండా ఉంటుంది.
- వేసవిలో అవసరానికి మాత్రమే వాహనాలను బయటకు తీయడం మంచిది. ఇంధనం పూర్తిస్థాయిలో నింపి ఉంచకూడదు. వాహనాల్లో బాటిళ్లు, క్యాన్లలో పెట్రోల్, డీజిల్ నిల్వ ఉంచకూడదు.
- కార్లు, బైకులపై సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్లే సమయంలో గంటకోసారైనా విరామం ఇవ్వాలి. ఇంజన్ వేడి తగ్గిపోయి సాధారణ స్థితికి వచ్చే వరకు వేచి ఉండాలి.
- చాలా మంది కార్లను ఎండలో పార్కింగ్ చేసి తిరిగి రాగానే ఏసీ ఆన్ చేస్తుంటారు. అలా కాకుండా డోర్లు తెరిచి ఉంచాలి. లేదా 10 నిమిషాల పాటు అద్దాలు దించి పెట్టడం వల్ల ఏసీపై లోడ్ తగ్గిపోయి ప్రమాద అవకాశాలు తగ్గిపోతాయి.
- ఎల్పీజీ, సీఎన్జీ గ్యాస్ ఇంధనంతో వాహనాలు నడిపేవారు వేసవిలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఏమాత్రం అజాగ్రత్త వహించినా వేడికి మంటలు అంటుకునే అవకాశాలు ఉంటాయి.
తరచూ పరీక్షించాలి
- వాహనాల్లో ఇంజిన్ ఆయిల్, బ్యాటరీలు, రేడియేటర్లను తరచూ పరిశీలించాల్సిందే. లీకేజీలు ఉంటే సరిచేయించాలి.
- ప్రయాణానికి ముందుగా కార్లకు వీల్ ఎలైన్మెంటు, ఏసీ విభాగం పూర్తిగా తనిఖీ చేయించి సరిచేయించాలి.
- ఆధునిక వాహనాల్లో సెన్సార్ల వినియోగం ఎక్కువగా ఉంది. ఇవి ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు కావడంతో ఎక్కువ సేపు ఎండలో ఉంచడం మంచిదికాదు.
టైర్లపై ప్రత్యేక దృష్టి
చాలా మంది టైర్ల విషయంలో అశ్రద్ధగా ఉంటారు. ఇలాంటి వారు వేసవిలో ప్రమాదాలు కొనితెచ్చుకున్నట్లే. రోడ్ల వేడికి తోడు సుదూర ప్రయాణాల వల్ల టైర్లు వేడెక్కి పేలి పోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. అంతేగాకుండా టైర్లు కొత్తవే అయినా కంపెనీలు నిర్దేశించిన ప్రమాణాల ప్రకారం గాలి నింపాలి. ఎక్కువ, తక్కువ లేకుండా చూసుకోవాలి.
ఈవీల విషయంలో తప్పనిసరి
- ఎండ తీవ్రత ఉన్నప్పుడు ద్విచక్ర వాహనాలు, కార్లకు ఛార్జింగ్ పెట్టకూడదు.
- వేసవిలో పగటిపూట కంటే రాత్రి వేళలో ప్రయాణించడం మంచిది. పగటి వేళ దూర ప్రయాణం పెట్టుకుంటే గంట గంటకు విరామం తీసుకుంటూ ముందుకు సాగాలి.
- విద్యుత్ చార్జింగ్ ఆధారిత వాహనాలు నీడ ప్రదేశంలోనే పార్కింగ్ చేయాలి. ఎక్కువ సేపు ఎండలో ఉంచడం వల్ల ప్రమాదాలకు అవకాశం ఉంటుంది.
"ఏపీ-తెలంగాణ మధ్య మరో కొత్త ట్రెయిన్" - వీకెండ్ ట్రిప్ ప్రారంభించిన "SCR"
"శ్రీకాళహస్తిలో రాహు, కేతు పూజలు" - వారికి రేషన్ కార్డు ఉంటే చాలు!