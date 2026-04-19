కరకరలాడే "పచ్చి రొయ్యల పకోడీ" - టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

- ఘుమఘుమలాడే ప్రాన్స్ పకోడీ - ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకుంటారు

Prawns pakoda
Prawns pakoda (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 19, 2026 at 7:54 AM IST

Choose ETV Bharat

Prawns pakoda : సండే అంటే మెజారిటీ ఇళ్లలో నాన్​ వెజ్ ఘుమఘుమలాడుతూ ఉంటుంది. అయితే మటన్, చికెన్ రెసిపీలు రెగ్యులర్​గా ఉంటాయి. కొద్ది మంది మాత్రమే ఫిష్ తెచ్చుకుంటారు. అందులోనూ చాలా తక్కువ మంది ప్రాన్స్ తెచ్చుకుంటారు. కానీ, వీటితో తయారు చేసే రెసిపీ ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. అయితే, ఈ సారి కర్రీ కాకుండా వెరైటీగా రొయ్యలతో పకోడీ చేయండి. ఇవి ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి. సహజంగా పకోడీ అంటే ఆనియన్స్, శనగపిండితో చేస్తారు. కానీ, రొయ్యలతో చేస్తే అద్దిరిపోతుంది. సీఫుడ్​, శనగపిండి మిక్స్​ అయ్యాయంటే వాటి బాండింగ్​ నెక్స్ట్​ లెవల్​లో ఉంటుంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తినేస్తారు. మరి, ఈ రెసిపీని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రొయ్యలు
  • వాము
  • పచ్చి మిర్చీ
  • పసుపు
  • ఉప్పు
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు
  • కారం
  • ధనియాల పొడి
  • గరం మసాలా పౌడర్
  • కాస్త కరివేపాకు
  • ఒక నిమ్మకాయ రసం
  • ఒక కోడిగుడ్డు
  • మైదా పిండి
  • బియ్యం పిండి
  • శనిగ పిండి

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా రొయ్యలను క్లీన్​ చేసుకోవాలి. ఒకటికి రెండు సార్లు ఉప్పు, పసుపు వేసుకొని శుభ్రం చేసుకోవాలి
  • రొయ్యలను ఒక గిన్నెలో వేసుకొని, ఆ తర్వాత రోట్లో కాస్త వాము వేసుకొని దంచి, రొయ్యల్లో వేసేయాలి
  • తర్వాత నాలుగైదు పచ్చి మిర్చీలను మధ్యలోకి చీల్చుకొని ఇందులో వేసేయాలి
  • తర్వాత పసుపు, ఉప్పు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, కారం, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా పౌడర్, కాస్త కరివేపాకు, ఒక నిమ్మకాయ రసం పిండి కొత్తిమీర కూడా వేసుకోవాలి
  • ఇప్పుడు ఇవన్నీ బాగా కలిసిపోయేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి
  • ఆ తర్వాత కనీసం అర గంట మేరినేట్ చేసుకోవాలి. అంతకన్నా ఎక్కువ సేపు ఉంటే చాలా మంచిది
  • అనంతరం అందులో ఒక పచ్చి కోడిగుడ్డు కొట్టి వేసుకోవాలి
  • తర్వాత కాస్త మైదా పిండి, బియ్యం పిండి, శనిగ పిండి వేసుకొని మరోసారి మొత్తం కలిసిపోయేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి
  • అందులో కాసిన్ని నీళ్లు అవసరాన్ని బట్టి చల్లుకుంటూ మిక్స్ చేసుకోవాలి
  • మరీ జారుగా అయితే బాగుండదు. అవసరం మేరకు మాత్రమే నీళ్లు పోసుకోవాలని గుర్తు పెట్టుకోవాలి
  • ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోసుకొని వేడెక్కిన తర్వాత అందులో రొయ్యలు వేసుకొని చక్కగా డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి
  • వీటిని బయటకు తీసి టిష్యూ మీద వేసుకుంటే అదనపు ఆయిల్ పీల్చుకుంటుంది.
  • అంతే అద్దిరిపోయే రొయ్యల పకోడీ సిద్ధమైపోతుంది.

చట్నీ తయారీ విధానం :

  • ఇప్పుడు ఇందులోకి సూపర్ టేస్టీ చట్నీ ఒకటి ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అదే పుదీనా పండు మిర్చీ పచ్చడి.
  • దీన్ని తయారు చేయడానికి పండు మిర్చి, పుదీనా, పచ్చి మిర్చీ తీసుకోవాలి.
  • స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి, అందులో కాస్త ఆయిల్ వేసుకొని పండు మిర్చీలను తుంచి వేసుకోవాలి. అందులోనే పుదీనా కూడా వేసుకోవాలి. ఇవి చక్కగా వేగేంత వరకు కాసేపు అటూ ఇటూ కలుపుకోవాలి
  • తర్వాత కాస్త చింతపండు, కొత్తిమీర, ఉప్పు వేసుకొని కాసేపు వేపుకోవాలి. ఆ తర్వాత బెల్లం కూడా కాస్త వేసుకోవాలి. ఇష్టం లేనివారు స్కిప్ చేసుకోవచ్చు
  • చక్కగా వేగిన తర్వాత వాటని రోట్లో రుబ్బుకుంటే సరిపోతుంది. అద్దిరిపోయే పుదీనా-పండు మిర్చీ పచ్చడి సిద్ధమైపోతుంది

