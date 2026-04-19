కరకరలాడే "పచ్చి రొయ్యల పకోడీ" - టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!
- ఘుమఘుమలాడే ప్రాన్స్ పకోడీ - ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకుంటారు
Published : April 19, 2026 at 7:54 AM IST
Prawns pakoda : సండే అంటే మెజారిటీ ఇళ్లలో నాన్ వెజ్ ఘుమఘుమలాడుతూ ఉంటుంది. అయితే మటన్, చికెన్ రెసిపీలు రెగ్యులర్గా ఉంటాయి. కొద్ది మంది మాత్రమే ఫిష్ తెచ్చుకుంటారు. అందులోనూ చాలా తక్కువ మంది ప్రాన్స్ తెచ్చుకుంటారు. కానీ, వీటితో తయారు చేసే రెసిపీ ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. అయితే, ఈ సారి కర్రీ కాకుండా వెరైటీగా రొయ్యలతో పకోడీ చేయండి. ఇవి ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి. సహజంగా పకోడీ అంటే ఆనియన్స్, శనగపిండితో చేస్తారు. కానీ, రొయ్యలతో చేస్తే అద్దిరిపోతుంది. సీఫుడ్, శనగపిండి మిక్స్ అయ్యాయంటే వాటి బాండింగ్ నెక్స్ట్ లెవల్లో ఉంటుంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తినేస్తారు. మరి, ఈ రెసిపీని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- రొయ్యలు
- వాము
- పచ్చి మిర్చీ
- పసుపు
- ఉప్పు
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు
- కారం
- ధనియాల పొడి
- గరం మసాలా పౌడర్
- కాస్త కరివేపాకు
- ఒక నిమ్మకాయ రసం
- ఒక కోడిగుడ్డు
- మైదా పిండి
- బియ్యం పిండి
- శనిగ పిండి
తయారీ విధానం :
- ముందుగా రొయ్యలను క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఒకటికి రెండు సార్లు ఉప్పు, పసుపు వేసుకొని శుభ్రం చేసుకోవాలి
- రొయ్యలను ఒక గిన్నెలో వేసుకొని, ఆ తర్వాత రోట్లో కాస్త వాము వేసుకొని దంచి, రొయ్యల్లో వేసేయాలి
- తర్వాత నాలుగైదు పచ్చి మిర్చీలను మధ్యలోకి చీల్చుకొని ఇందులో వేసేయాలి
- తర్వాత పసుపు, ఉప్పు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, కారం, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా పౌడర్, కాస్త కరివేపాకు, ఒక నిమ్మకాయ రసం పిండి కొత్తిమీర కూడా వేసుకోవాలి
- ఇప్పుడు ఇవన్నీ బాగా కలిసిపోయేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి
- ఆ తర్వాత కనీసం అర గంట మేరినేట్ చేసుకోవాలి. అంతకన్నా ఎక్కువ సేపు ఉంటే చాలా మంచిది
- అనంతరం అందులో ఒక పచ్చి కోడిగుడ్డు కొట్టి వేసుకోవాలి
- తర్వాత కాస్త మైదా పిండి, బియ్యం పిండి, శనిగ పిండి వేసుకొని మరోసారి మొత్తం కలిసిపోయేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి
- అందులో కాసిన్ని నీళ్లు అవసరాన్ని బట్టి చల్లుకుంటూ మిక్స్ చేసుకోవాలి
- మరీ జారుగా అయితే బాగుండదు. అవసరం మేరకు మాత్రమే నీళ్లు పోసుకోవాలని గుర్తు పెట్టుకోవాలి
- ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోసుకొని వేడెక్కిన తర్వాత అందులో రొయ్యలు వేసుకొని చక్కగా డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి
- వీటిని బయటకు తీసి టిష్యూ మీద వేసుకుంటే అదనపు ఆయిల్ పీల్చుకుంటుంది.
- అంతే అద్దిరిపోయే రొయ్యల పకోడీ సిద్ధమైపోతుంది.
చట్నీ తయారీ విధానం :
- ఇప్పుడు ఇందులోకి సూపర్ టేస్టీ చట్నీ ఒకటి ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అదే పుదీనా పండు మిర్చీ పచ్చడి.
- దీన్ని తయారు చేయడానికి పండు మిర్చి, పుదీనా, పచ్చి మిర్చీ తీసుకోవాలి.
- స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి, అందులో కాస్త ఆయిల్ వేసుకొని పండు మిర్చీలను తుంచి వేసుకోవాలి. అందులోనే పుదీనా కూడా వేసుకోవాలి. ఇవి చక్కగా వేగేంత వరకు కాసేపు అటూ ఇటూ కలుపుకోవాలి
- తర్వాత కాస్త చింతపండు, కొత్తిమీర, ఉప్పు వేసుకొని కాసేపు వేపుకోవాలి. ఆ తర్వాత బెల్లం కూడా కాస్త వేసుకోవాలి. ఇష్టం లేనివారు స్కిప్ చేసుకోవచ్చు
- చక్కగా వేగిన తర్వాత వాటని రోట్లో రుబ్బుకుంటే సరిపోతుంది. అద్దిరిపోయే పుదీనా-పండు మిర్చీ పచ్చడి సిద్ధమైపోతుంది
