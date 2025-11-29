నోరూరించే "రొయ్యల మసాలా వేపుడు" - నీచు వాసన ఉండదు, రుచి అద్దిరిపోతుంది!
Published : November 29, 2025 at 2:15 PM IST
Prawns Masala Fry Recipe in Telugu : మనలో మెజార్టీ పీపుల్ సీఫుడ్లో ఎక్కువగా చేపలను తింటుంటారు. వాటితోనే రకరకాల వెరైటీలు చేసుకుని ఆరగిస్తుంటారు. అదే, రొయ్యల విషయానికొస్తే మాత్రం వెనకడుగు వేస్తుంటారు. ఎందుకంటే వీటిని వండడం కాస్త ఇబ్బందిగా ఫీలవుతుంటారు. ఒకవేళ వండినా నీచు వాసన వస్తుందనో, సరిగా కుదరదనో రొయ్యలను పక్కన పెట్టేస్తుంటారు చాలా మంది. మీరు కూడా ఆ జాబితాలో ఉన్నారా? అయితే మీ కోసం క్విక్ అండ్ ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకునే ఒక అద్భుతమైన రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "రొయ్యల మసాలా వేపుడు". ప్రతి ఆదివారం చికెన్, మటన్ తిని బోర్ కొట్టినవారికీ ఇది సరికొత్త టేస్ట్ని అందిస్తుంది. ఇలా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఆహా ఏమి రుచి అంటూ లొట్టలేసుకుంటూ మరీ తింటారు! ముఖ్యంగా పిల్లలైతే ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్లా ఉండే వీటిని భలే ఇష్టంగా తింటారు. మరి, ఈ సూపర్ టేస్టీ ఫ్రాన్స్ ఫ్రైకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి, ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- అర కిలో - శుభ్రం చేసిన రొయ్యలు
- ఒక టేబుల్స్పూన్ - వెల్లుల్లి పేస్టు
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- ఒక స్పూన్ - కారం(రుచికి తగినంత)
- ఒక స్పూన్ - ధనియాలపొడి
- అర స్పూన్ - పసుపు
- ముప్పావు స్పూన్ - మిరియాలు
- అర స్పూన్ - వేయించిన జీలకర్ర పొడి
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - నిమ్మరసం
- మూడు టేబుల్స్పూన్లు - నూనె
- గుప్పెడు - సన్నని కొత్తిమీర తరుగు
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ ప్రాన్స్ మసాలా ఫ్రై తయారీకి ముందుగా ఫ్రెష్ రొయ్యలను తీసుకుని వాటిపై ఉండే పొట్టును తొలగించి ఉప్పు, నిమ్మరసం వేసి శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అలాగే, మిరియాలను కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోవాలి. కొత్తిమీరను సన్నగా తరిగి రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలో శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న రొయ్యలు తీసుకుని అందులో వెల్లుల్లి పేస్టు, కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న మిరియాల పొడి, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, పసుపు, ధనియాలపొడి, వేయించిన జీలకర్రపొడి వేసుకోవాలి.
- అలాగే, నిమ్మరసం యాడ్ చేసుకుని మసాలా పదార్థాలన్నీ రొయ్యలకు మంచిగా పట్టేలా కలుపుకోవాలి. తర్వాత గిన్నెపై మూత ఉంచి పావుగంట సేపు నాననివ్వాలి.
- పావుగంట తర్వాత స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న రొయ్యల మిశ్రమాన్ని వేసి వేయించుకోవాలి.
- రొయ్యల మిశ్రమాన్ని వేయించుకునేటప్పుడు ఎక్కువ మంట మీద కాకుండా లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ మాడిపోకుండా వేయించాలి.
- రొయ్యల్లోని పచ్చిదనం పోయి మంచిగా వేగాయనుకున్నాక చివర్లో సన్నని కొత్తిమీర తరుగు చల్లి దింపేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, నీచు వాసన లేకుండా నోరూరించే "రొయ్యల మసాలా వేపుడు" అప్పటికప్పుడు ఈజీగా రెడీ అవుతుంది!
- నోరూరించే ఈ ఫ్రాన్స్ ఫ్రై అన్నం, రొట్టెలు, చపాతీ దేనిలోకైనా చాలా బాగుంటుంది. ఫ్రెంచ్ఫ్రైస్లా సూపర్ టేస్టీగా ఉండే వీటిని అలాగే స్నాక్లానూ తినేయొచ్చు!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ సండే ఓసారి ఇలా రొయ్యల వేపుడు ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.
