ఒక్క "టీ" ఖర్చుతో ఏడాదికి రూ.2 లక్షల బీమా - బ్యాంక్ అకౌంట్​లో బ్యాలెన్స్ ఉంటే చాలు!

తక్కువ ప్రీమియంతో రెండు లక్షల రూపాయల బీమా - ఈ స్కీంలో ఎలా చేరాలి? కావల్సిన అర్హతలేంటి?

PMSBY
PMSBY (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 11, 2026 at 9:31 AM IST

4 Min Read
PM Suraksha Bima Yojana Scheme : నిత్యజీవితంలో మనం ఎప్పుడూ ఏం జరుగుతుందో ఉహించలేం. కానీ కొన్నిసార్లు అనుకోని ఘటనల వల్ల ప్రమాదాలు జరుగుతుంటాయి. తద్వారా చనిపోవడమో లేదా వైకల్యానికి గురికావడమో జరుగుతుంది. ఫలితంగా కుటుంబాలు రోడ్డున పడుతున్నాయి. ఈ తరుణంలో ఇలాంటి వారికి ఆర్థిక భరోసా కల్పించడం కోసం కేంద్రం ప్రధానమంత్రి సురక్షా బీమా యోజన (PMSBY) పథకాన్ని తీసుకొచ్చింది. సంవత్సరానికి కేవలం 20 రూపాయల ప్రీమియం చెల్లింపుతో రూ.2 లక్షలు ఆర్థిక సాయం అందించడం ఈ పథకం ముఖ్యోద్దేశం. అంటే దాదాపుగా టీ ఖర్చుతోనే ఇందులో చెరొచ్చు! ఈ పథకాన్ని 2015లోనే కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది. మరి ఈ స్కీమ్ వివరాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

అర్హత :

  • పీఎంఎస్బీవైలో చేరడానికి 18 నుంచి 70 ఏళ్ల మధ్య వయసున్న వ్యక్తులు అర్హులు.
  • బ్యాంకు లేదా పోస్టాఫీసులో సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఉన్న వారెవరైనా ఈ స్కీమ్​లో జాయిన్ కావచ్చు.
  • ఇందుకోసం బ్యాంకు అకౌంట్​ను ఆధార్‌తో లింక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒక వేళ అనుసంధానం చేయకపోతే కేవైసీ చేయించడం తప్పనిసరి.
  • ఒక వ్యక్తికి ఒకటి కంటే ఎక్కువ సేవింగ్స్ అకౌంట్స్​ కలిగి ఉంటే, ఏదైనా ఒక పొదుపు ఖాతా ఉన్న బ్యాంకు నుంచి మాత్రమే ఈ స్కీమ్​కు అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది.
  • ఒక వేళ రెండు ఖాతాల ద్వారా అప్లై చేసి ప్రీమియం చెల్లించినప్పటికీ ఒకదానిని మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు.
  • జాయింట్ అకౌంట్​ తీసుకున్న వారు కూడా ఈ స్కీమ్​లో చెరొచ్చు. ఇందుకోసం ఇద్దరూ విడివిడిగా ప్రీమియం డబ్బులు చెల్లించాల్సి ఉంటుందనే విషయాన్ని గుర్తించాలి.
  • భారతదేశంలో సేవింగ్స్ అకౌంట్​ ఉన్న ఎన్నారైలు కూడా ఇందులో చేరొచ్చు.

నమోదు కాలవ్యవధి : ఒక ఏడాది కాలపరిమితితో ఈ స్కీమ్​ వస్తుంది. ఈ పథకం జూన్‌ 1 నుంచి మే 31 వరకు అమల్లో ఉంటుంది. ప్రతి సంవత్సరం జూన్‌ 1లోగా ప్రీమియం మొత్తం ఆటో డెబిట్‌ ద్వారా రెన్యువల్‌ అవుతుంది. ఒకవేళ మీరు ఈ పథకాన్ని క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలనుకుంటే రద్దు కోసం బ్యాంకును లేదా ఫోస్టాఫీసును సంప్రదించాలి. కొత్తగా ఈ స్కీమ్​లో చేరే వారికి జూన్‌ 1 నుంచి మే 31 వరకు కవరేజీ లభిస్తుంది. ఒకే వాయిదాలో ప్రీమియం మొత్తాన్ని చెల్లించడంతో పాటు ప్రతి సంవత్సరం జూన్‌ 1లోగా పాలసీని పునరుద్ధరించవలసి ఉంటుంది.

బీమా హామీ :

  • పాలసీ తీసుకున్న వ్యక్తి చనిపోయినా లేదా శాశ్వత వైకల్యం బారిన పడ్డ రూ.2 లక్షలు, పాక్షిక వైకల్యానికి గురైతే రూ.1 లక్ష బీమా పరిహారం నామినీకి లభిస్తుంది. ఆత్మహత్య చేసుకున్న సందర్భాల్లో ఈ స్కీమ్​ వర్తించదు. అదే హత్యకు గురైతే మాత్రం కవరేజీ లభిస్తుంది.
  • అనారోగ్యం, సహజ మరణాలకు పీఎంఎస్‌బీవై వర్తించదు.
  • వెయిటింగ్‌ పీరియడ్‌ అంటూ లేకపోవడంతో ఈ స్కీమ్​లో జాయిన్ అయిన వెంటనే కవరేజీ వర్తిస్తుంది

ఎప్పుడు రద్దవుతుందంటే? :

  • ప్రీమియం డబ్బును ఆటోమేటిక్‌గా బ్యాంకులు తీసుకొనేందుకు అనుమతించాలి. ఒకవేళ నగదు డెబిట్‌ అయ్యే సమయంలో తగినంత బ్యాలెన్స్ అకౌంట్​లో లేనప్పుడు పాలసీ రద్దవుతుంది.
  • పోస్టాఫీసులు/బ్యాంకుల్లో సేవింగ్స్ అకౌంట్​ను క్యాన్సిల్ చేసినా లేదా క్లోజ్ చేసిన​ సందర్భాల్లో పాలసీ రద్దవుతుంది.
  • పాలసీదారుడు వయసు 70 సవంత్సరాలు దాటిన తర్వాత బీమా వర్తించదు.

క్లెయిమ్‌ ఎలా? : ప్రమాదవశాత్తు పాలసీదారుడు చనిపోతే దాన్ని ధ్రువీకరించడానికి సరైన సర్టిఫికెట్స్​ను​ సాక్ష్యంగా చూపితే ఈ స్కీమ్​ కింద క్లెయిమ్‌ మంజూరవుతుంది. సూసైడ్​ మినహా హత్య, రోడ్డు ప్రమాదానికి గురికావడం లేదా ఏ ఇతర కారణాల ద్వారా చనిపోతే ఆ మరణాన్ని పోలీసులు ధ్రువీకరించాలి. క్లెయిమ్ ఫారానికి ఒరిజినల్ ఎఫ్‌ఐఆర్, పోస్ట్​మార్టం రిపోర్ట్, డెత్ సర్టిఫికెట్‌ లేదా వైకల్యం ఉంటే సివిల్ సర్జన్ జారీ చేసే వైకల్య ద్రువపత్రం తప్పనిసరిగా యాడ్ చేయాలి. కొన్నింటికి డిశ్చార్జ్ సర్టిఫికెట్ కూడా జతచేయాలి. ఒకవేళ పాలసీ తీసుకున్న సమయంలో నామినీ తెలపకపోతే వారసుడు క్లెయిమ్‌ కోసం దాఖలు చేయవచ్చు. పూర్తి చేసిన క్లెయిమ్ ఫామ్​ను ప్రమాదం జరిగిన రోజు నుంచి 30 రోజుల్లోపు బ్యాంకు లేదా పోస్టాఫీసుకు సమర్పించాలి.

ఇలా చేరండి : ఈ స్కీమ్​లో చేరేందుకు https://www.jansuraksha.gov.in వెబ్‌సైట్‌ నుంచి అప్లికేషన్ డౌన్‌లోడ్‌ చేయాలి. ఇందులో అడిగిన వివరాలన్నీ రాసి పోస్టాఫీసు లేదా బ్యాంకులో అందించాలి. లేదా ఈ సైట్​లోనే మీ వివరాలు ఎంటర్ చేసి అప్లై చేసుకోవచ్చు. నెట్‌ బ్యాంకింగ్ ద్వారా కూడా ఇందులో జాయిన్ కావచ్చు. ఇందుకోసం మీ ఇంటర్నెట్‌ బ్యాంకింగ్ అకౌంట్‌లో లాగిన్‌ అవ్వాలి. అందులో ఉన్న ఇన్సూరెన్స్ ఆప్షన్ పై క్లిక్‌ చేయాలి. తర్వాత ప్రీమియం చెల్లించడం కోసం మీ బ్యాంక్‌ఖాతాను ఎంచుకోవాలి. అన్ని వివరాలను చెక్ చేసి నిర్ధారించుకొని కన్​ఫ్రామ్​పై క్లిక్‌ చేయాలి. అనంతరం డౌన్​లోడ్​ ఆప్షన్‌పై క్లిక్ చేసి మీ పాలసీ రశీదును డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవచ్చు. భవిష్యత్‌లో దీన్ని రిఫరెన్స్‌ కోసం భద్రపరచుకోవాలి.

