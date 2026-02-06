గర్భిణుల కోసం కేంద్రం సూపర్ స్కీమ్! - మొదటి బిడ్డకు రూ.5 వేలు, రెండో బిడ్డకు రూ.6వేలు!
Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana Scheme: ప్రతీ స్త్రీ "అమ్మ" అని పిలిపించుకోవాలని కోరుకుంటుంది. అందుకే గర్భం దాల్చినప్పటి నుంచీ డెలివరీ వరకు ఎన్నో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంది. ప్రసవం అనంతరం తన బిడ్డ ఆరోగ్యంగా ఎదుగుతుంటే చూసి మురిసిపోతుంది. అయితే ప్రెగ్నెన్సీ సమయంలో, డెలివరీ తర్వాత మహిళలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే పోషక ఆహారం తప్పనిసరి. కానీ ఆర్థిక పరిస్థితుల వల్ల చాలా మంది తగిన ఫుడ్ను తీసుకోలేకపోతున్నారు. ఈ పోషకహార లోపం బిడ్డ ఎదుగుదలపై ప్రభావం చూపుతుంది. ఈ క్రమంలోనే గర్భిణులు, పాలిచ్చే తల్లుల సంరక్షణ కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధాన మంత్రి మాతృ వందన యోజన(PMMVY) అనే పథకం తీసుకొచ్చింది. ఈ స్కీమ్ ద్వారా అర్హులైన గర్భిణులు, బాలింతలకు ఆర్థిక సాయం అందిస్తోంది. మరి, ఈ పథకానికి ఎవరెవరు అర్హులు? కావాల్సిన పత్రాలు ఏంటి? ఏ విధంగా అప్లై చేసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
పథకం వివరాలు : ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాలకు చెందిన గర్భిణులు, బాలింతలకు సరైన పోషకహారం అందించాలనే లక్ష్యంతో 2017లో కేంద్ర ప్రభుత్వం మాతృ వందన యోజన పథకం తీసుకొచ్చింది. అర్హులైన లబ్ధిదారులకు రూ. 5వేలు అందిస్తోంది. ఈ డబ్బును రెండు దశల్లో అందజేస్తుంది. ముందుగా గర్భం దాల్చినట్లు ఆన్లైన్లో నమోదు చేసుకోవాలి. గర్భం దాల్చిన ఆరు నెలలలోపు ఓసారి పీహెచ్సీలో చెకప్ చేసుకుని నమోదు చేయించుకోవాలి. అప్పుడు రూ.3 వేలు బ్యాంక్ అకౌంట్లో వేస్తారు. ప్రసవం జరిగిన 14 వారాల్లో పుట్టిన బిడ్డకు "ఇమ్యూనైజేషన్ సైకిల్" పూర్తయిన తర్వాత మిగిలిన రూ.2వేలు అందిస్తారు. ఒకవేళ మీ డెలివరీ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో జరిగితే మరో వెయ్యి రూపాయాలు అదనంగా అందిస్తారు. అంటే మొత్తంగా సుమారు 6వేల రూపాయలు తల్లికి లభిస్తాయి.
అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం 2022లో ఈ పథకంలో కీలక మార్పులు చేస్తూ మిషన్ శక్తి కింద కొత్త మార్గదర్శకాలను రిలీజ్ చేసింది. దాని ప్రకారం రెండో సారి ప్రసవం అయినప్పుడు కూడా మాతృ వందన యోజన ద్వారా డబ్బులు పొందవచ్చు. అయితే ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే రెండో కాన్పులో కచ్చితంగా ఆడపిల్ల జన్మించాలి. అలా జరిగినప్పుడు ఒకేసారి రూ.6వేలు తల్లి అకౌంట్లోకి జమ అవుతాయి. అంటే మొదటి కాన్పులో మీకు అబ్బాయి పుట్టి, రెండో కాన్పులో అమ్మాయి పుడితే మీకు రెండుసార్లు ఈ స్కీమ్ వర్తిస్తుంది. ఒకవేళ రెండో సారి ప్రసవం జరిగి కవలలు పుట్టి అందులో ఒకరు అమ్మాయి అయినా ఈ డబ్బులు వస్తాయి. అయితే, రెండోసారి కాన్పులో అమ్మాయి పుట్టి ఈ డబ్బులు అందుకోవాలంటే గర్భం దాల్చినప్పటి నుంచి ఆరునెలలలోపు రిజిస్ట్రేషన్ అవడంతో పాటు ఓసారి చెకప్ చేయించుకోవాలి. అలాగే 14 వారాల్లోపు పుట్టిన పాపకు టీకాలు పూర్తి చేయాలి.
అర్హత ప్రమాణాలు:
- గర్భిణులందరూ పీఎంఎంవీవై పథకానికి అర్హులు. మహిళ వయసు తప్పనిసరిగా 19 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ ఉండాలి.
- పిల్లలు జన్మించిన 270 రోజుల లోపు ఈ పథకానికి అప్లై చేసుకోవాలి.
- కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం ₹8 లక్షల కంటే తక్కువ ఉన్న గర్భిణులు.
- BPL రేషన్ కార్డ్, అంత్యోదయ కార్డు, MGNREGA జాబ్ కార్డ్, లేదా e-Shram కార్డ్ ఉన్న మహిళలు.
- ఆయుష్మాన్ భారత్ (PM-JAY) కింద లబ్ధిదారులుగా ఉన్నవారు.
- అంగన్వాడీ టీచర్లు, హెల్పర్లు, ఆశా (ASHA) కార్యకర్తలు.
- పీఎం కిసాన్ లబ్ధిదారులుగా ఉన్న మహిళా రైతులు.
- 40% లేదా అంతకంటే ఎక్కువ అంగవైకల్యం ఉన్న మహిళలు.
- కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల్లో ఉద్యోగాలు చేసే వారికి ఈ పథకం వర్తించదు.
కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లు:
- ఆధార్ కార్డ్
- ఆధార్ కార్డ్తో అనుసంధానమైన బ్యాంక్ లేదా పోస్టాఫీస్ అకౌంట్
- బ్యాంక్ అకౌంట్ వివరాలు
- రేషన్ కార్డు
- కిసాన్ ఫొటో పాస్బుక్
- పాస్పోర్ట్, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్
- పాన్ కార్డ్
- MGNREGS జాబ్ కార్డు
- భర్త ఆధార్ కార్డ్
- MCP(మదర్ అండ్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్) కార్డు
- Last Menstrual Period(LMP) డేట్
- పిల్లల జనన ధ్రువీకరణ పత్రం
- పిల్లల టీకాలకు సంబంధించిన వివరాలు
ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి:
- మొదట మీరు https://pmmvy-cas.nic.in/. అనే అధికారిక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయాలి.
- హోమ్ పేజీలో రైట్ సైడ్ లాగిన్ (PMMVY లాగిన్)పై క్లిక్ చేయాలి.
- అప్పుడు రిజిస్టర్డ్ కస్టమర్ల ఈమెయిల్ ID, పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది.
- కొత్తగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకుంటే "Registering a new user" అని కనిపించే ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి.
- అప్పుడు మీకు డైరెక్ట్ బెనిఫిషియరీ యూజర్ క్రియేషన్ ఫారమ్ కనిపిస్తుంది.
- దాంట్లో మీరు లబ్ధిదారుని పేరు, మొబైల్ నంబర్, ఈమెయిల్ ఐడీ వంటి పూర్తి వివరాలను నమోదు చేయాలి.
- మొదటి పేజీకి కుడి వైపున సూచన ప్రశ్న ఉంటుంది. అప్పుడు మీరు సూచన ప్రశ్న, సూచన సమాధానాన్ని పూరించాలి.
- ఆ తర్వాత మీరు మీ పాస్వర్డ్ను క్రియేట్ చేసుకోవాలి.
- మీ పాస్వర్డ్ని నిర్ధారించిన తర్వాత ఒక క్యాప్చాని నమోదు చేసి రిజిస్టర్ బటన్పై క్లిక్ చేస్తే మీరు యాక్టివేషన్ లింక్ని అందుకుంటారు.
- రిజిస్ట్రేషన్ని యాక్టివేట్ చేయడానికి దానిపై క్లిక్ చేయాలి. రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి అయిన తర్వాత ఆ వివరాలతో లాగిన్ అయ్యి స్కీమ్కు అప్లై చేసి కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లను అప్లోడ్ చేయాలి.
- కేవలం పైన చెప్పిన వెబ్సైట్ మాత్రమే కాకుండా https://pmmvy.wcd.gov.in/ లేకుంటే ఉమంగ్ వెబ్సైట్ https://web.umang.gov.in/ లేదా యాప్ ద్వారా కూడా లాగిన్ అయ్యి స్కీమ్కు అప్లై చేసుకోవచ్చు. అయితే సాంకేతిక సమస్యల కారణంగా ప్రస్తుతం వెబ్సైట్ పనిచేయట్లేదు. కాబట్టి వెబ్సైట్ ఓపెన్ కావడానికి కాస్త సమయం పట్టొచ్చు. ఒకవేళ మీరు వెంటనే ఈ స్కీమ్కు అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటే మీ దగ్గరలోని అంగన్వాడీ కేంద్రం (AWC) లేదా ఆశా కార్యకర్తను సంప్రదిస్తే పూర్తి వివరాలు వారు చెబుతారు.
