నెలకు 36రూపాయలు చెల్లిస్తే చాలు! - రూ.2 లక్షల జీవిత బీమా!
కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి అద్దిరిపోయే స్కీమ్ - ఈ స్కీమ్ సామాన్యులకు ధీమా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 7, 2026 at 2:33 PM IST
PMJJBY Scheme Details : మనకు ఇష్టమైన వారు హఠాత్తుగా మరణిస్తే ఆ బాధ నుంచి కోలుకునేందుకు చాలా సమయం పడుతుంది. ఒకవేళ వారు కుటుంబ పెద్దయితే ఇక ఆ బాధకు ఆర్థిక ఇబ్బందులు చుట్టుముడతాయి. అందుకే ఇన్సూరెన్స్ ఉంటే కొంత వరకు ఆర్థిక సమస్యలను నుంచి బయటపడొచ్చు. సామాన్యులకు వీటిపై అవగాహన ఉన్నా ప్రీమియం ఎక్కువగా చెల్లించాల్సి వస్తుందనే కారణంతో ఇలాంటి వాటిల్లో చేరడం లేదు.
ఈ నేపథ్యంలోనే కేంద్ర ప్రభుత్వం సామాన్య ప్రజలకు జీవిత బీమా కల్పించాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇందులో భాగంగా తక్కువ ప్రీమియంతో ప్రధాన మంత్రి జీవన్ జ్యోతి బీమా యోజన (PMJJBY) పథకాన్ని 2015లో ప్రారంభించింది. ఇది ప్రభుత్వ మద్దతు గల ప్యూర్ టర్మ్ పాలసీ. ఈ స్కీమ్ ఒక సంవత్సరం కాలపరిమితితో వస్తుంది. ఆ తర్వాత ప్రతి సంవత్సరం ప్రీమియం చెల్లిస్తూ స్కీమ్ను రెన్యూవల్ చేసుకోవచ్చు.
ఎల్ఐసీతో పాటు దాదాపు అన్ని జీవిత బీమా సంస్థలు, పోస్టాఫీసులు కూడా ఈ పథకాన్ని అందిస్తున్నాయి. ఈ స్కీమ్ బ్యాంకుల వద్ద కూడా అందుబాటులో ఉంది. కేవలం 436 రూపాయలు చెల్లించి రూ.2 లక్షల బీమాను పొందొచ్చు. ఇందుకోసం మీరు సంబంధింత బ్యాంకు లేదా పోస్టాఫీసు లేదా జీవిత బీమా సంస్థను సంప్రదిస్తే వారు మీకు అప్లికేషన్ ఫామ్ ఇస్తారు. ఇందులో మీ వివరాలు నమోదు చేస్తే సరిపోతుంది. కొన్ని సంస్థలు ఆన్లైన్లో కూడా ఈ సేవలను అందిస్తున్నాయి. ఒక్కసారి అకౌంట్ నుంచి ప్రీమియం డబ్బులో కడితే మరుసటి ఏడాదికి ఖాతా నుంచి ఆటోమేటిక్గా నగదు కట్ అవుతుంది. అంతేకాక ఆదాయపు పన్ను చట్టంలోని సెక్షన్ 80సి, సెక్షన్ 10 కింద మినహాయింపులు లభిస్తాయి. మరి ఈ స్కీమ్ పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
ఎవరు అర్హులు? :
- ఈ పథకానికి 18 నుంచి 50 ఏళ్ల లోపు స్త్రీ, పురుషులు అర్హులు.
- పోస్టాఫీసు/బ్యాంకులో సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఉన్న వారెవరైనా ఈ స్కీమ్లో చేరొచ్చు.
- ఇందుకోసం బ్యాంకు అకౌంట్ను ఆధార్తో అనుసంధానించాల్సి ఉంటుంది. అలాగే కేవైసీ చేయించడం తప్పనిసరి. ఏదైనా ఒక సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఉన్న బ్యాంకు నుంచి మాత్రమే దీనికి అప్లై చేయాలి.
- పాలసీదారుకు 55 సంవత్సరాల వరకు జీవిత బీమా పొందేందుకు వీలుంటుంది. ఉదాహరణకు : ఒక వ్యక్తి 25 సంవత్సరాల వయసులో పాలసీ తీసుకుంటే 55 ఏళ్ల వరకు అంటే 30 ఇయర్స్ పాటు రిస్క్ కవరేజ్ కోసం పథకాన్ని పునరుద్ధరించుకోవచ్చు.
- ఒకవేళ 50 సంవత్సరాల వయసులో పాలసీ తీసుకుంటే, 55 ఏళ్ల వరకు అంటే మరో ఐదు సంవత్సరాలు మాత్రమే రిస్క్ కవరేజ్ పొందేందుకు వీలుంటుంది.
- ఉమ్మడి ఖాతా తీసుకున్న వారు కూడా ఈ స్కీమ్లో చేరొచ్చు. అయితే ఇద్దరూ విడివిడిగా ప్రీమియం నగదును చెల్లించాలి.
కాల వ్యవధి :
- ఈ స్కీమ్ కాలపరిమితి సంవత్సరం. ఇది జూన్ 1 నుంచి మే 31 వరకు ఉంటుంది.
- ఓసారి ఇందులో చేరిన పాలసీదారులకు మే 25 నుంచి 31 మధ్య ప్రీమియం మొత్తం ఆటో డెబిట్ ద్వారా రెన్యూవల్ అవుతుంది.
- ఒకవేళ మీరు ఈ పథకాన్ని క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇందుకోసం బ్యాంకును సంప్రదించాలి.
- నూతనంగా ఈ స్కీమ్లో జాయిన్ అయిన వారికి జూన్ 1 నుంచి మే 31 వరకు కవరేజీ లభిస్తుంది.
- ఈ స్కీమ్లో నూతనంగా చేరినా లేదా తిరిగి జాయిన్ అయిన పాలసీదారుడు ఏ కారణం చేతనైనా చనిపోతే అప్లై చేసిన 30 రోజుల తర్వాత మాత్రమే క్లెయిమ్కు అనుమతి లభిస్తుంది. ఒకవేళ బీమా తీసుకున్న వ్యక్తి మొదటి రోజే రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణిస్తే క్లెయిమ్ కోసం అప్లై చేసుకోవచ్చు. అప్పుడు నామినీకి రూ.2 లక్షలు అందజేస్తారు.
- అదేవిధంగా ఇందులోని నియమం ప్రకారం ప్రీమియం చెల్లించిన ఏడాదికి మధ్యలో ఆపివేయడం గానీ, నగదును వెనక్కి ఇచ్చేయడం గానీ సాధ్యపడదు.
గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయాలు :
- ప్రీమియం నగదును ఆటోమేటిక్గా బ్యాంకులు తీసుకొనేందుకు అనుమతించాలి. ఇక్కడ మీరు గుర్తించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే అకౌంట్ నుంచి డబ్బులు డెబిట్ అయ్యే క్రమంలో మీ ఖాతాలో తగినంత బ్యాలెన్స్ లేకపోతే బీమా పాలసీ క్యాన్సిల్ అవుతుంది.
- పాలసీదారుడికి 55 ఏళ్లు వచ్చిన తర్వాత బీమా రద్దవుతుందనే విషయాన్ని గమనించాలి.
- సంవత్సరానికి రూ.436 అంటే నెలకు రూ.36 చొప్పున చెల్లించాలి.
