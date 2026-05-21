మీకు "పొదుపు ఖాతా" ఉందా? - ఆపద సమయంలో రూ.5లక్షలు!
నెలకు రూ.36ప్రీమియంతో "PMJJBY PMSBY" పథకాలు - రూ.2లక్షల నుంచి 5లక్షలకు పెంచే అవకాశం!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 21, 2026 at 10:23 AM IST
LOW PREMIUM INSURANCE PLANS : ప్రమాద బీమా, జీవిత బీమా తీసుకోవాలని చాలా మంది అనుకుంటారు. కానీ! ఏదైనా ఊహించని ప్రమాదం, ఆపద ఎదురైనపుడు తప్ప ఆ విషయం గురించి పెద్దగా ఆలోచించరు. మరి కొంతమంది ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవాలని అనుకున్నా పెద్ద మొత్తంలో ప్రీమియం చెల్లించాల్సి రావడంతో వాయిదా వేస్తుంటారు. కానీ, కేంద్ర ప్రభుత్వం అతి తక్కువ ప్రీమియం (నెలకు రూ.38)తో రెండు బీమా పథకాలను కొనసాగిస్తోందని మీకు తెలుసా? ఇప్పటికిప్పుడు ఈ పథకాల ద్వారా 2లక్షల సాయం అందుతున్నా త్వరలో రూ.5లక్షలకు పెంచనున్నారని తెలుసా? ఇంకెందుకు ఆలస్యం! మీకు బ్యాంకు లేదా పోస్టాఫీస్ పొదుపు ఖాతా ఉంటే వెంటనే దరఖాస్తు చేయండి.
ప్రతి ఒక్కరికీ బీమా తప్పనిసరి. ఆపద సమయాల్లో ఇది ఎంతో సహాయంగా ఉంటుంది. ఊహించని ప్రమాదాల్లో కుటుంబ పెద్ద దూరమైతే బీమా డబ్బులు కాస్త ఉపశమనం కల్పిస్తాయనే ఉద్దేశంతోనే బీమా పాలసీ తీసుకుంటుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో పలు ప్రైవేటు బీమా కంపెనీలు వివిధ పథకాలను ఆఫర్ చేస్తుంటాయి. తీరా బీమా చెల్లింపు విషయాల్లో కొర్రీలు పెడుతుండడం చాలా మందికి అనుభవమే. కానీ, కేంద్రం తీసుకువచ్చిన రెండు బీమా పథకాలు పేదల పాలిట వరం అనే చెప్పుకోవచ్చు.
కేంద్రం రెండు బీమా పథకాలను తీసుకువచ్చింది. అందులో ఒకటి జీవిత బీమా (ప్రధాన మంత్రి జీవన జ్యోతి బీమా యోజన PMJJBY) కాగా, రెండోది ప్రమాద బీమా (ప్రధాన మంత్రి సురక్ష బీమా యోజన PMSBY). అనారోగ్యం లేదా ప్రమాదం లేక ఏదైనా కారణంతో చనిపోతే జీవిత బీమా వర్తిస్తుంది. ఈ మేరకు రూ.2లక్షలు నామినీకి అందిస్తారు. ఇక ప్రమాద బీమా అత్యంత చవకైనది. ప్రమాదం జరిగినపుడు చనిపోతే రూ.2లక్షలు, పాక్షిక వైకల్యానికి రూ.1లక్ష, శాశ్వత వైకల్యానికి రూ.2లక్షలు అందిస్తారు.
జీవిత బీమా కోసం సంవత్సరానికి ఒక్క సారి రూ.436 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఇందుకోసం మీరు సమయం కేటాయించి బ్యాంకుకు లేదా పోస్టాఫీసుకు వెళ్లాల్సిన పని లేదు. ఆన్లైన్లో చెల్లించాల్సిన అవసరం అంతకన్నా లేదు. కేవలం పొదుపు ఖాతా ఓపెన్ చేసి అందులో బ్యాలెన్సు ఉంచితే చాలు! ఆటోమేటిక్గా అవే కట్ అయిపోతాయి.
ప్రమాద బీమా కోసం సంవత్సరానికి ఒక్క సారి రూ.20 చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. ఇందుకోసం కేవలం పొదుపు ఖాతా ఓపెన్ చేసి అందులో బ్యాలెన్సు ఉంచితే చాలు! ఆటోమేటిక్గా అవే కట్ అయిపోతాయి.
కవరేజీ రూ.5లక్షలకు పెంచే అవకాశం!
ఈ రెండు పథకాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం 2015లో ప్రవేశపెట్టింది. నాటి నుంచి 2లక్షలు మాత్రమే కవరేజీ ఇస్తోంది. అయితే, ప్రస్తుతం ధరల పెరుగుదల, ద్రవ్యోల్బణం నేపథ్యంలో 2లక్షలు ఉన్న జీవిత బీమా, ప్రమాద బీమా కవరేజీని త్వరలోనే 5లక్షలకు పెంచనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మేరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం బీమా కంపెనీలతో చర్చలు జరుపుతున్నట్లు సమాచారం. బీమా కవరేజీ 5లక్షలకు పెంచితే ప్రీమియం కూడా అందుకు తగ్గట్టుగానే పెంచే అవకాశాలున్నాయని నిపుణులు వెల్లడిస్తున్నారు.
