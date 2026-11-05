ఎల్నినో స్పెషల్ కిచెన్ టిప్స్ - వంటిగదిలో ఈ మార్పులు తప్పనిసరి!
Kitchen Tips for Elnino Period : ఎల్నినో కారణంగా వర్షాభావం లేక ధాన్యం, పంటల సాగు దిగుబడి తగ్గనుంది. ప్రస్తుత పరిస్థితులకు పొదుపు మార్గాలు, చిట్కాలు పాటిస్తే మేలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
Published : November 5, 2026 at 7:25 AM IST
ఎల్నినో అన్ని రంగాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తోంది. ఆశించిన వర్షాభావం లేక ధాన్యం, ఇతర పంటల సాగు, దిగుబడి తగ్గనుంది. ఇప్పటికే పెరిగిన నిత్యావసరాల ధరలతో ప్రజలు ఉక్కిరిబిక్కిరవుతున్నారు. బియ్యం, నూనెలు, పప్పుల ధరలు పెరిగిపోయాయి. ఈ నేపథ్యంలో సరైన ప్రణాళికతో అడుగేయాలని సిద్దిపేటకు చెందిన ఆర్థిక విశ్లేషకురాలు, ప్రొఫెసర్ కె.భవాని సూచిస్తున్నారు. ప్రస్తుత పరిస్థితులకు అనుగుణంగా పొదుపు మార్గాలు, చిట్కాలు పాటించి, నిత్యావసరాల ఖర్చులను కాస్త తగ్గించుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.
పురుగులు పట్టకుండా ఇలా
బియ్యం పురుగు పట్టకుండా డబ్బాలో వేప ఆకులు, ఎండు మిర్చి వేయవచ్చని సూచించారు. పప్పు దినుసులను ఆరబెట్టి నిల్వ చేసుకుంటే బాగుంటుందన్నారు. పప్పుల డబ్బాల్లో లవంగాలు లేదా చిన్న ఉప్పు పొట్లాన్ని వేయాలన్నారు. ఆవనూనె రాయవచ్చు లేదా చొరబడని డబ్బాల్లో నిల్వ చేయాలని చెప్పారు. బియ్యం, పప్పు దినుసులు అవసరానికి మించి తెచ్చుకుంటే నష్టం తప్పదు. ఎక్కువ కాలం అలాగే ఉంటే పురుగు పడుతుందంటున్నారు. అలా ప్రతి పది కిలోల పరిమాణానికి అరకిలో వరకు నష్టపోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుందని ప్రొఫెసర్ కె.భవాని చెబుతున్నారు.
ఇలా చేస్తే నెలకు రెండు లీటర్ల నూనె ఆదా
అసలు నూనె లేని వంట లేదు. మితిమీరిన వాడకం వల్ల అనారోగ్య సమస్యలు తప్పవుని హెచ్చరిస్తున్నారు. నేరుగా ప్యాకెట్ నుంచి వాడితే పరిమితి దాటుతుందని, నాలుగు రోజుల్లోనే లీటరు అయిపోయే పరిస్థితి ఉంటుందన్నారు. బాటిళ్లు లేదా డబ్బాలో నూనె పోసి మితంగా ఉపయోగించవచ్చన్నారు. ఆరోగ్యానికి నష్టం చేసే వేపుళ్ల జోలికి వెళ్లొద్దని, ఎక్కువ ఉడకబెట్టిన వాటికే ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలన్నారు. ఫలితంగా నెలకు రెండు లీటర్ల నూనెను ఆదా చేయవచ్చని చెబుతున్నారు.
ఆరబెట్టి నిల్వ చేసుకోండిలా
కూరగాయలు, ఆకుకూరలు ఎక్కువగా తెచ్చుకుంటే వాడిపోతాయి. నిల్వ సరిగా చేయకపోతే కుళ్లిపోతాయి. ఆకు కూరలు వేర్లు తొలగించి కాగితం లేదంటే పర్యావరణహిత కవర్లలో చుట్టి పెట్టొచ్చు. పచ్చిమిర్చి కాడలు తీసి, తడి లేకుండా ఆరబెట్టి ఫ్రీజర్లో పెట్టొచ్చు. టమాటా, ఉల్లిపాయలు పాడైతే వెంటనే వేరు చేయాలి. రెండు రోజులకు సరిపడా తెచ్చుకోవడం అలవర్చుకోవాలని చెబుతున్నారు.
గాలి చొరబడకుండా డబ్బాను బిగించండి
కారం, ఉప్పు, తేమ కారణంగా ముద్దగా మారతాయి. ఎక్కువ కాలం నిల్వ చేస్తే పసుపులో పురుగులు పడుతుంటాయి. గాలి చొరబడకుండా కారప్పొడి డబ్బాను బిగించాలి. కారం, పసుపు డబ్బాల్లో ఎండు మిరపకాయ గింజలు వేయాలి. ఉప్పు సీసాలో 4-5 బియ్యం గింజలు వేయొచ్చని ప్రొఫెసర్ కె.భవాని సూచించారు.
బడ్జెట్ వేసుకొని కొనుగోలు చేస్తే ఆదా
ప్రతి ఇంటా వండిన అన్నం నిత్యం సగటున 50 గ్రాములు వృథా అవుతుంది. కూరల పరిస్థితి ఇక అంతే. అంచనా తప్పకుండా అన్నం, కూరలు వండటం అలవర్చుకోవాలి. ఒకవేళ అన్నం మిగిలితే మరుసటి రోజు ఉదయం సద్దన్నం, పులిహోరగా మార్చవచ్చు.
నేరుగా సూపర్మార్కెట్కు వెళ్లి కొనుగోలు చేయడం వల్ల బడ్జెట్ దాటుతుంది. రిటైల్ దుకాణాల ద్వారా కూడా కొంత నష్టం తప్పదు. దీనికి పరిష్కారంగా నిత్యావసరాలు ఏవైనా ముందస్తు ప్రణాళిక, జాబితా తప్పనిసరి. హోల్సేల్, పేరొందిన సూపర్మార్కెట్లలో కొనుగోలు చేస్తే ఆదా చేసుకోవచ్చు.
పాలు పాడవ్వకుండా ఇలా చేయండి
నిత్యం పాల సంబంధిత పదార్థాల వినియోగం సాధారణమే. ఇక పెరుగు తప్పనిసరి. సరైన తీరులో నిర్వహించకపోతే పాడవుతాయి. పాలు వేడి చేసే సమయంలో కాసింత తినే సోడా వేస్తే విరిగిపోవు. కాగిన తర్వాత చిటికెడు పసువు వేస్తే త్వరగా పాడవ్వవు. పెరుగు తోడు మట్టి కుండలో వేస్తే ఎక్కువ సమయం నిల్వ ఉంటుంది. పాలు విరిగితే పారబోయకుండా జున్నుగా మార్చుకోవచ్చని ప్రొఫెసర్ కె.భవాని సూచిస్తున్నారు.
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