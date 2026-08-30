'పవర్ బ్యాంక్' వాడుతున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే పేలే అవకాశం!
పవర్ బ్యాంక్ ఎలా ఉపయోగించాలి? - ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే పక్కన పెట్టాలంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 30, 2026 at 11:19 AM IST
Power Bank Safety Tips : నేటి డిజిటల్ యుగంలో స్మార్ట్ఫోన్ ఒక నిత్యావసర వస్తువుగా మారిపోయింది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ మొబైల్తోనే రోజులో ఎక్కువ టైమ్ గడిపేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అత్యవసర సమయంలో ఛార్జింగ్ అయిపోయినప్పుడు వెంటనే మొబైల్ ఛార్జ్ చేసుకోవడానికి ఎక్కువ మంది పవర్ బ్యాంక్ను వాడుతున్నారు. ప్రస్తుతం చాలా మంది దగ్గర ఇది తప్పనిసరి పరికరంగా మారింది. అయితే, దీనిలో ఉపయోగించే లిథియం- అయాన్ బ్యాటరీల్లో లోపాలు, నాసిరకం ఉత్పత్తులు, తప్పు ఛార్జింగ్ పద్ధతులు ప్రమాదాలకు కారణమవుతున్నాయంటున్నారు నిపుణులు. మరి, పవర్ బ్యాంక్ను ఎలా ఉపయోగించాలి? ఎలాంటి సంకేతాలు కనిపిస్తే పక్కన పెట్టాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
మనం చేసే చిన్న చిన్న పొరపాట్లే పవర్ బ్యాంక్ పేలుడుకు దారితీస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. అలాంటి వాటిల్లో కొన్ని ప్రధానమైన కారణాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.
- నాణ్యత లేని సెల్స్ లేదా తక్కువ నాణ్యత కలిగిన పవర్ బ్యాంక్లలో అంతర్గత లోపాలు ఏర్పడే అవకాశం ఎక్కువ. సెల్లో షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగితే వేడి వేగంగా పెరిగి ప్రమాదానికి దారితీయొచ్చంటున్నారు.
- పవర్ బ్యాంక్ను ఎండలో, కారులో, దిండు లేదా దుప్పటి కింద పెట్టి ఛార్జ్ చేయడంతో వేడి బయటకు వెళ్లే అవకాశం తగ్గుతుంది. ఉష్ణోగ్రత అధికమైతే బ్యాటరీ దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు.
- కిందపడటం, బలంగా ఢీకొనడం వల్ల లోపలున్న బ్యాటరీ సెల్ దెబ్బతినొచ్చు. బయటకు పెద్దగా అది కనిపించకపోయినా లోపల నష్టం ఉండవచ్చని చెబుతున్నారు.
- తగిన ప్రమాణాలు లేని ఛార్జర్, కేబుల్ వాడటం వల్ల అవసరానికి మించిన కరెంట్ లేదా వేడి ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది. బ్యాటరీ ఉబ్బడం, పవర్ బ్యాంక్ ఆకారం మారడం ప్రమాదానికి ముందస్తు సంకేతం. ఇలాంటి పరికరాన్ని మళ్లీ ఛార్జ్ చేయకూడదు. పవర్ బ్యాంక్ను నెలల తరబడి పూర్తిగా ఖాళీ స్థితిలో ఉంచడం వల్ల బ్యాటరీ సామర్థ్యం దెబ్బతినొచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే ఆపేయండి!
- పవర్ బ్యాంక్ అసాధారణంగా వేడెక్కడం
- బ్యాటరీ ఉబ్బడం లేదా ఆకారం మారడం
- కాలిన వాసన రావడం, పొగ రావడం
- ఛార్జింగ్ సమయంలో అసాధారణ శబ్దాలు రావడం
- పగుళ్లు, లీకేజీ లేదా ఇతర భౌతిక నష్టం కనిపించడం
- ఛార్జింగ్ పదేపదే ఆగిపోవడం, సరిగా పనిచేయకపోవడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే ఆ పవర్ బ్యాంక్ను వెంటనే పక్కన పెట్టేయడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు.
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ఈ జాగ్రత్తలతో సురక్షితం :
- నాణ్యమైన ప్రొడక్ట్నే ఎంచుకోండి. ముఖ్యంగా ఎంఏహెచ్ పవర్ బ్యాంకులను ఉపయోగించడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు.
- తెలియని బ్రాండ్, అనుమానాస్పదంగా తక్కువ ధర ఉన్న పవర్ బ్యాంక్లకు దూరంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
- భద్రతా ప్రమాణాలు, తయారీదారు వివరాలు ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి.
- తయారీదారు సూచించిన ఛార్జింగ్ మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా ఛార్జర్, కేబుల్ యూజ్ చేయాలి.
- ఛార్జింగ్ పెట్టే టైమ్లో దుప్పటి, దిండు, సోఫా వంటి వేడిని గ్రహించే వస్తువులపై పెట్టి ఛార్జ్ చేయకూడదని సూచిస్తున్నారు.
- కారు డ్యాష్బోర్డ్, మూసి వేసిన వాహనం వంటి అధిక ఉష్ణోగ్రత ఉండే ప్రదేశాల్లో పవర్ బ్యాంక్ను ఉంచకూడదని చెబుతున్నారు.
- పవర్బ్యాంక్ను పిల్లలు ఆడుకునే వస్తువుగా ఉపయోగించకుండా చూడాలి. ముఖ్యంగా కేబుళ్లు, కనెక్టర్లు నోట్లో పెట్టుకోకూడదు.
- ఎత్తు నుంచి పడిపోయినా లేదా బలంగా దేన్నైనా తాకినా పవర్ బ్యాంక్ను వెంటనే మళ్లీ ఛార్జ్ చేయకుండా నిపుణులతో తనిఖీ చేయించడం మంచిదంటున్నారు.
- నీరు తగలకుండా చూసుకోవాలి. నీరు తగిలితే బ్యాటరీలోకి చేరి మంటలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు.
ఫోన్ ఛార్జ్ కాకపోతే ఇలా చేయండి :
ఛార్జింగ్ ఎక్కకపోతే ముందుగా పవర్ బ్యాంక్లో ఛార్జ్ ఉందా, లేదా అనేది చెక్ చేయాలి. తర్వాత కేబుల్ను మార్చి ప్రయత్నించాలి. మరో అవుట్పుట్ పోర్టు ఉంటే దానితో పరీక్షించవచ్చు. అయినా పనిచేయకపోతే పవర్ బ్యాంక్ను ఓపెన్ చేసి పరిశీలించకుండా సర్వీస్ సెంటర్ను సంప్రదించాలి.
పవర్ బ్యాంక్ బ్యాకప్ క్రమంగా తగ్గడం బ్యాటరీ సామర్థ్యం తగ్గిన సంకేతం కావచ్చు. పాత బ్యాటరీని స్వయంగా తెరిచి మార్చడం ప్రమాదకరం. బ్యాటరీ లేదా సర్క్యూట్లో లోపం ఉన్నట్లు అనిపిస్తే అర్హత కలిగిన టెక్నీషియన్ను సంప్రదించాలి.
లోపాలను తేలిగ్గా తీసుకోకూడదు :
"పవర్ బ్యాంక్ చూడడానికి చిన్న డివైజ్ అయినా దీనిలో అధిక శక్తిని నిల్వచేసే లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీ ఉంటుంది. అందువల్ల వేడి, నాసిరకం ఛార్జింగ్ పరికరాలు, బ్యాటరీలో లోపాలను తేలిగ్గా తీసుకోకూడదు. అనుమానం కలిగించే పవర్ బ్యాంక్ను ఉపయోగించకుండా పక్కన పెట్టడమే సురక్షితమైన మార్గం." - సతీష్, సాంకేతిక నిపుణులు
ఇటీవల జరిగిన ఘటనలు :
- సూరత్కు చెందిన ఓ మహిళ పవర్ బ్యాంక్కు ఛార్జింగ్ పెట్టి బయటకు వెళ్లి వచ్చేలోపు అది పేలి గది మొత్తం కాలిపోయింది. అదృష్టవశాత్తు లోపల ఎవరూ లేకపోవడంతో ప్రమాదం తప్పింది.
- సంగారెడ్డి జిల్లాకు చెందిన ఓ బాలుడు ఇటీవల వాడిపడేసిన పవర్ బ్యాంక్తో ఆడుకుందామని జేబులో పెట్టుకుని వెళ్తుండగా అది పేలడంతో తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.
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