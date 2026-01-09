పిండి రుబ్బకుండానే రుచికరమైన "వడలు" - బంగాళదుంప, రవ్వతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!
తక్కువ నూనెతో కరకరలాడే వడలు - ఇలా చేస్తే ఎంతో టేస్టీగా వస్తాయి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 9, 2026 at 4:24 PM IST
Aloo Vadalu Making : ఉదయం టిఫిన్స్లోకి మెజారిటీ ఫుడ్ లవర్స్ తినే వాటిల్లో వడలు ఒకటి. ఇవి బయటకి క్రంచీగా, లోపల సాఫ్ట్గా ఉంటాయి. వీటిని తయారు చేయాలంటే పప్పు ముందు రోజే నానబెట్టాలి. ఆ తర్వాత మిక్సీ పట్టి పులియబెట్టాలి. కానీ ఇదంతా చాలా టైమ్ టెకింగ్ ప్రాసెస్. అలా కాకుండా అప్పటికప్పుడు వడలు చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో బంగాళదుంప, బొంబాయి రవ్వ ఉపయోగించి సింపుల్గా చేసేయొచ్చు. ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలందరికీ ఎంతో నచ్చుతాయి. అంతేకాక ఆయిల్ కూడా తక్కువగా పీల్చుకుంటాయి! మరి నోరూరించే ఈ రెసిపీ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బంగాళదుంపలు - 2
- పచ్చిమిర్చి - 3
- అల్లం తరుగు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
- బొంబాయి రవ్వ - ఒక కప్పు
- కొత్తిమీర - ఒక కట్ట
- ఆయిల్ - సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా రెండు బంగాళాదుంపలను కడిగి పొట్టు తీసి గ్రేటర్తో తురిమి పక్కనుంచాలి.
- అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం, ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం తరుగు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు,వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఇవి వేగిన తర్వాత రెండు కప్పుల నీళ్లు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మరిగించాలి.
- వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు బంగాళదుంప తురుము వేసి ఒక నిమిషం పాటు ఉడికించాలి. అనంతరం కప్పు బొంబాయి రవ్వను కొద్దికొద్దిగా వేస్తూ ఉండలు లేకుండా మిక్స్ చేయాలి. ఈ మిశ్రమం దగ్గరపడిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో బంగాళదుంప రవ్వ మిశ్రమం, కొత్తిమీర తురము వేసి పిండి మాదిరిగా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత చిన్న చిన్న బాల్స్ మాదిరిగా చేసి పక్కనుంచాలి.
- అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక్కొ పిండి ముద్దను తీసుకొని వడల ఆకారంలో వత్తుకొని కడాయికి సరిపడా వేసి ఒక నిమిషం పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
- అనంతరం వడలను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ దోరగా ఫ్రై చేసి ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే వేడివేడి బంగాళదుంప వడలు తయారైనట్లే! ఆ తర్వాత వీటిని ఏ చట్నీతో తిన్నా ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి.
- ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు.
- మీరు ఎక్కువ మోతాదులో వడలను చేసుకోవాలనుకుంటే బంగాళదుంపలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
