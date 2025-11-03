ETV Bharat / offbeat

కరకరలాడే "ఆలూ ట్రయాంగిల్స్​" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు!

-బ్రెడ్​, బంగాళదుంపలతో చిరుతిండి - వీటి టేస్ట్​కు పిల్లలు ఫ్యాన్స్​ అయిపోతారు!

Potato Triangles Recipe
Potato Triangles Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 3, 2025 at 1:18 PM IST

2 Min Read
Potato Triangles Recipe: సాయంత్రమయ్యే సరికి స్కూల్​కు వెళ్లొచ్చిన పిల్లలు, ఆఫీసులకు వెళ్లొచ్చిన పెద్దలకు ఏవో స్నాక్స్​ కావాలనిపిస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే ఏదో ఒకటి చేయమని అడుగుతుంటారు. దీంతో అమ్మలు​ బజ్జీలు, సమోసా, పకోడీలు వంటివి చేయడానికి వంటగదిలో కుస్తీ పడుతుంటారు. అయితే అవి ఎంత టేస్టీగా ఉన్నా రోజూ తినాలంటే బోర్​ కొడుతుంది. కాబట్టి కాస్త ప్రత్యేకంగా ఉండాలంటే ఆలూ ట్రయాంగిల్స్​ ట్రై చేయండి. కరకరకలాడుతూ సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటాయి. పిల్లలు అయితే మరీ మరీ ఇష్టంగా తింటుంటారు. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని ఈ స్నాక్​ రెసిపీని ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Potato Triangles Recipe
బ్రెడ్​ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బంగాళదుంపలు - 4
  • బ్రెడ్‌ స్లైసులు - 6
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • అల్లం - చిన్న ముక్క
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్‌
  • ధనియాల పొడి - అర స్పూన్‌
  • కారం - అర స్పూన్‌
  • చిల్లీ ఫ్లేక్స్‌ - అర స్పూన్‌
  • బియ్యప్పిండి - 2 టేబుల్‌ స్పూన్లు
  • మొక్కజొన్న పిండి - టేబుల్‌ స్పూన్
  • కొత్తిమీర తరుగు - గుప్పెడు
  • నూనె - వేయించడానికి సరిపడా
Potato Triangles Recipe
ఆలుగడ్డలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • బంగాళదుంపలను శుభ్రంగా కడిగి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అవి మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించాలి.
  • ఈలోపు అల్లం ముక్కపై పొట్టు తీసేసి చిన్న ముక్కలుగా చేసుకోవాలి. మిక్సీజార్​లోకి అల్లం ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి వేసి మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసి పెట్టుకోవాలి.
  • బంగాళదుంపలు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి ఆ నీటిని వంపేసుకోవాలి. అనంతరం వాటిపై ఉండే పొట్టు తీసేసి వెడల్పాటి మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
Potato Triangles Recipe
అల్లం (Getty Images)
  • ఉడికిన ఆలూను మెత్తగా మెదుపుకోవాలి. లేదంటే తురుముకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఆలూలో బ్రెడ్​ స్లైస్​లను వేసుకోవాలి. అయితే నేరుగా అలానే వేసుకోకుండా బ్రెడ్​ను వాటర్​లో ముంచి గట్టిగా పిండి తీసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఆలూ, బ్రెడ్​ మిశ్రమంలోకి ఉప్పు, అల్లం పచ్చిమిర్చి ముద్ద, జీలకర్ర, ధనియాల పొడి, కారం, చిల్లీ ఫ్లేక్స్‌ యాడ్​ చేసి ఓసారి కలపాలి.
Potato Triangles Recipe
మొక్కజొన్న పిండి (Getty Images)
  • అనంతరం బియ్యప్పిండి, మొక్కజొన్న పిండి కూడా వేసి చపాతీ ముద్ద మాదిరి సాఫ్ట్​గా కలుపుకోవాలి.
  • అందులో సగం ముద్ద తీసుకుని చపాతీ కర్రతో కాస్త మందంగా చేసుకోవాలి. అనంతరం చాకు సాయంతో ట్రయాంగిల్​ షేప్​లో కట్​ చేసుకుని ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పిండితో ఇలానే చేసుకోవాలి.
Potato Triangles Recipe
బియ్యప్పిండి (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి వేయించడానికి సరిపడా నూనె పోసి కాలనివ్వాలి. కాగుతున్న నూనెలో ప్రిపేర్​ చేసుకున్న వాటిని వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​ వచ్చే వరకు వేయిస్తే సరి. కరకరలాడే ఆలూ ట్రయాంగిల్స్​ సిద్ధమవుతాయి.
  • వీటిని పల్లీ లేదా పుదీనా పచ్చడితో తింటే సూపర్‌గా ఉంటాయి. నచ్చితే ఓసారి ప్రయత్నించి చూడండి.
Potato Triangles Recipe
ఆలూ ట్రయాంగిల్స్​ (ETV Bharat)

