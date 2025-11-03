కరకరలాడే "ఆలూ ట్రయాంగిల్స్" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు!
-బ్రెడ్, బంగాళదుంపలతో చిరుతిండి - వీటి టేస్ట్కు పిల్లలు ఫ్యాన్స్ అయిపోతారు!
Published : November 3, 2025 at 1:18 PM IST
Potato Triangles Recipe: సాయంత్రమయ్యే సరికి స్కూల్కు వెళ్లొచ్చిన పిల్లలు, ఆఫీసులకు వెళ్లొచ్చిన పెద్దలకు ఏవో స్నాక్స్ కావాలనిపిస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే ఏదో ఒకటి చేయమని అడుగుతుంటారు. దీంతో అమ్మలు బజ్జీలు, సమోసా, పకోడీలు వంటివి చేయడానికి వంటగదిలో కుస్తీ పడుతుంటారు. అయితే అవి ఎంత టేస్టీగా ఉన్నా రోజూ తినాలంటే బోర్ కొడుతుంది. కాబట్టి కాస్త ప్రత్యేకంగా ఉండాలంటే ఆలూ ట్రయాంగిల్స్ ట్రై చేయండి. కరకరకలాడుతూ సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి. పిల్లలు అయితే మరీ మరీ ఇష్టంగా తింటుంటారు. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని ఈ స్నాక్ రెసిపీని ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- బంగాళదుంపలు - 4
- బ్రెడ్ స్లైసులు - 6
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- అల్లం - చిన్న ముక్క
- పచ్చిమిర్చి - 3
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- ధనియాల పొడి - అర స్పూన్
- కారం - అర స్పూన్
- చిల్లీ ఫ్లేక్స్ - అర స్పూన్
- బియ్యప్పిండి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- మొక్కజొన్న పిండి - టేబుల్ స్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - గుప్పెడు
- నూనె - వేయించడానికి సరిపడా
తయారీ విధానం:
- బంగాళదుంపలను శుభ్రంగా కడిగి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అవి మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించాలి.
- ఈలోపు అల్లం ముక్కపై పొట్టు తీసేసి చిన్న ముక్కలుగా చేసుకోవాలి. మిక్సీజార్లోకి అల్లం ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
- బంగాళదుంపలు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఆ నీటిని వంపేసుకోవాలి. అనంతరం వాటిపై ఉండే పొట్టు తీసేసి వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఉడికిన ఆలూను మెత్తగా మెదుపుకోవాలి. లేదంటే తురుముకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఆలూలో బ్రెడ్ స్లైస్లను వేసుకోవాలి. అయితే నేరుగా అలానే వేసుకోకుండా బ్రెడ్ను వాటర్లో ముంచి గట్టిగా పిండి తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఆలూ, బ్రెడ్ మిశ్రమంలోకి ఉప్పు, అల్లం పచ్చిమిర్చి ముద్ద, జీలకర్ర, ధనియాల పొడి, కారం, చిల్లీ ఫ్లేక్స్ యాడ్ చేసి ఓసారి కలపాలి.
- అనంతరం బియ్యప్పిండి, మొక్కజొన్న పిండి కూడా వేసి చపాతీ ముద్ద మాదిరి సాఫ్ట్గా కలుపుకోవాలి.
- అందులో సగం ముద్ద తీసుకుని చపాతీ కర్రతో కాస్త మందంగా చేసుకోవాలి. అనంతరం చాకు సాయంతో ట్రయాంగిల్ షేప్లో కట్ చేసుకుని ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పిండితో ఇలానే చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి వేయించడానికి సరిపడా నూనె పోసి కాలనివ్వాలి. కాగుతున్న నూనెలో ప్రిపేర్ చేసుకున్న వాటిని వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయిస్తే సరి. కరకరలాడే ఆలూ ట్రయాంగిల్స్ సిద్ధమవుతాయి.
- వీటిని పల్లీ లేదా పుదీనా పచ్చడితో తింటే సూపర్గా ఉంటాయి. నచ్చితే ఓసారి ప్రయత్నించి చూడండి.
పిల్లల కోసం టేస్టీ "మ్యాగీ దోశలు" - నిమిషాల్లోనే తయార్!
క్యారెట్ తో హల్వా కాదు - ఇలా నోరూరించే గులాబ్జామ్ చేసేయండి!