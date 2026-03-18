ఆలుగడ్డలు ఎక్కువ కాలం తాజాగా ఉండాలా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే బెస్ట్ రిజల్ట్!
-ఆలూతో ఎన్నెన్నో వెరైటీ వంటలు - అయితే స్టోరేజ్ విషయంలో ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి అంటున్న నిపుణులు!
Published : March 18, 2026 at 8:07 PM IST
Potato Storage Tips: కూరగాయల కోసం మార్కెట్కు వెళితే అందులో ఆలుగడ్డలు కచ్చితంగా ఉంటాయి. ఈ దుంపలతో రుచికరమైన కర్రీలు, ఫ్రైలు, చిప్స్... అంటూ రకరకాల వంటకాలను తయారు చేసుకుంటుంటాం. ఇక పిల్లలైతే రోజూ పెట్టిన వద్దనకుండా తినేస్తారు. అయితే బంగాళాదుంపలను కొన్న వరకు బానే నిల్వ విషయంలో మాత్రం కొన్ని పొరపాట్లు చేస్తుంటారు అమ్మలు. ఫలితంగా తెచ్చిన కొద్దిరోజులకే పాడవుతుంటాయి. అలా కాకుండా ఆలుగడ్డలు ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండాలంటే కొన్ని టిప్స్ పాటించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి:
- మార్కెట్లో ఆలూను కొనేటప్పుడు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం.. గట్టిగా ఉన్న దుంపలు కొనడం. ఎందుకంటే బంగాళదుంపలు కూరగాయల మార్కెట్లోకి అధిక పరిమాణంలో వస్తాయి. వీటిని తీసుకొచ్చే క్రమంలో దెబ్బలు తగిలి మెత్తబడతాయి. అయితే ఇలా మెత్తగా ఉన్న ఆలూ త్వరగా కుళ్లిపోయే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి గట్టిగా ఉన్నవి తీసుకుంటే ఎక్కువ కాలం తాజాగా ఉంటాయి.
- మార్కెట్ నుంచి ఆలూ తీసుకురాగానే చాలా మంది చేసే పని వీటిని ఫ్రిజ్లో స్టోర్ చేయడం. కానీ ఇది మంచి పద్ధతి కాదంటున్నారు నిపుణులు. ఫ్రిజ్లో వీటిని స్టోర్ చేస్తే.. అందులో స్టార్చ్ చక్కెరగా రూపాంతరం చెందుతుంది. ఫలితంగా ఉడికించినప్పుడు ఇవి తియ్యగా మారిపోతాయట. అందుకే వీటిని ఫ్రిజ్లో పెట్టకూడదంటున్నారు.
- చాలా మంది ఆలూను కొన్న తర్వాత ఎండ తగిలే ప్రదేశాల్లో అంటే బాల్కనీల్లో బుట్టలో పెట్టి స్టోర్ చేస్తుంటారు. అయితే సూర్యరశ్మి ఎక్కువగా తగిలే, ఉష్ణోగ్రత అధికంగా ఉండే ప్రదేశాల్లో వీటిని నిల్వ చేయకూడదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే వీలైనంతవరకు వీటిని బాగా గాలి ప్రసరించే, చల్లని చీకటి ప్రదేశాల్లోనే స్టోర్ చేయాలట. ఇలా చల్లని, పొడితో పాటు చీకటి ప్రదేశంలో నిల్వ చేయడం ద్వారా మొలకెత్తకుండా చూసుకోవచ్చంటున్నారు.
- మెజార్టీ పీపుల్ ఉల్లిపాయలు, టమాటాలు, నిమ్మకాయలు వంటి వాటితో కలిపి బంగాళాదుంపలను స్టోర్ చేస్తుంటారు. అయితే ఇలా అన్నింటిని కలిపి నిల్వ ఉంచడం వల్ల దుంపలపై మొలకలు సులువుగా వచ్చే ఆస్కారం ఉంటుందట. కాబట్టి వీటిని సెపరేట్గా స్టోర్ చేయాలని అంటున్నారు.
- బంగాళాదుంపలపై ఆకుపచ్చ రంగు ఉంటే వాటిని కొనుగోలు చేయకూడదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వీటిని తినడం వల్ల పలు అనారోగ్య సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు.
ఇవి కూడా:
- హోల్స్ ఉన్న బ్యాగులు, పేపర్ సంచుల్లో ఆలూ నిల్వ చేయడం వల్ల ఎక్కువ కాలం పాటు తాజాగా ఉంటాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
- పొటాటోలను నిల్వ చేసేముందు నీటితో కడగకూడదట. దీనివల్ల త్వరగా పాడైపోయే అవకాశముందంటున్నారు.
- అప్పుడప్పుడు బంగాళాదుంపల మీద మొలకలు వస్తుంటాయి. వండేటప్పుడు వీటిని తొలగించుకోవాలని అంటున్నారు. వీలైతే అసలు వాడకపోవడమే మంచిదంటున్నారు.
- మార్కెట్ నుంచి కొత్తగా తెచ్చిన దుంపలను పాత వాటితో కలపకూడదంటున్నారు. అలాగే పాడైన దుంపలను ఎప్పటికప్పుడు వేరు చేయాలని.. లేకపోతే మిగతావి కూడా కుళ్లిపోతాయని సూచిస్తున్నారు.
